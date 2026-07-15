Argentina vs Inglaterra: la remontada épica que metió a la Selección en la final del Mundial 2026

La Selección argentina venció 2-1 a Inglaterra en una semifinal inolvidable y jugará por un nuevo título mundial. En Atlanta, el equipo de Lionel Scaloni volvió a mostrar carácter para dar vuelta un partido que había comenzado cuesta arriba: Enzo Fernández marcó un golazo para empatar y Lautaro Martínez apareció con un cabezazo decisivo para sellar la clasificación ante la mirada de Lionel Messi.

La Selección argentina derrotó 2-1 a Inglaterra en una semifinal vibrante del Mundial 2026 y se clasificó a la final del torneo, donde enfrentará a España en busca de una nueva estrella para su historia. El equipo dirigido por Lionel Scaloni volvió a demostrar personalidad en un escenario límite y consiguió una remontada inolvidable en Atlanta.

El conjunto argentino comenzó abajo en el marcador por el gol de Anthony Gordon, pero reaccionó en el momento más difícil. Primero apareció Enzo Fernández con un remate espectacular desde afuera del área para establecer el empate y, cuando el partido entraba en su tramo final, Lautaro Martínez marcó el 2-1 definitivo con un cabezazo imparable que desató el festejo argentino.

En ambas jugadas decisivas apareció Lionel Messi, capitán y símbolo de un equipo que vuelve a estar a un paso de otro logro histórico.

¿Cómo fue la semifinal del Mundial 2026 entre Argentina e Inglaterra?

El duelo entre Argentina e Inglaterra tuvo todos los condimentos que se esperan de un clásico mundialista: intensidad, tensión, figuras y momentos de enorme emoción.

Durante los primeros minutos, Inglaterra tomó la iniciativa. El equipo de Thomas Tuchel presionó alto y complicó la salida argentina, que tardó en encontrar espacios para imponer su juego.

Con el paso del tiempo, la Selección empezó a acomodarse. Enzo Fernández y Alexis Mac Allister comenzaron a ganar protagonismo en el mediocampo y Argentina logró equilibrar el desarrollo.

La primera gran oportunidad fue argentina. Enzo Fernández probó desde media distancia con un potente disparo que pasó muy cerca del arco defendido por Jordan Pickford.

El descanso llegó con el marcador igualado, aunque con la sensación de que el equipo de Scaloni había terminado mejor parado.

¿Qué pasó en el segundo tiempo entre Argentina e Inglaterra?

El complemento arrancó con máxima intensidad.

Apenas iniciado el segundo tiempo, Julián Álvarez tuvo una oportunidad clara para abrir el marcador, pero Pickford respondió con una gran intervención.

Sin embargo, Inglaterra golpeó primero.

A los 10 minutos, Morgan Rogers envió un centro preciso y Anthony Gordon apareció para definir y poner el 1-0 para los europeos.

Argentina no perdió la calma. Scaloni movió el equipo con el ingreso de Nicolás González por Leandro Paredes y la Selección comenzó a adelantarse en el campo.

El dominio argentino se hizo cada vez más evidente y Pickford empezó a transformarse en una de las figuras del partido.

El arquero inglés evitó primero el empate ante un cabezazo de Nicolás González y luego tuvo la fortuna de contar con el palo tras un remate de Alexis Mac Allister.

La igualdad parecía inevitable.

¿Cómo fueron los goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez?

La reacción argentina finalmente llegó a los 40 minutos del segundo tiempo.

Enzo Fernández recibió fuera del área y sacó un remate extraordinario que se metió junto al palo de Pickford para marcar el 1-1.

El mediocampista volvió a aparecer en un partido importante y le devolvió la esperanza a una Selección que había asumido riesgos para buscar la clasificación.

Pero Argentina no se conformó.

Scaloni apostó por el ingreso de Lautaro Martínez y el delantero respondió como en las grandes noches.

A cinco minutos del final, el “Toro” apareció dentro del área y conectó un cabezazo perfecto para poner el 2-1 definitivo.

El festejo argentino en Atlanta fue una explosión. La Selección había logrado otra remontada épica y volvía a meterse en una final del mundo.

¿Quién será el rival de Argentina en la final del Mundial 2026?

La Selección argentina jugará la final del Mundial 2026 frente a España.

El equipo español eliminó a Francia en la otra semifinal y consiguió el pase al partido decisivo, donde buscará quedarse con el título ante el vigente campeón mundial.

Argentina, en cambio, tendrá la oportunidad de defender la corona conquistada en Qatar 2022 y sumar una nueva estrella a su camiseta.

Con Lionel Messi como líder, Lionel Scaloni en el banco y una generación que ya hizo historia, la Albiceleste vuelve a estar frente a una cita que puede quedar marcada para siempre.