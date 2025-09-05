“Estoy ilusionado y con ganas, pero voy paso a paso. No tengo una decisión tomada”, dijo el capitán de la Selección Argentina.

En el pospartido del encuentro entre la Selección argentina y el conjunto venezolano, en el que el equipo de Lionel Scaloni se impuso por 3-0, Lionel Messi volvió a afirmar que no cree jugar el Mundial de 2026, al comentar que “por edad lo más lógico es que no llegue”.

Además, habiéndose emocionado en el calentamiento previo al partido, Messi aseguró estar pasando por “muchas emociones” y que “siempre es una alegría jugar en Argentina”.

De cara al futuro, el astro argentino comentó que tendrá que hacer una pretemporada a fin de año, con el objetivo de llegar preparado para la próxima Copa del Mundo, en caso de disputarla.

Una actuación tan estelar como habitual del astro argentino Lionel Messi le otorgó el triunfo al Seleccionado argentino, en el que fue su último partido oficial en el suelo nacional.

Luego del partido, el delantero del Inter Miami aseguró tener muchas emociones “sabiendo que fue el último partido por los puntos” que disputará con la Selección argentina, con la que vivió “muchas cosas buenas y otras no tan buenas”, pero destacando que “siempre es una alegría jugar en Argentina”, donde hace tiempo que el seleccionado viene “disfrutando”.

Sobre su despedida, ante un público que colmó el Monumental y lo ovacionó constantemente, el delantero de 38 años comentó que poder terminar de esta manera es lo que “siempre” soñó, recordando que por muchos años tuvo, y tiene, el cariño de la gente del Barcelona, aunque su sueño era tenerlo en su país. Además, Messi rememoró que “durante muchos años se hablaron muchas cosas”, aunque prefiere quedarse “con todo lo bueno que se hizo con el grupo, que consiguió consagrarse”, algo que se le dio a él y a “parte de la camada anterior”.

Acerca de su actualidad, el “10” contó que este año tuvo una seguidilla de muchos partidos, y aunque viene de unos días de descanso, valoró haber podido “jugar tres partidos seguidos” y que intenta sentirse bien y ser sincero consigo mismo. “Si me siento bien disfruto y si no la paso mal y prefiero no estar”, sentenció el capitán del combinado argentino.

Por último, Messi afirmó que “nueve meses pasan muy rápido, y a la vez es un montón de tiempo”, dejando en claro que a fin de año hará una pretemporada y, luego de ella, le van a quedar seis meses, en los que deberá evaluar si se siente en condiciones de ser parte de la Selección en el Mundial de 2026.