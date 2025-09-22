El vuelco de un camión que transportaba carne a Santa Fe ocurrió este lunes en cuando el camión desabarrancó luego de chocar con un utilitario. De milagro no se registraron víctimas fatales

Un importante accidente se registró este lunes a media mañana en el Acceso Este, específicamente en la mano que se dirige hacia el este, a la altura de calle Cañadita Alegre. Allí, un camión terminó volcando desde el acceso, cayendo hacia Cañadita Alegre.

Según la información policial, el siniestro se desencadenó cuando el camión chocó primero con un utilitario que circulaba por delante, este vehículo se le explotó la rueda y el conductor perdió el dominio del mismo. A raíz de esta colisión, el vehículo de carga desabarrancó y atravesó todo el guardarrail, hasta caer y bloquear el túnel.

De milagro no se registraron víctimas fatales, debido a que la situación podría haber sido mucho peor si en ese momento hubiese estado circulando algún vehículo por Cañadita Alegre.

Rescate y Asistencia al Conductor

El conductor del camión fue auxiliado por un hombre que iba pasando por el Acceso Este. Una persona identificada como Jorge, quien se detuvo y se unió al rescate, junto con otras personas que también pasaban por el lugar. Jorge relató que vio un montón de tierra y se preguntó qué había pasado, por lo que directamente vino a rescatarlo. Lograron, al menos, sacar al chofer.

El conductor se encontraba muy confundido. Minutos después de ser rescatado por los transeúntes, llegó una ambulancia para asistir al trasportista.