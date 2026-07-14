Mendoza Propone

¿Tenés una idea, una carta abierta o algo que querés contarle a la comunidad? Tu propuesta es noticia.

Participar ahora
Copa del Mundo 2026

Argentina vs Inglaterra: Scaloni analiza sacar a De Paul y ya tiene dos alternativas para la semifinal

La Selección argentina enfrentará este miércoles a Inglaterra por un lugar en la final del Mundial 2026. Lionel Scaloni estudia una variante en la mitad de la cancha y Nicolás González y Giuliano Simeone aparecen como los principales candidatos para ingresar.

La Selección argentina enfrentará a Inglaterra este miércoles uno de los partidos más importantes del Mundial 2026 por las semifinales. En la previa, el entrenador Lionel Scaloni analiza realizar un cambio de peso en el mediocampo y el principal apuntado para salir del equipo sería Rodrigo De Paul.

El volante fue titular en todos los encuentros de la Albiceleste en la Copa del Mundo, pero el cuerpo técnico evalúa modificar la estructura del equipo para afrontar un rival de gran exigencia.

Argentina está en semifinales, pero necesita recuperar su mejor versión para enfrentar a Inglaterra

¿Quién reemplazaría a Rodrigo De Paul en el duelo de Argentina frente a Inglaterra?

Las dos principales alternativas que maneja Scaloni son Nicolás González y Giuliano Simeone, futbolistas con características similares por su despliegue físico, velocidad y compromiso para colaborar en la recuperación de la pelota.

Nicolás González fue una pieza habitual desde el banco de suplentes durante el torneo. Ingresó frente a Argelia, Austria, Cabo Verde, Egipto y Suiza, e incluso estuvo muy cerca de ser titular en los octavos de final.

Giuliano Simeone, en cambio, tuvo mucha menos participación. El mediocampista ofensivo de 23 años solamente sumó minutos frente a Jordania, en el último partido de la fase de grupos, cuando integró la formación inicial.

¿Cómo sería la formación de Argentina ante Inglaterra?

Si finalmente solo se produce esa variante, el resto del equipo sería el mismo que viene de eliminar a Egipto y Suiza.

La probable formación sería con Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez y Nicolás Tagliafico; Leandro Paredes, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister, junto al futbolista que resulte elegido entre Rodrigo De Paul, Nicolás González o Giuliano Simeone; mientras que la delantera estaría integrada por Lionel Messi y Julián Álvarez.

El delantero de Manchester City llega en un gran momento tras convertir el gol que selló la clasificación frente a Suiza durante el segundo tiempo suplementario.

La Selección argentina enfrentará este miércoles a Inglaterra por un lugar en la final del Mundial 2026. Lionel Scaloni estudia una variante en la mitad de la cancha y Nicolás González y Giuliano Simeone aparecen como los principales candidatos para ingresar.

¿Cuándo juegan Argentina e Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026?

El encuentro entre Argentina e Inglaterra se disputará este miércoles y definirá al primer finalista del Mundial 2026. La Albiceleste buscará dar un nuevo paso hacia la defensa del título conseguido en Qatar 2022 y alcanzar una nueva final del mundo.

Una decisión que puede marcar el desarrollo de la semifinal

La posible modificación en la mitad de la cancha refleja que Lionel Scaloni no descarta adaptar el equipo según las características del rival. Inglaterra cuenta con futbolistas de gran despliegue físico y velocidad en las transiciones, por lo que el cuerpo técnico argentino analiza distintas alternativas para reforzar la presión y el equilibrio en el mediocampo.

Tanto Nicolás González como Giuliano Simeone ofrecen un perfil diferente al de Rodrigo De Paul. Ambos se destacan por su intensidad para recuperar la pelota, su capacidad para recorrer grandes distancias y su compromiso en la marca, cualidades que podrían resultar determinantes en un partido de alta exigencia como una semifinal mundialista.

Sin embargo, Scaloni suele esperar hasta las últimas horas antes de confirmar la formación. El entrenador ha demostrado a lo largo del Mundial 2026 que toma las decisiones en función del estado físico de sus jugadores, del plan de juego y de las características del adversario, por lo que no se descarta que mantenga la base del equipo que viene de eliminar a Suiza.

Con Lionel Messi como principal referente ofensivo y Julián Álvarez atravesando un gran momento tras su gol en los cuartos de final, la Selección argentina buscará imponer su juego para conseguir el pasaje a una nueva final del mundo. La expectativa es máxima y cada detalle táctico puede resultar decisivo en un encuentro que promete ser uno de los más atractivos del campeonato.

También puedes leer

Obra pública

Acceso Este: habilitaron un tramo con doble sentido en la Ruta Provincial 22 para agilizar el tránsito en Mendoza

El director del Ecoparque de Mendoza, Ignacio Haudet, presentó una denuncia ante el Ministerio Público Fiscal luego de que se viralizara un video en el que una llama era trasladada con la cabeza fuera de un auto en movimiento durante los festejos por el triunfo de la Selección argentina en el departamento de La Paz. El funcionario sostuvo que el episodio debe ser investigado por un posible caso de maltrato animal.

Tras el triunfo de Argentina

La llama en un auto durante los festejos en La Paz terminó en una denuncia por maltrato animal

Ranking nacional

Ciudad de Mendoza, entre las mejores para criar a un niño en la Argentina: quedó quinta a nivel país

Escenario electoral

Mendoza, Cornejo y Milei: por qué la provincia vuelve a ser clave en la estrategia electoral de la Casa Rosada para 2027

Copa del Mundo 2026

Argentina está en semifinales, pero necesita recuperar su mejor versión para enfrentar a Inglaterra

La Selección de Lionel Scaloni igualó 1 a 1 en los 90 minutos, pero encontró la diferencia en el tiempo suplementario con goles de Julián Álvarez y Lautaro Martínez. Ahora enfrentará a Inglaterra por un lugar en la gran final.

Copa del Mundo

Argentina venció a Suiza 3 a 1 en el alargue y avanzó a las semifinales del Mundial 2026

Te puede interesar

Copa del Mundo 2026

Argentina vs Inglaterra: Scaloni analiza sacar a De Paul y ya tiene dos alternativas para la semifinal

Obra pública

Acceso Este: habilitaron un tramo con doble sentido en la Ruta Provincial 22 para agilizar el tránsito en Mendoza

El director del Ecoparque de Mendoza, Ignacio Haudet, presentó una denuncia ante el Ministerio Público Fiscal luego de que se viralizara un video en el que una llama era trasladada con la cabeza fuera de un auto en movimiento durante los festejos por el triunfo de la Selección argentina en el departamento de La Paz. El funcionario sostuvo que el episodio debe ser investigado por un posible caso de maltrato animal.
Tras el triunfo de Argentina

La llama en un auto durante los festejos en La Paz terminó en una denuncia por maltrato animal

Ranking nacional

Ciudad de Mendoza, entre las mejores para criar a un niño en la Argentina: quedó quinta a nivel país

Escenario electoral

Mendoza, Cornejo y Milei: por qué la provincia vuelve a ser clave en la estrategia electoral de la Casa Rosada para 2027

Copa del Mundo 2026

Argentina está en semifinales, pero necesita recuperar su mejor versión para enfrentar a Inglaterra

La Selección de Lionel Scaloni igualó 1 a 1 en los 90 minutos, pero encontró la diferencia en el tiempo suplementario con goles de Julián Álvarez y Lautaro Martínez. Ahora enfrentará a Inglaterra por un lugar en la gran final.
Copa del Mundo

Argentina venció a Suiza 3 a 1 en el alargue y avanzó a las semifinales del Mundial 2026

El Ministerio de Energía y Ambiente difundió recomendaciones para quienes recorran la Alta Montaña de Mendoza durante el fin de semana largo. Las nevadas favorecen el descenso de la fauna silvestre y aumentan las posibilidades de avistar pumas.
Fin de semana largo

Puma en Alta Montaña: qué hacer si te encontrás con uno durante las vacaciones de invierno

Copa del Mundo

Argentina vs Suiza: las claves de la Selección para llegar a las semifinales del Mundial 2026

Seguridad aérea

SKY Airline: dos vuelos aterrizaron de emergencia preventiva en Mendoza por formación de hielo

Obra histórica

ENReGE autorizó a ECOGAS a avanzar con conexiones de gas natural en San Rafael: qué cambia para los vecinos

Crisis ambiental

Justicia ordenó a Aysam presentar un plan para eliminar las emanaciones cloacales en Los Corralitos

Fondos militares

Luis Petri y la causa IOSFA: la Justicia avanzó con la investigación por presuntas irregularidades

La Selección argentina perdía 2-0, pero reaccionó con goles de Cristian Romero, Lionel Messi y Enzo Fernández para imponerse 3-2 ante Egipto. El equipo de Lionel Scaloni clasificó a los cuartos de final del Mundial 2026 tras una remontada histórica.
Copa del Mundo

Argentina remontó un partido épico ante Egipto y avanzó a los cuartos de final del Mundial 2026

Obra histórica

Gas en San Rafael: más de 100 vecinos iniciaron el trámite para conectarse a la red tras la habilitación del gasoducto

Obra municipal

Gasoducto de San Rafael: evitó cortes de gas durante la ola polar y habilitó nuevas conexiones

Estado del tiempo

Mendoza tendrá mañanas heladas, Zonda leve y tardes cada vez más templadas

Copa del Mundo 2026

Argentina venció 3-2 a Cabo Verde en un partidazo y avanzó a octavos

Actualización impositiva

Monotributo 2026: cuánto aumentarían las cuotas y los nuevos topes de facturación desde julio

El capitán de la Selección Argentina -de fútbol- Lionel Messi, marcó los tres goles del triunfo 3-0, alcanzó marcas históricas en los Mundiales y fue la gran figura del estreno de la Selección argentina en el Grupo J.
Copa del Mundo

Argentina vs Cabo Verde: hora, TV y posibles formaciones para el partido por un lugar en los octavos de final