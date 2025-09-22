Noticias Mendoza

API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.

Secciones

Mendoza
Guaymallén

Aparatoso vuelco y caída al vacío de un camión en sobre la Ruta 7

El vuelco de un camión que transportaba carne a Santa Fe ocurrió este lunes en cuando el camión desabarrancó luego de chocar con un utilitario. De milagro no se registraron víctimas fatales

Un importante accidente se registró este lunes a media mañana en el Acceso Este, específicamente en la mano que se dirige hacia el este, a la altura de calle Cañadita Alegre. Allí, un camión terminó volcando desde el acceso, cayendo hacia Cañadita Alegre.

Según la información policial, el siniestro se desencadenó cuando el camión chocó primero con un utilitario que circulaba por delante, este vehículo se le explotó la rueda y el conductor perdió el dominio del mismo. A raíz de esta colisión, el vehículo de carga desabarrancó y atravesó todo el guardarrail, hasta caer y bloquear el túnel. 

Impresionante vuelco de un camión en el Acceso Este que transportaba carne a Santa Fe

De milagro no se registraron víctimas fatales, debido a que la situación podría haber sido mucho peor si en ese momento hubiese estado circulando algún vehículo por Cañadita Alegre.

Rescate y Asistencia al Conductor

El conductor del camión fue auxiliado por un hombre que iba pasando por el Acceso Este. Una persona identificada como Jorge, quien se detuvo y se unió al rescate, junto con otras personas que también pasaban por el lugar. Jorge relató que vio un montón de tierra y se preguntó qué había pasado, por lo que directamente vino a rescatarlo. Lograron, al menos, sacar al chofer.

El conductor se encontraba muy confundido. Minutos después de ser rescatado por los transeúntes, llegó una ambulancia para asistir al trasportista.

También puedes leer

Los metavarones

La Feria del Libro de Mendoza 2025 homenajeará a Juan Giménez

Liga Árabe

Celebran el reconocimiento de Palestina de Gran Bretaña, Canadá y Australia

Elecciones 2025

Quita de retenciones: estiman costo fiscal en US$1.000 millones

Guaymallén

Intentaron saquear el camión volcado con carne y la policía disparó balas de goma

Guaymallén

Aparatoso vuelco y caída al vacío de un camión en sobre la Ruta 7

Cntingencias climáticas

Así la tormenta de granizo provocó daños y evacuaciones en San Carlos

Te puede interesar

Guaymallén

“Vuelve La Fuerza de los Monterrey”, dirá presente en la Feria del Libro 2025

Los metavarones

La Feria del Libro de Mendoza 2025 homenajeará a Juan Giménez

Liga Árabe

Celebran el reconocimiento de Palestina de Gran Bretaña, Canadá y Australia

Elecciones 2025

Quita de retenciones: estiman costo fiscal en US$1.000 millones

Guaymallén

Intentaron saquear el camión volcado con carne y la policía disparó balas de goma

Guaymallén

Aparatoso vuelco y caída al vacío de un camión en sobre la Ruta 7

Cntingencias climáticas

Así la tormenta de granizo provocó daños y evacuaciones en San Carlos

Estado del tiempo

El granizo castigó a San Carlos, San Rafael y parte de General Alvear

Mercados en alerta

Advirtió un economista: “Si no hay cambios, se acelera la corrida cambiaria”

Guaymallén

Perdió el control de su moto, se cruzó de carril y murió atropellado

San Rafael

Hallan muerto a un hombre que era buscado en el embalse El Nihuil

Primera Nacional 2025

Deportivo Maipú venció a Arsenal por 2 a 1 con dos jugadores menos

Estado del tiempo

Temperaturas agradables y vientos moderados marcan el inicio de la primavera en Mendoza

Elecciones 2025

Quién es Carolina Jacky, la que busca movilizar a los pueblos del interior

Crisis en COVIARA

Petri no pagó los sueldos de la constructora de la Armada y desató un paro

Congreso Nacional

Lisandro Nieri aseguró que el Parlamento está votando “leyes inviables”

Elecciones 2025

“El principal problema es…“: la encuesta que pega de lleno en Karina Milei

Lavalle

Un joven ciclista murió luego de ser atropellado por una camioneta

Maipú

Un joven de 25 años falleció tras volcar y estrellarse contra un poste

Las Heras

Encontraron a un hombre asesinado a tiros dentro de su camioneta