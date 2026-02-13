Amigos Fútbol Club, campeón invicto del Torneo Mega Dorada +50

El equipo de veteranos de San Martín se consagró campeón del Torneo Mega Dorada más 50 con puntaje ideal, la valla menos vencida, los dos goleadores del certamen y el premio Fair Play. Una campaña histórica.

Amigos Fútbol Club, AFC, escribió una página dorada en la categoría senior al conquistar el Torneo Mega Dorada +50 en la Zona Este de Mendoza con una campaña perfecta: ganó todos sus partidos, fue el equipo con más goles a favor y también el menos goleado del campeonato.

Pero no solo levantó el trofeo. AFC arrasó con los reconocimientos individuales y colectivos, consolidándose como el gran protagonista del certamen.

¿Por qué Amigos Fútbol Club fue el mejor equipo del torneo?

La consagración se sostuvo en números contundentes y en un rendimiento colectivo que marcó diferencia:

🏆 Campeón invicto con 100 % de efectividad.

⚽ Equipo con mayor cantidad de goles a favor.

🥅 Valla menos vencida , con Musso como arquero destacado.

, con Musso como arquero destacado. 🎯 Dos goleadores del torneo: Canillas e Impellizieri.

Canillas e Impellizieri. 🤝 Premio Fair Play , por la menor cantidad de tarjetas.

, por la menor cantidad de tarjetas. ⭐ Mejor jugador del campeonato, reflejo del nivel individual alcanzado.

El equipo no solo fue una máquina de ganar: desplegó un juego vistoso, dinámico y efectivo, pocas veces visto en este tipo de competencias senior.

¿Quiénes fueron las figuras del plantel campeón?

Entre los referentes sobresale un nombre histórico del fútbol sanmartiniano: Ramón Ceferino “Panza” Videla, ex jugador del Atlético Club San Martín, quien aportó liderazgo y experiencia dentro y fuera de la cancha.

En el banco, la conducción estuvo a cargo del carismático Sergio “Gallineto” Giménez, un entrenador tan enigmático como apasionado, que reparte su tiempo entre el fútbol y el rock, y que logró que cada pieza del equipo ejecutara su partitura con precisión táctica.

Un equipo que convocó al público y dejó huella

Cada vez que Amigos Fútbol Club salía a la cancha, el espectáculo estaba garantizado. Los espectadores comenzaron a rodear el campo de juego atraídos por los elogios que generaba la campaña, y fecha tras fecha el número fue creciendo.

La combinación de resultados, buen juego y conducta deportiva convirtió a AFC en el equipo más admirado del Torneo Mega Dorada +50.

Amigos Fútbol Club no solo fue campeón: fue el mejor en todo. Una temporada perfecta que ya forma parte de la historia del fútbol de veteranos de San Martín.