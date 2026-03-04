Andrés Anderson defenderá el título en Potrerillos: el campeón argentino de Raceboard abre el Ranking de WindSurf 2026 en Mendoza

El cordobés Andrés Anderson, actual campeón argentino de Raceboard, competirá del 13 al 15 de marzo en el dique Potrerillos, en la primera fecha del Ranking Argentino de Windsurf 2026. Con una delegación de 20 deportistas, Córdoba será protagonista en un campeonato multiclase que promete alto nivel y condiciones ideales de viento.

Andrés Anderson, actual campeón argentino de Raceboard, iniciará la defensa de su título en el Dique Potrerillos del 13 al 15 de marzo, en Mendoza, en el marco de la primera fecha del Ranking Argentino de Windsurf 2026. El regatista cordobés, con cuatro participaciones mundialistas y un top ten internacional en 2023, encabezará una nutrida delegación de Córdoba en un suceso deportivo que tendrá como escenario uno de los espejos de agua más destacados del país para la práctica de deportes náuticos.

¿Por qué Potrerillos abre el Ranking Argentino de Windsurf 2026?

La elección de Dique Potrerillos como sede de la primera fecha no es casual. Según explicó Andrés Anderson, el calendario 2026 del Ranking Argentino contempla tres fechas: marzo en Mendoza, octubre en Córdoba y noviembre en Buenos Aires.

“Potrerillos es la primera fecha de nuestro ranking argentino. Siempre tenés viento, que es nuestro motor”, remarcó el campeón.

La regularidad del viento, sumada a la geografía imponente de la precordillera mendocina y las condiciones térmicas de marzo, convierten al espejo de agua en un escenario ideal para la clase Raceboard. “Es muy raro que un día no haya viento. A eso se suma el sol fuerte y el agua espectacular del dique. Es un lugar genial para navegar”, destacó.

¿Qué es la clase Raceboard y por qué es tan exigente?

La Raceboard es una clase competitiva de windsurf que utiliza tablas largas —de aproximadamente 380 centímetros— con orza retráctil, lo que permite navegar en un amplio rango de condiciones, desde vientos suaves hasta fuertes.

A diferencia de otras modalidades más explosivas o acrobáticas, la Raceboard exige resistencia física, técnica y estrategia de regata. Las competencias se desarrollan en circuitos con marcas, donde la táctica y la lectura del viento son determinantes.

“El solo hecho de estar arriba de la tabla ya implica un esfuerzo físico grande. Hay que hacer equilibrio y utilizar el cuerpo para transmitir potencia a la vela”, explicó Anderson.

¿Quién es Andrés Anderson, el campeón argentino de Raceboard?

Andrés Anderson tiene 41 años y comenzó a navegar a los 15. Es decir, acumula 26 años de experiencia en el deporte. Compitió en clases olímpicas como IMCO (2001-2008) y RSX (2008-2015), antes de volcarse definitivamente a la Raceboard.

Actualmente es el campeón argentino de la especialidad y afronta la temporada 2026 con la responsabilidad de defender el título.

A nivel internacional, participó en cuatro Campeonatos Mundiales de Raceboard:

República Checa 2013: puesto 11

España 2014: puesto 16

Alemania 2019: puesto 11

Alemania 2023: puesto 9

En 2023 logró además ganar una regata y finalizar segundo en otra, cumpliendo su objetivo de meterse en el top ten mundial. “Si hoy fuera a un mundial, mi meta sería mantenerme en el top ten”, aseguró.

Los próximos desafíos internacionales serán el Mundial Máster en Hungría (para mayores de 40 años) y el Mundial Open en Países Bajos.

¿Cuántos regatistas de Córdoba competirán en Mendoza?

La delegación cordobesa será una de las más numerosas del campeonato, con aproximadamente 20 representantes.

Habrá competidores en tres clases de windsurf:

Raceboard

Windfoil

Principiantes

El Windfoil es una disciplina novedosa en la que la tabla se eleva sobre el agua gracias a un foil, alcanzando gran velocidad con menor fricción. Además, el campeonato será multiclase, ya que también competirán veleros como Optimist (categoría infantil) e Ilca.

“Es muy divertido que haya tantas clases diferentes corriendo al mismo tiempo. Hace poco organizamos uno similar en Córdoba y salió espectacular”, contó Anderson.

Entre los participantes estará su hijo Liam, de 10 años, que competirá en Optimist, la categoría de iniciación en vela para chicos de 7 a 15 años.

¿Cuántas regatas se disputarán en Potrerillos?

La programación prevé hasta cuatro regatas por día, con un máximo de 12 en total entre el 13 y el 15 de marzo. El desarrollo dependerá de las condiciones de viento.

Si el viento acompaña —como suele ocurrir en Potrerillos— se completará el programa completo. En caso contrario, la organización ajustará el cronograma.

¿Hasta qué edad se puede competir en windsurf?

El propio Anderson dio un ejemplo que grafica la longevidad deportiva en esta disciplina: José Bandoel, cinco veces campeón mundial en su categoría, continúa compitiendo con 70 años.

“Se puede practicar hasta que el cuerpo te dé”, resumió el campeón argentino, quien combina su carrera deportiva con su actividad profesional como licenciado en Relaciones Internacionales y administrador de un emprendimiento hotelero familiar en Villa Carlos Paz.

Potrerillos, epicentro del windsurf argentino

Con viento asegurado, paisajes de montaña y una fuerte presencia de delegaciones provinciales, la primera fecha del Ranking Argentino 2026 posiciona nuevamente a Mendoza como sede clave del windsurf nacional.

Para Andrés Anderson, será el inicio de la defensa de su corona y una nueva oportunidad de demostrar por qué se mantiene entre los mejores del mundo en Raceboard.

Del 13 al 15 de marzo, el Dique Potrerillos volverá a ser sinónimo de velocidad, estrategia y resistencia sobre el agua.