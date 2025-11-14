Si bien la ANSES ya estableció fechas de pago, aún no se efectúan y miles de jubilados y pensionados esperan novedades.

La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES), está cumpliendo con el calendario de pagos del presente mes de noviembre, pero, un grupo de jubilados y pensionados todavía no cobró y la expectativa por saber qué sucede aumenta.

Se trata de millones de argentinos que esperan poder cobrar sus jubilaciones y pensiones correspondientes al anteúltimo mes de 2025 y, todavía no ven el dinero en sus cuentas bancarias.

El calendario de la ANSES para noviembre llegó con el aumento del 2,8% en línea con el índice de inflación del mes de septiembre. Pero, ¿cuándo cobrarán los jubilados y pensionados que superan un haber mínimo?

La preocupación de los jubilados y pensionados es que noviembre está llegando a mitad de mes y, todavía resta una semana para poder cobrar sus haberes. Teniendo en cuenta el calendario de ANSES, quienes cobran más de la mínima estarán percibiendo su plata entre el jueves 20 y el viernes 28 de noviembre.

El pago comenzará a hacerse efectivo el jueves de la próxima semana, para aquellas personas cuyo DNI termine en 0y1 y, conforme pasen los días se irán abonando de manera escalonada.

¿Cuál es el calendario de pago de ANSES en noviembre para quienes superan la mínima?

Jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo