Argentina campeón Panamericano de Tenis de Mesa con protagonismo mendocino

La selección nacional logró un histórico título por equipos en Estados Unidos, con Santiago Lorenzo y Francisco Sanchi como figuras clave y la dirección de Gastón Alto.

La Selección Argentina de Tenis de Mesa se consagró campeona Panamericana por equipos en Estados Unidos, alcanzando un hito histórico para el deporte nacional con el valioso aporte de un mendocino.

El triunfo tuvo un fuerte sello mendocino, con Santiago Lorenzo y Francisco Sanchi como protagonistas, y la experiencia de Gastón Alto al frente del cuerpo técnico, que fue clave para cerrar un torneo brillante con un emocionante 3-2 en la final.

La final soñada y sus protagonistas

El inicio no fue sencillo:

  • Santiago Lorenzo abrió la serie con una ajustada derrota 2-3 ante Kanak Jha, tras desperdiciar cuatro match points.
  • Horacio Cifuentes igualó la serie con un triunfo 3-1 frente a Sid Naresh.
  • Francisco Sanchi se impuso 3-2 ante Jishan Liang, dando ventaja a Argentina.
  • Cifuentes cayó nuevamente ante Kanak Jha, forzando el quinto y último partido decisivo.

Santiago Lorenzo, héroe del título

En el momento de máxima tensión, Santiago Lorenzo mostró su jerarquía: ganó 3-0 frente a Naresh, asegurando el triunfo por 3-2 y desatando la celebración argentina en suelo norteamericano.

Un logro histórico con sello mendocino

El título tiene un valor especial para Mendoza:

  • Santiago Lorenzo y Francisco Sanchi brillaron en los partidos decisivos.
  • Gastón Alto, referente histórico de la disciplina, lideró el cuerpo técnico.

“Para nosotros es un gran avance porque nunca habíamos podido alcanzar este título por equipos. Lo habíamos hecho en dobles, pero este es la primera vez”, destacaron desde el seno del cuadro nacional.

Este triunfo marca un antes y un después para el tenis de mesa argentino y consolida la importancia de Mendoza en el desarrollo de la disciplina.

