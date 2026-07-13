La llama en un auto durante los festejos en La Paz terminó en una denuncia por maltrato animal

El director del Ecoparque de Mendoza, Ignacio Haudet, presentó una denuncia ante el Ministerio Público Fiscal luego de que se viralizara un video en el que una llama era trasladada con la cabeza fuera de un auto en movimiento durante los festejos por el triunfo de la Selección argentina en el departamento de La Paz. El funcionario sostuvo que el episodio debe ser investigado por un posible caso de maltrato animal.

La llama que fue trasladada en un auto durante los festejos por el triunfo de la Selección argentina en La Paz quedó en el centro de una investigación por presunto maltrato animal. El director del Ecoparque de Mendoza, Ignacio Haudet, presentó una denuncia ante el Ministerio Público Fiscal luego de observar las imágenes que se viralizaron en redes sociales y consideró que el animal fue sometido a una situación incompatible con su bienestar.

El episodio ocurrió el sábado, cuando cientos de vecinos salieron a las calles para celebrar la clasificación de la Selección argentina en el Mundial 2026. En medio de la caravana de vehículos, uno de los videos que más repercusión tuvo mostró a una llama con la cabeza fuera de un automóvil mientras avanzaba entre bocinazos, banderas y una gran cantidad de personas.

Las imágenes generaron todo tipo de comentarios en las redes sociales. Mientras algunos usuarios lo tomaron como una escena llamativa en medio de los festejos, otros cuestionaron el traslado del animal y advirtieron sobre el posible estrés al que pudo haber sido sometido.

¿Por qué denunciaron el traslado de la llama durante los festejos?

Haudet explicó que decidió actuar después de ver el video y entender que las circunstancias ameritaban la intervención de la Justicia.

“El día de ayer, bien temprano, revisando las redes sociales, doy con el mismo video, en donde se ve un grupo de personas festejando el triunfo de la selección del día anterior, en donde se ve una caravana de vehículos y, en uno de ellos, con la cabeza afuera, un animal considerado de ganado, un animal grande para ser transportado de esa manera y en un contexto que no corresponde de ninguna manera”, expresó en declaraciones a Radio Mitre Mendoza.

El funcionario señaló que, tras analizar el material, decidió radicar una denuncia para que el Ministerio Público Fiscal determine si existió un hecho de maltrato animal.

“De esa manera, y viendo que todo ese video está mal, decidí radicar la denuncia correspondiente en el Ministerio Público Fiscal para que se genere la investigación correspondiente, porque ahí claramente se está constituyendo una situación de maltrato animal”, afirmó.

Qué dijo el director del Ecoparque sobre el bienestar del animal

El titular del Ecoparque sostuvo que una llama no debe ser expuesta a un contexto de esas características, ya que el ruido, el movimiento constante de vehículos y la concentración de personas pueden generarle un importante nivel de estrés.

“Uno puede festejar, puede estar contento por lo que pasó, pero no por eso tiene que seguir sometiendo a un animal a una situación de extrema violencia. Se le alteran todos los sentidos, no está participando en un evento como corresponde y claramente es peligroso hasta para las personas que estaban conduciendo el vehículo”, aseguró.

Haudet remarcó que el objetivo de la denuncia no apunta únicamente a establecer posibles responsabilidades penales, sino también a promover una mayor conciencia sobre el trato que reciben los animales.

La investigación buscará determinar si existió maltrato animal

La denuncia ya fue presentada ante el Ministerio Público Fiscal, que ahora deberá analizar las circunstancias del hecho y definir si corresponde avanzar con una investigación para determinar eventuales responsabilidades.

Por el momento, no trascendió la identidad de las personas que trasladaban al animal ni si fueron identificadas a partir del material audiovisual que circuló en las redes sociales.

El caso volvió a poner sobre la mesa el debate acerca del uso de animales en celebraciones o actividades recreativas, especialmente cuando son expuestos a situaciones de alto nivel de ruido, tránsito intenso y aglomeraciones de personas.

El mensaje del funcionario tras presentar la denuncia

Además de explicar los motivos que lo llevaron a acudir a la Justicia, Haudet consideró que este tipo de episodios no deberían naturalizarse durante los festejos deportivos.

“Todo lo del video estaba mal desde el principio. Me pareció lo más correcto, no solo como funcionario público, sino también como persona, para que entendamos que no es la forma de festejar. No somos más argentinos por hacer este tipo de cosas; no tiene nada que ver el festejo con el sometimiento de un animal”, concluyó.

La investigación judicial determinará ahora si el traslado de la llama durante los festejos en La Paz constituye una infracción a la normativa vigente en materia de protección animal y si corresponde avanzar con alguna imputación. Mientras tanto, el episodio continúa generando repercusiones por el contraste entre una celebración multitudinaria y las condiciones en las que fue exhibido el animal.