Argentina vs Inglaterra: Scaloni analiza sacar a De Paul y ya tiene dos alternativas para la semifinal

La Selección argentina enfrentará este miércoles a Inglaterra por un lugar en la final del Mundial 2026. Lionel Scaloni estudia una variante en la mitad de la cancha y Nicolás González y Giuliano Simeone aparecen como los principales candidatos para ingresar.

La Selección argentina enfrentará a Inglaterra este miércoles uno de los partidos más importantes del Mundial 2026 por las semifinales. En la previa, el entrenador Lionel Scaloni analiza realizar un cambio de peso en el mediocampo y el principal apuntado para salir del equipo sería Rodrigo De Paul.

El volante fue titular en todos los encuentros de la Albiceleste en la Copa del Mundo, pero el cuerpo técnico evalúa modificar la estructura del equipo para afrontar un rival de gran exigencia.

¿Quién reemplazaría a Rodrigo De Paul en el duelo de Argentina frente a Inglaterra?

Las dos principales alternativas que maneja Scaloni son Nicolás González y Giuliano Simeone, futbolistas con características similares por su despliegue físico, velocidad y compromiso para colaborar en la recuperación de la pelota.

Nicolás González fue una pieza habitual desde el banco de suplentes durante el torneo. Ingresó frente a Argelia, Austria, Cabo Verde, Egipto y Suiza, e incluso estuvo muy cerca de ser titular en los octavos de final.

Giuliano Simeone, en cambio, tuvo mucha menos participación. El mediocampista ofensivo de 23 años solamente sumó minutos frente a Jordania, en el último partido de la fase de grupos, cuando integró la formación inicial.

¿Cómo sería la formación de Argentina ante Inglaterra?

Si finalmente solo se produce esa variante, el resto del equipo sería el mismo que viene de eliminar a Egipto y Suiza.

La probable formación sería con Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez y Nicolás Tagliafico; Leandro Paredes, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister, junto al futbolista que resulte elegido entre Rodrigo De Paul, Nicolás González o Giuliano Simeone; mientras que la delantera estaría integrada por Lionel Messi y Julián Álvarez.

El delantero de Manchester City llega en un gran momento tras convertir el gol que selló la clasificación frente a Suiza durante el segundo tiempo suplementario.

¿Cuándo juegan Argentina e Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026?

El encuentro entre Argentina e Inglaterra se disputará este miércoles y definirá al primer finalista del Mundial 2026. La Albiceleste buscará dar un nuevo paso hacia la defensa del título conseguido en Qatar 2022 y alcanzar una nueva final del mundo.

Una decisión que puede marcar el desarrollo de la semifinal

La posible modificación en la mitad de la cancha refleja que Lionel Scaloni no descarta adaptar el equipo según las características del rival. Inglaterra cuenta con futbolistas de gran despliegue físico y velocidad en las transiciones, por lo que el cuerpo técnico argentino analiza distintas alternativas para reforzar la presión y el equilibrio en el mediocampo.

Tanto Nicolás González como Giuliano Simeone ofrecen un perfil diferente al de Rodrigo De Paul. Ambos se destacan por su intensidad para recuperar la pelota, su capacidad para recorrer grandes distancias y su compromiso en la marca, cualidades que podrían resultar determinantes en un partido de alta exigencia como una semifinal mundialista.

Sin embargo, Scaloni suele esperar hasta las últimas horas antes de confirmar la formación. El entrenador ha demostrado a lo largo del Mundial 2026 que toma las decisiones en función del estado físico de sus jugadores, del plan de juego y de las características del adversario, por lo que no se descarta que mantenga la base del equipo que viene de eliminar a Suiza.

Con Lionel Messi como principal referente ofensivo y Julián Álvarez atravesando un gran momento tras su gol en los cuartos de final, la Selección argentina buscará imponer su juego para conseguir el pasaje a una nueva final del mundo. La expectativa es máxima y cada detalle táctico puede resultar decisivo en un encuentro que promete ser uno de los más atractivos del campeonato.