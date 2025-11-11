Noticias Mendoza

Mendoza
Suspensión de clases

Amenaza de tiroteo en un colegio religioso de Ciudad generó alarma

Autoridades del colegio Corazón de María recibieron un correo con mensajes intimidatorios que advertían sobre un ataque armado. La DGE activó un protocolo de seguridad y dispuso un operativo policial en la zona.

Una grave amenaza de tiroteo obligó a suspender las clases presenciales este martes en el colegio Corazón de María, ubicado en la Ciudad de Mendoza. El hecho encendió las alertas en la comunidad educativa y motivó un operativo policial coordinado por la Dirección General de Escuelas (DGE).

Un correo con mensajes alarmantes

El episodio se desencadenó luego de que las autoridades del establecimiento recibieran un correo electrónico en el que se advertía sobre un supuesto ataque armado.

El mensaje, que llegó durante la jornada del lunes, incluía amenazas directas y referencias a un grupo autodenominado “anti-católico”.

En uno de los pasajes, el texto afirmaba:

“Bonum noctis, somos unos grupos anti-católicos encargados de hacer tiroteos en todas las instituciones de dicha religión en Mendoza”.

Además, los autores del mail señalaban que acudirían al colegio entre las 7:15 y las 16:00 con armas de fuego, lo que generó la inmediata intervención de las autoridades.

Operativo y suspensión de clases

Ante la gravedad del mensaje, la DGE dispuso la suspensión preventiva de las actividades presenciales y coordinó un operativo de seguridad junto con la Policía de Mendoza.

El objetivo fue garantizar la integridad de estudiantes, docentes y personal del colegio mientras se investigaba el origen de la amenaza.

El hecho fue puesto en conocimiento de la Justicia provincial y de las áreas de Ciberdelito, que ya trabajan para rastrear el correo electrónico y determinar su procedencia.

Antecedentes recientes

Esta amenaza no es un hecho aislado. En los últimos días se registraron episodios similares en otros establecimientos educativos religiosos de la provincia.

Entre ellos, el colegio Papa Francisco y el Instituto Superior Santa María Goretti, que también debieron ser evacuados tras recibir correos con advertencias de ataques.

Investigación en curso

Fuentes oficiales indicaron que los mensajes podrían tener un mismo origen y se analiza si responden a una acción coordinada.

Mientras tanto, las autoridades educativas reforzaron los protocolos de seguridad en colegios religiosos y solicitaron mantener la calma, garantizando la continuidad pedagógica a distancia hasta nuevo aviso.

