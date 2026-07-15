Hebe Casado volvió a burlarse de Francia tras su eliminación: “Qué pena que fue en su día”

La vicegobernadora Hebe Casado publicó dos mensajes en sus redes sociales luego de la derrota del seleccionado de Francia ante España en las semifinales del Mundial 2026. Lo hizo pocos días después de haber sido declarada persona “no grata” por la embajada francesa en Buenos Aires, en medio de un conflicto diplomático que ella misma volvió a alimentar.

La vicegobernadora de Mendoza, Hebe Casado, volvió a burlarse de Francia y quedó en el centro de la polémica este martes al publicar nuevos mensajes tras la eliminación del seleccionado europeo frente a España en las semifinales del Mundial 2026. Las publicaciones llegaron apenas días después del conflicto diplomático que desataron sus anteriores declaraciones y evidenciaron que la funcionaria decidió mantener el mismo tono pese a las críticas y a las medidas adoptadas por la embajada francesa.

Casado reaccionó a la derrota francesa por 2-0 en Houston con un mensaje en su cuenta de X en el que escribió: “¡Felicitaciones España! Qué pena por Francia, que fue eliminado en su día”, en referencia al 14 de julio, fecha en la que se conmemora la Toma de la Bastilla, uno de los acontecimientos más importantes de la historia francesa.

Lejos de quedarse allí, minutos después volvió a publicar otro mensaje con una nueva ironía: “Ya no será segundo Francia…”, una frase con la que recordó la final del Mundial de Qatar 2022, cuando el seleccionado europeo perdió el título frente a la Argentina en una definición por penales que quedó en la historia del fútbol.

Las nuevas publicaciones rápidamente generaron repercusión porque llegaron en un contexto especialmente sensible. La dirigente mendocina ya había protagonizado una fuerte controversia internacional por sus comentarios sobre el seleccionado francés durante los octavos de final del Mundial.

¿Por qué Hebe Casado volvió a quedar en el centro de la polémica?

La controversia comenzó luego de la victoria de Francia sobre Paraguay por los octavos de final del Mundial 2026. En aquella oportunidad, Casado calificó al conjunto europeo como “un equipo africano flojo de modales”, al cuestionar la actitud de Kylian Mbappé, quien al finalizar el encuentro ignoró el saludo del arquero paraguayo Orlando Gill.

En ese mismo posteo agregó otra frase que también despertó críticas: “No lo aguanto a Mbappé”.

Las expresiones fueron rápidamente cuestionadas por usuarios, dirigentes políticos y referentes de distintos sectores, quienes interpretaron que sus palabras constituían una referencia discriminatoria hacia los futbolistas franceses.

La polémica trascendió el ámbito político provincial y llegó hasta la representación diplomática de Francia en la Argentina.

La respuesta de la embajada de Francia

Como consecuencia de aquellas declaraciones, la embajada francesa en Buenos Aires declaró a Hebe Casado persona “no grata”, una decisión que tuvo una amplia repercusión política y mediática.

Según informó la agencia Noticias Argentinas, fuentes diplomáticas indicaron que la vicegobernadora no podrá participar de actividades organizadas por la representación francesa ni ingresar a la sede diplomática mientras mantenga esa postura.

Además, señalaron que funcionarios franceses evitarán mantener reuniones institucionales con autoridades mendocinas cuando Casado forme parte de esos encuentros.

La decisión marcó un hecho inusual en la relación institucional entre la provincia de Mendoza y la representación diplomática francesa, ya que la controversia dejó de ser una discusión en redes sociales para convertirse en un episodio con consecuencias protocolares.

Hebe Casado defendió sus dichos y volvió a insistir

Pese a la reacción de la embajada, Casado nunca se retractó de sus publicaciones.

Por el contrario, sostuvo públicamente que sus comentarios formaban parte del “folklore futbolero” y rechazó las acusaciones de discriminación.

La vicegobernadora afirmó que nunca tuvo la intención de ofender al pueblo francés ni a sus futbolistas y defendió su derecho a expresar opiniones vinculadas al deporte.

Sin embargo, sus nuevos mensajes tras la eliminación de Francia muestran que decidió sostener la misma postura pese a la controversia que generó días atrás.

Las publicaciones volvieron a multiplicarse en las redes sociales, donde algunos usuarios respaldaron el tono irónico de la dirigente mendocina al considerarlo una típica cargada futbolera, mientras que otros cuestionaron que insistiera con expresiones que ya habían provocado un conflicto diplomático.

La derrota de Francia frente a España significó el final del sueño mundialista del conjunto europeo, pero también reavivó una polémica que parecía haber quedado atrás. Con sus nuevas publicaciones, Hebe Casado volvió a colocarse en el centro del debate y dejó en claro que, pese a las críticas y a la declaración de persona “no grata” por parte de la embajada francesa, no tiene intención de modificar el tono de sus intervenciones públicas cuando se trata de fútbol.