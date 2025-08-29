Hoy viernes inició un proceso de inestabilidad meteorológica en Mendoza a la espera de la llegada de la tradicional tormenta de Santa Rosa con anuncio de lluvias intensas y la probabilidad de granizo en el Este.

Mendoza espera, en un escenario particular, la llegada de la tormenta de Santa Rosa, que tendrá su momento más álgido este sábado y domingo, con lluvias que podrían llegar a alcanzar una intensidad de precipitaciones de entre 30 y 50 milímetros en la hora. A partir de los 60 milímetros se considera que una lluvia alcanzó el grado de torrencial.

Y la inestabilidad se producirá en medio de maniobras de mantenimiento en el descargador de fondo y la instalación de un nuevo caudalímetro para controlar la administración del agua del Dique Potrerillos por lo que se producirá un extenso corte del servicio de agua potable en los departamentos que integran el Gran Mendoza y la liberación de hasta cinco veces más de caudal sobre cursos naturales de agua como en ríos y arroyos.

Las últimas actualizaciones del pronóstico del tiempo siguen simulando en líneas generales valores acumulados de precipitación muy significativos en un plazo de 48 a 72 horas, que se extenderán entre el sábado 30 y el lunes.

Nubes sobre Argentina el viernes 29 de agosto a las 09.44.

Para la zona Este de Mendoza, además se espera la ocurrencia de granizo como consecuencia del choque entre el frente frío que ingresa hoy viernes y la vaguada que recorrerá gran parte del centro de Argentina luego de que ingrese un sistema frontal desde el Atlántico por la provincia de Buenos Aires.

Este es un pronóstico muy desalentador en zonas que permanecen muy inundadas de la provincia bonaerense y el sur de Córdoba, en donde el panorama se complejizó justamente con las precipitaciones de la última ciclogénesis de la semana pasada.

En las últimas horas, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha emitido los primeros alertas oficiales en respuesta a este evento de posible alto impacto que se producirá en las próximas horas, desde lluvias y tormentas fuertes, a nevadas de intensidad en zonas altas y también vientos significativos.

Si bien hasta la actualización de la mañana de este viernes 29 todos estos alertas oficiales tenían un nivel de alerta amarillo, es muy probable que en las próximas horas varias zonas incrementen su nivel de riesgo a al menos nivel naranja, por lo cual es aconsejable estar atentos a las distintas actualizaciones que vaya realizando el organismo oficial.

Este fin de semana hay una alta probabilidad de ocurrencia de una ciclogénesis con lluvias y tormentas en el centro del país.

Alerta por lluvias fuertes

Posiblemente, este sea el alerta más destacado, dado que las lluvias serán el riesgo principal de este evento en la mayor parte del territorio central de la Argentina.

Actualmente, este alerta inicia el sábado 30 en el noroeste de la Patagonia y se extiende hacia el oeste de La Pampa, sur de San Luis, gran parte de Mendoza y este de San Juan. Para el domingo, dicho alerta se mantiene vigente sobre buena parte de la región cuyana, en donde se espera que esta situación deje lluvias muy por encima de lo normal para la época.

Alerta por tormentas fuertes

De manera complementaria a las lluvias, en algunas áreas se destacará una mayor probabilidad de que también se presenten tormentas eléctricas, algunas de ellas con características puntualmente fuertes.

La zona más central de nuestro país se encuentra bajo este tipo de alerta entre sábado y domingo.

El SMN destaca zonas como Córdoba, Santa Fe y el noroeste de Buenos Aires, en donde se presentarán tormentas persistentes, con variada intensidad, con abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica, ráfagas y ocasional caída de granizo en la zona Este de Mendoza.

Zonas de San Luis, La Rioja, Catamarca y Santiago del Estero presentarán algún periodo de alerta por tormentas también a lo largo del fin de semana.

Alerta por nevadas fuertes

El alerta por nieve afectará especialmente a la cordillera cuyana, en donde se prevén al momento acumulaciones de 30 a 60 centímetros, con valores localmente superiores.

Destaca en el alerta también la zona sur de Mendoza, en torno al departamento de Malargüe, en donde aún en zonas bajas podrían darse nevadas significativas este fin de semana.

También, resulta interesante remarcar que la última actualización de pronóstico de nuestro modelo de referencia ECMWF, ha incrementado notablemente la chance de nieve en el Gran Mendoza a partir del domingo tras un brusco descenso de las temperaturas.

Alerta por vientos fuertes

Otro fenómeno muy destacado que tendrá esta ciclogénesis será el intenso viento con ráfagas asociado al proceso de formación y profundización del centro de bajas presiones sobre el centro del país.

En tal sentido, el sector más comprometido se ubicaría hacia el oeste de Argentina cuando el viento se intensifique del sector sur.

El organismo oficial por el momento mantiene un alerta, comenzando el sábado por gran parte de Mendoza y San Luis, en donde el viento sur podría intensificarse a valores sostenidos de 35 a 50 km/h con ráfagas de hasta 80 km/h. Para el domingo, el alerta seguirá vigente en esta misma región, pero se extiende además a partes de San Juan, La Rioja y noroeste de Córdoba.