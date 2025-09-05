Noticias Mendoza

API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.

Secciones

Deportes
Tras golear a Venezuela

Lionel Messi puso en duda su participación en el Mundial 2026

“Estoy ilusionado y con ganas, pero voy paso a paso. No tengo una decisión tomada”, dijo el capitán de la Selección Argentina.

En el pospartido del encuentro entre la Selección argentina y el conjunto venezolano, en el que el equipo de Lionel Scaloni se impuso por 3-0, Lionel Messi volvió a afirmar que no cree jugar el Mundial de 2026, al comentar que “por edad lo más lógico es que no llegue”.

Además, habiéndose emocionado en el calentamiento previo al partido, Messi aseguró estar pasando por “muchas emociones” y que “siempre es una alegría jugar en Argentina”.

De cara al futuro, el astro argentino comentó que tendrá que hacer una pretemporada a fin de año, con el objetivo de llegar preparado para la próxima Copa del Mundo, en caso de disputarla.

Una actuación tan estelar como habitual del astro argentino Lionel Messi le otorgó el triunfo al Seleccionado argentino, en el que fue su último partido oficial en el suelo nacional.

Luego del partido, el delantero del Inter Miami aseguró tener muchas emociones “sabiendo que fue el último partido por los puntos” que disputará con la Selección argentina, con la que vivió “muchas cosas buenas y otras no tan buenas”, pero destacando que “siempre es una alegría jugar en Argentina”, donde hace tiempo que el seleccionado viene “disfrutando”.

Sobre su despedida, ante un público que colmó el Monumental y lo ovacionó constantemente, el delantero de 38 años comentó que poder terminar de esta manera es lo que “siempre” soñó, recordando que por muchos años tuvo, y tiene, el cariño de la gente del Barcelona, aunque su sueño era tenerlo en su país. Además, Messi rememoró que “durante muchos años se hablaron muchas cosas”, aunque prefiere quedarse “con todo lo bueno que se hizo con el grupo, que consiguió consagrarse”, algo que se le dio a él y a “parte de la camada anterior”.

Acerca de su actualidad, el “10” contó que este año tuvo una seguidilla de muchos partidos, y aunque viene de unos días de descanso, valoró haber podido “jugar tres partidos seguidos” y que intenta sentirse bien y ser sincero consigo mismo. “Si me siento bien disfruto y si no la paso mal y prefiero no estar”, sentenció el capitán del combinado argentino.

Por último, Messi afirmó que “nueve meses pasan muy rápido, y a la vez es un montón de tiempo”, dejando en claro que a fin de año hará una pretemporada y, luego de ella, le van a quedar seis meses, en los que deberá evaluar si se siente en condiciones de ser parte de la Selección en el Mundial de 2026.

También puedes leer

Seguridad digital

Mendoza cuenta con uno de los laboratorios forenses más completos del país

Tras golear a Venezuela

Lionel Messi puso en duda su participación en el Mundial 2026

Eliminatorias Mundial 2026

Con una actuación brillante de Messi la Selección goleó a Venezuela

Congreso de la Nación

Rechazo al veto de discapacidad: así votaron los senadores por Mendoza

Congreso de la Nación

El Senado rechazó el veto de Milei a la Ley de Discapacidad

Hockey sobre patines

Petroleros sigue de racha y asciende en la tabla del Clausura 2025

Te puede interesar

Colapso cloacal

Guaymallén declaró la emergencia ambiental y sanitaria en Los Corralitos

Seguridad digital

Mendoza cuenta con uno de los laboratorios forenses más completos del país

Tras golear a Venezuela

Lionel Messi puso en duda su participación en el Mundial 2026

Eliminatorias Mundial 2026

Con una actuación brillante de Messi la Selección goleó a Venezuela

Congreso de la Nación

Rechazo al veto de discapacidad: así votaron los senadores por Mendoza

Congreso de la Nación

El Senado rechazó el veto de Milei a la Ley de Discapacidad

Hockey sobre patines

Petroleros sigue de racha y asciende en la tabla del Clausura 2025

Adiós al papel

Millonaria inversión en Mendoza para digitalizar el sistema de Salud

Golpe al narcotráfico

Cayó “El Cebolla” y su banda en barrios de la Ciudad de Mendoza

De quién se trata

Ventilan el nombre del “random” que habría estado con Gimena Accardi

Llaman a paritarias

Ruidosa protesta en el Gobierno de Mendoza por reclamos salariales

Guaymallén

En una familia policial: un chico jugaba con un arma y se hirió una pierna

Copa Argentina

Tigre e Independiente Rivadavia van por un lugar en las semifinales

Elecciones 2025

Javier Milei inició su viaje a EEUU en medio “de injurias y operetas”

Liga Mendocina

Violencia en Mendoza: le sacaron tarjeta roja y terminó siendo una furia

Enfrentada a Milei

De Mendoza, Lourdes Arrieta profundiza su oposición a Javier Milei

Godoy Cruz

Padres de un colegio en mal estado piden a Cornejo que se repare

Gobieno Nacional

Marcha atrás con la transformación del INV, INTA y Vialidad Nacional

Se despide de Mendoza

El llanto de la mendocina Clara Ceschin al hablar de su futuro

Cámara de Diputados

OSEP y Salud en la mira por contratos con la Droguería Suizo Argentina