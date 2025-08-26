Desde Aysam se anunció que realizará un nuevo corte de agua potable en el Gran Mendoza que será el próximo sábado y se extenderá entre 24 a 48 horas.

Tal como ocurrió a principios de este mes, Aguas Mendocinas (Aysam) informó sobre un nuevo corte de agua que afectará a varias zonas del Gran Mendoza. El corte arrancará a las 3.30 del sábado y podría extenderse entre 24 y 48 horas. El mismo es programado y obedece a trabajos de mantenimiento en el descargador de fondo del Dique Potrerillos.

De acuerdo con la información dada a conocer por las autoridades de Aysam, el corte de agua será coordinado con la Dirección de Hidráulica y tendrá como objetivo principal realizar maniobras de prueba y seguridad en el dique.

De forma simultánea, Aguas y Saneamiento Mendoza aprovechará la ventana de tiempo para instalar un nuevo caudalímetro en la planta potabilizadora de Potrerillos y realizar trabajos en la planta de Luján II.

Corte de agua: detalles del operativo