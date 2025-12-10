Noticias Mendoza

Anuncian Zonda, tormentas y cambios de viento entre hoy y el viernes en Mendoza

Defensa Civil emitió un informe actualizado con Zonda en distintos sectores, probabilidad de tormentas —algunas con granizo— y fuertes variaciones en el viento para los próximos días. Así estará el tiempo desde este miércoles hasta el viernes en toda la provincia.

Mendoza tendrá entre hoy y el viernes un combo de viento Zonda, tormentas —algunas con probabilidad de granizo— y cambios bruscos en la circulación del viento, según el último informe de Defensa Civil. Las condiciones variarán por zonas y horarios, especialmente en el Sur, Valle de Uco y el Este provincial.

¿Qué se espera para este miércoles 10?

Viento:

  • Circulación leve desde el norte entre las 13 y las 20 en zona Sur y Valle de Uco.
  • Posible viento Zonda leve en precordillera Sur, Malargüe y Sur de Malargüe de 15 a 20.
  • Desde las 21, ingreso de viento sur en el Sur provincial, avanzando hacia Norte y Este cerca de la medianoche. Intensidad leve hasta las 04.

Nubosidad y tormentas:

  • Mañana con cielo despejado.
  • Desde las 15, cielo seminublado en el Sur y comienzo de convección en el Oeste del Gran Mendoza y zona Sur.
  • Durante la noche o madrugada del jueves, las tormentas podrían extenderse al Valle de Uco y zona Este.
  • No se descarta caída de granizo en la zona Sur por la tarde.

Alta montaña:

  • Cielo despejado; desde las 15, aumento de nubosidad en el sector Sur.

Temperaturas:

  • Mínima: 15 °C (Malargüe, Valle de Uco y zonas bajas) / 20 °C en el resto.
  • Máxima: 31 °C promedio provincial.

¿Cómo seguirá el tiempo el jueves 11?

Viento:

  • Zonda moderado en Sur de Malargüe, Malargüe y San Rafael entre las 13 y las 22, con velocidades cercanas a 40 km/h.
  • Viento del oeste, leve a moderado, asociado a tormentas en zona Este de 20 a 23.

Nubosidad e inestabilidad:

  • Amanecer inestable con probabilidad de lluvias en zona Este, posible extensión al Gran Mendoza y Valle de Uco.
  • Mejora desde media mañana.
  • Desde las 16, nueva convección en el Oeste del Gran Mendoza y Valle de Uco.
  • Mayor intensidad en Valle de Uco, con probabilidad de granizo.
  • La inestabilidad se mantendrá hasta la medianoche.

Alta montaña:

  • Mañana con cielo seminublado en el Norte.
  • Desde el mediodía, mal tiempo con precipitaciones leves a moderadas.

Temperaturas:

  • Mínima: 15 °C (Malargüe y zonas bajas del Valle de Uco) / 18 °C resto de la provincia.
  • Máxima: 29 °C promedio provincial.

¿Qué condiciones traerá el viernes 12?

Viento:

  • Zonda entre las 11 y las 23 en Malargüe y Sur de Malargüe, con menor intensidad en precordillera Central y Sur (promedio 40 km/h).
  • Viento leve del norte entre las 14 y las 23 en zona Este y zona Sur.

Nubosidad:

  • Cielo despejado toda la jornada.
  • Hacia la madrugada del sábado, convección leve en zona Sur.

Alta montaña:

  • Cielo mayormente despejado.
  • Desde las 02 del sábado, tendencia a seminubosidad en el sector Sur.

Temperaturas:

  • Mínima: 14 °C (Malargüe y zonas bajas del Valle de Uco) / 20 °C resto.
  • Máxima: 31 °C promedio provincial.

Defensa Civil mantiene el monitoreo permanente de las condiciones meteorológicas en toda la provincia.

