Justicia ordenó a Aysam presentar un plan para eliminar las emanaciones cloacales en Los Corralitos

La jueza Graciela Simón constató personalmente los fuertes olores durante una inspección ocular y dispuso que Aysam presente en diez días un plan de saneamiento. Además, deberá informar mensualmente los avances al tribunal mientras continúa la demanda por daños y perjuicios iniciada por una vecina de Guaymallén.

La Justicia de Mendoza ordenó a Aysam presentar un plan concreto para sanear las fuertes emanaciones cloacales que afectan a vecinos de Los Corralitos, en Guaymallén. La decisión fue adoptada por la jueza Graciela Simón, quien realizó una inspección ocular en la zona y constató personalmente la presencia de olores provenientes de la red cloacal. La resolución fija un plazo de diez días para la presentación del plan y obliga a la empresa a informar mensualmente sobre el avance de las tareas.

El fallo se dictó en el marco de la demanda iniciada por una vecina de 76 años y su hija contra Aysam y el Gobierno de Mendoza, quienes reclaman una indemnización de 80 millones de pesos por los daños ocasionados por los desbordes cloacales registrados desde 2023.

La mujer, representada por la abogada Carolina Jacky y el doctor Carlos Lombardi, sostiene que la situación afectó gravemente su calidad de vida, su salud y el valor de su vivienda, ubicada en la intersección de Severo del Castillo y 2 de Mayo.

¿Qué resolvió la Justicia contra Aysam?

En la sentencia, la magistrada señaló que si bien Aysam reparó en pocos días los accesos a la vivienda, persistían otros problemas ambientales que debían ser atendidos.

En ese sentido, expresó que el rechazo del pedido de relocalización excepcional “no obsta a que este Tribunal arbitre los medios necesarios respecto de aquellas perturbaciones que aún persisten”.

La jueza fundamentó su decisión en el principio preventivo del derecho ambiental y destacó que durante la inspección comprobó personalmente la existencia de fuertes olores provenientes de la red cloacal.

Por ello ordenó que Aysam presente, dentro de los próximos diez días, un plan concreto para sanear y mitigar las emanaciones, acompañado por informes técnicos mensuales que deberán ser remitidos al tribunal detallando el avance de las obras, bajo apercibimiento legal en caso de incumplimiento.

¿Qué pasó con el pedido de reubicación de la vecina?

Uno de los planteos de la demanda solicitaba que Aysam y el Gobierno provincial afrontaran el alquiler de una vivienda alternativa mientras persistiera la emergencia sanitaria.

Sin embargo, ese pedido fue rechazado porque durante la tramitación de la causa la empresa reparó los accesos al domicilio, eliminando los obstáculos que impedían el ingreso y la circulación de la mujer.

La jueza entendió que esa situación había sido subsanada, aunque aclaró que ello no eliminaba la obligación de actuar frente a las molestias ambientales que continúan afectando a la familia.

¿Qué reclama la demanda presentada contra Aysam y el Gobierno de Mendoza?

La acción judicial continúa su curso y busca que tanto Aysam como el Gobierno provincial respondan por los daños ocasionados por los reiterados desbordes cloacales registrados en Villa Los Corralitos.

Las demandantes reclaman una indemnización de 80 millones de pesos, argumentando perjuicios materiales, daño ambiental, afectaciones a la salud y una importante depreciación del inmueble.

Según la presentación, la propietaria intentó vender la vivienda durante 2024, pero no consiguió compradores debido a la situación generada por las obras de emergencia, la presencia constante de líquidos cloacales, los olores y el funcionamiento permanente de bombas y equipos utilizados para contener los desbordes.

También sostienen que la contaminación sonora y las dificultades para acceder a la vivienda deterioraron significativamente sus condiciones de vida.

¿Qué obras ejecuta Aysam para solucionar el problema?

Mientras avanza la causa judicial, Aysam mantiene distintas intervenciones para contener la emergencia.

Las tareas incluyen sistemas de bypass, colectores aliviadores y nuevas conducciones de impulsión que permiten desviar parte del caudal que actualmente circula por el colector dañado.

Estas obras provisorias explican la presencia de mangueras de gran porte instaladas en distintos sectores de Los Corralitos.

En paralelo, la empresa proyecta soluciones definitivas mediante la construcción de los colectores Colonia 1 y Colonia 2, obras que serán financiadas con recursos del Fondo del Resarcimiento y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Con la resolución dictada por la jueza Graciela Simón, la empresa deberá ahora cumplir con un plazo judicial concreto para presentar su plan de mitigación y comenzar a informar periódicamente los avances, mientras la demanda por daños y perjuicios continúa su trámite en los tribunales mendocinos.