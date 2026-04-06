Argentina campeón en Montreux: venció a Italia y ratificó su dominio en el hockey sobre patines

La Selección argentina se consagró campeona de la Copa de las Naciones 2026 tras vencer 2 a 0 a Italia en la final y logró su segundo título consecutivo en el tradicional torneo disputado en Suiza.

La Selección argentina de hockey sobre patines confirmó su gran presente internacional al quedarse con la Copa de las Naciones 2026 en Montreux, uno de los torneos más prestigiosos de la disciplina. El equipo nacional volvió a demostrar jerarquía, solidez colectiva y eficacia en los momentos clave para superar nuevamente a Italia en una final exigente, consolidando un ciclo exitoso que combina experiencia y renovación, y posicionándose como uno de los grandes candidatos de cara a los próximos desafíos internacionales.

¿Cómo salió Argentina campeón de la Copa de las Naciones 2026?

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La Selección argentina de hockey sobre patines volvió a escribir una página dorada en su historia reciente al imponerse por 2 a 0 frente a Italia en la final de la Copa de las Naciones 2026, disputada en la ciudad suiza de Montreux.

El equipo dirigido por José Luis Páez consiguió así el bicampeonato en uno de los torneos más tradicionales del calendario internacional, tras haber ganado también la edición 2024.

El partido decisivo fue cerrado y muy disputado durante gran parte del desarrollo, pero Argentina logró destrabarlo en el tramo final gracias a la contundencia ofensiva y la jerarquía de sus jugadores.

¿Quiénes hicieron los goles en la final ante Italia?

El gran protagonista de la definición fue Danilo Rampulla, autor de los dos goles que le dieron el triunfo al conjunto nacional.

Ambos tantos llegaron en los minutos finales, cuando el partido parecía encaminarse a una resolución más ajustada. Sin embargo, la efectividad de Argentina terminó marcando la diferencia frente al conjunto italiano.

El quinteto titular que presentó el seleccionado estuvo conformado por:

Constantino Acevedo

Ezequiel Mena

Lucas Ordóñez

Lucas Martínez

Gonzalo Romero

Uno de los datos destacados es la presencia del mendocino Lucas Martínez, actual jugador del UD Oliveirense, quien fue titular en la final y aportó solidez en el funcionamiento del equipo.

¿Cómo fue la campaña de Argentina en el torneo?

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El recorrido del seleccionado argentino en la Copa de las Naciones 2026 mostró altibajos en la fase inicial, pero una clara evolución en las instancias decisivas.

En la fase de grupos, Argentina logró dos victorias y sufrió una derrota:

Triunfo 7 a 1 ante el representativo local de Montreux

Victoria 2 a 1 frente a Angola

Derrota 5 a 2 ante Italia

A pesar de la caída frente a los italianos, el equipo nacional avanzó a semifinales en el segundo lugar de su zona.

En esa instancia, dio una de sus mejores versiones al vencer por 3 a 1 a Portugal, líder del otro grupo, en un partido clave que lo depositó en la final.

¿Qué significa este título para la Selección argentina?

Este nuevo campeonato consolida el gran presente del seleccionado argentino de hockey sobre patines en el escenario internacional.

En los últimos años, el equipo ha logrado sostener un alto nivel competitivo:

Campeón del mundo en Mundial de Hockey sobre Patines San Juan 2022

Subcampeón en Mundial de Hockey sobre Patines Novara 2024

Campeón de la Copa de las Naciones 2024

Campeón de la Copa de las Naciones 2026

La continuidad del proyecto encabezado por José Luis Páez ha sido clave para mantener una identidad de juego y potenciar a una nueva generación de jugadores que se combinan con figuras consolidadas.

¿Cuál es el próximo desafío de Argentina en hockey sobre patines?

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Tras la consagración en Suiza, el seleccionado argentino ya tiene en la mira su próximo gran objetivo: los World Skate Games Asunción 2026.

La competencia se disputará en Asunción entre el 11 y el 18 de octubre de 2026 y reunirá a las mejores selecciones del mundo en distintas categorías del hockey sobre patines.

Con el impulso de este nuevo título, Argentina llegará como uno de los principales candidatos, respaldado por una estructura sólida, experiencia internacional y una clara ambición de seguir ampliando su palmarés.