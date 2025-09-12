Por sus paisajes, su clima y su capacidad técnica, Mendoza sigue siendo uno de los destinos más elegidos por diversas productoras audiovisuales y no pasó inadvertida para una visita de Lionel Scaloni.

Nuestra provincia fue la elegida recientemente para el rodaje del nuevo spot de Fiat, La charla técnica, protagonizado por el DT de la Selección Nacional de fútbol, Lionel Scaloni.

El técnico llegó a Mendoza el 27 de agosto y sus escenas fueron grabadas en La Carrera, Tupungato. El resto del spot cuenta con imágenes grabadas en Fray Luis Beltrán, Uspallata y Luján de Cuyo.

El aviso publicitario filmado en Mendoza se pudo ver en las tandas publicitarias de los últimos dos partidos de la Selección (Venezuela y Ecuador) y el director técnico, Lionel Scaloni apareció en las pantallas de la transmisión, promocionando la nueva Fiat Titano.

En el comercial, Scaloni arenga a trabajar con fuerza y pasión a los clientes de la pick-up fabricada en Córdoba. Lo hace con la épica habitual de una charla de vestuario. La idea es original y accesible, porque Scaloni es una de las figuras más reconocidas y populares de hoy en la Argentina.

Además, se observan las imponentes montañas mendocinas cubiertas de nieve, diversos caminos rurales y las actuaciones, como extras, de varios actores y actrices locales.

Gabriela Testa, presidenta del Emetur, comentó que “cada realización audiovisual que se lleva a cabo en nuestra provincia genera cientos de puestos de trabajo y un desarrollo técnico que hace que cada vez más productoras nacionales y extranjeras elijan nuestro destino. Además, cada spot o película sirve de vidriera para atraer a nuevos visitantes, que se ven cautivados por nuestros paisajes”.

Locación Mendoza

En los últimos años, Mendoza ha sido escenario de varias producciones cinematográficas y spots publicitarios, impulsados por la Ley Mendoza Audiovisual y el programa de Cash Rebate, que incentivan la inversión en la provincia.

Entre las películas recientes figuran Las Rojas, filmada en Uspallata y Potrerillos, y Paisaje, un thriller rodado en la misma zona. Otras producciones incluyen Simón de la montaña, Los Renacidos y La trenza, además de spots de bodegas como Trivento y vinos, y del Gobierno de Mendoza, entre otras tantas producciones.