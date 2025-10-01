Desde la hora 16.30 el equipo mendocino enfrentó a Barcelona en el Mundial de Clubes de Hockey sobre Patines que se juega en la provincia de San Juan

En la Sala de Prensa Dante Pantuso del estadio Aldo Cantoni se realizó la conferencia de prensa de apertura del Mundial de Clubes de Hockey sobre Patines Masculino – San Juan 2025, un suceso histórico que reune a ocho equipos de distintos continentes.

En el caso del primer partido del equipo de Mendoza, Andes Talleres Sport Club, recibió la goleada de 9 a 1 de parte del fortísimo Barcelona.

La mesa principal estuvo encabezada por el ministro de Turismo, Cultura y Deporte, Guido Romero; el presidente de Agencia Deportes San Juan, Pablo Aubone; el presidente del Comité Técnico de Hockey Patín de World Skate, Carmelo Paniagua; el miembro del Comité Técnico de World Skate, Daniel Martinazzo; y el presidente de la Federación Sanjuanina de Patín, Roberto Roldán.

Durante el acto, Daniel Martinazzo destacó el orgullo de que San Juan sea sede de esta competencia, fruto de un trabajo iniciado años atrás, y agradeció el apoyo de las autoridades provinciales.

Por su parte, Carmelo Paniagua subrayó que este será el primer Mundial de Clubes oficial de World Skate y que San Juan, reconocida como la capital mundial del hockey sobre patines, vuelve a mostrar su compromiso con la disciplina.

Finalmente, Guido Romero resaltó el fuerte respaldo del gobierno provincial al deporte y a los clubes, valorando el rol del hockey en la formación de valores como el trabajo en equipo y el respeto. Además, invitó a toda la comunidad a vivir de cerca el torneo.

El campeonato, que se disputará entre el 1 y el 5 de octubre en el Aldo Cantoni, cuenta con la organización del Gobierno de San Juan, la Agencia Deportes San Juan y World Skate, con el acompañamiento de la Federación Sanjuanina de Patín y la Confederación Argentina de Patinaje.

La competencia

Participarán del importante certamen ocho equipos, que fueron divididos en dos zonas. En la A están Andes Talleres, Barcelona, Sporting Club Portugal y Olimpia y en la B figuran San Jorge de Chile (el campeón Panamericano 2024), Melbourne de Australia (el representante de Asia y Oceanía), Barcelos de Portugal (el campeón europeo 2025) y Valenciano. Los dos primeros de cada grupo jugarán las semifinales y luego tendrá lugar la final.

La plantilla Azulgrana está integrada por Rodrigo y Matías Fernández, Pablo Morón, Fausto Innella, Felipe Lombardi, Enrique Muzzio, Juan Orosito, Valentino Rossignoli, Nahuel Silvestri, Juan Cruz y Exrquiel Tamborindegui, Diego Tarquini y Fernando Urtubey. El entrenador es Marcelo Innella.