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Luis Petri y la causa IOSFA: la Justicia avanzó con la investigación por presuntas irregularidades

La Cámara Federal resolvió unificar los expedientes que analizan el manejo del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad y el préstamo de 40 mil millones de pesos otorgado por el IAF. El expediente también incluye a Francisco Adorni y pone bajo análisis decisiones tomadas durante la gestión del exministro de Defensa mendocino.

Luis Petri y la causa IOSFA quedaron en el centro de una nueva instancia judicial luego de que la Justicia resolviera avanzar con la investigación por presuntas irregularidades vinculadas al manejo del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad. La Cámara Federal decidió unificar los expedientes que analizan las operaciones realizadas durante el período investigado, entre ellas el préstamo de 40 mil millones de pesos otorgado por el Instituto de Ayuda Financiera para Pago de Retiros y Pensiones Militares (IAF).

Durante ese período, Petri era ministro de Defensa del gobierno de Javier Milei, cartera de la que dependía el IOSFA. La denuncia presentada por la diputada nacional Marcela Pagano también incluyó al exfuncionario por las responsabilidades vinculadas al seguimiento, control y eventual renegociación del crédito otorgado a la obra social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad.

Lourdes Arrieta denunció penalmente a Luis Petri por la crisis de IOSFA

¿Qué resolvió la Justicia en la causa IOSFA?

La Cámara Federal de Apelaciones resolvió que un solo juzgado concentre la investigación luego de analizar la conexión existente entre dos expedientes que abordaban hechos similares.

La decisión quedó en manos del juez Sebastián Ramos, quien continuará al frente de la causa tras considerar que ambas investigaciones compartían un mismo contexto institucional y temporal.

La Cámara Federal resolvió unificar los expedientes que analizan el manejo del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, IOSFA y el préstamo de 40 mil millones de pesos otorgado por el IAF. El expediente también incluye a Francisco Adorni y pone bajo análisis decisiones tomadas durante la gestión del exministro de Defensa mendocino, Luis Petri.

El tribunal argumentó que la acumulación permitirá una mejor administración de justicia y evitará la posibilidad de que existan decisiones contradictorias sobre hechos relacionados con el funcionamiento del IOSFA y las decisiones adoptadas para afrontar su crisis financiera.

De esta manera, la investigación continuará bajo una misma conducción judicial mientras se avanzan con las medidas de prueba correspondientes.

Con Luis Petri, la obra social de las Fuerzas Armadas superó un déficit de $200 mil millones

¿Por qué Luis Petri aparece vinculado con la investigación?

La relación de Luis Petri con la causa surge a partir de su rol como ministro de Defensa, organismo del cual dependía el IOSFA durante su gestión.

La denuncia impulsada por Marcela Pagano señaló responsabilidades vinculadas al seguimiento, control y eventual renegociación del préstamo que el IAF otorgó a la obra social en un contexto de dificultades financieras.

El expediente también alcanza a Francisco Adorni, quien estuvo al frente del Instituto de Ayuda Financiera y quedó mencionado por su intervención en el organismo que otorgó el crédito millonario.

La investigación judicial deberá determinar las responsabilidades de cada uno de los funcionarios involucrados y el alcance de las decisiones adoptadas durante ese período.

¿Qué papel tuvieron los mendocinos Oscar Sagás y Roberto Fiocchi en el IOSFA?

Uno de los aspectos que le aporta una mirada particular desde Mendoza a la causa es la presencia de dos dirigentes provinciales en la conducción del organismo durante la gestión de Petri en Defensa.

El exministro designó al médico mendocino Oscar Sagás como presidente del IOSFA. Sagás contaba con experiencia en la administración sanitaria provincial, donde había ocupado distintos cargos vinculados al área de Salud durante diferentes gestiones de gobierno en Mendoza.

Su llegada al organismo se produjo en un momento marcado por una situación financiera compleja y por reclamos vinculados al funcionamiento de la obra social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad.

Tiempo después, Sagás dejó su cargo y Petri designó a otro mendocino, Roberto Fiocchi, para ocupar la presidencia del IOSFA.

La salida de ambos funcionarios mendocinos de la conducción del organismo quedó vinculada a una etapa de fuertes desafíos internos, mientras la obra social atravesaba dificultades económicas que ahora forman parte del análisis judicial.

La Cámara Federal resolvió unificar los expedientes que analizan el manejo del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, IOSFA y el préstamo de 40 mil millones de pesos otorgado por el IAF. El expediente también incluye a Francisco Adorni y pone bajo análisis decisiones tomadas durante la gestión del exministro de Defensa mendocino, Luis Petri.
Oscar Sagás y Luis Petri.

¿Qué investiga la causa sobre el IOSFA?

El expediente analiza distintas decisiones administrativas y financieras vinculadas al funcionamiento de la obra social, entre ellas el préstamo de 40 mil millones de pesos otorgado por el IAF.

Además, la investigación contempla otras operaciones realizadas por el organismo, como compras directas y medidas adoptadas para intentar enfrentar la crisis financiera que atravesaba el IOSFA.

La Justicia deberá establecer si existieron irregularidades y qué grado de responsabilidad pudo corresponderle a cada uno de los funcionarios mencionados.

¿Qué otra investigación enfrenta Francisco Adorni?

Además de la causa vinculada al IOSFA, Francisco Adorni aparece mencionado en otro expediente judicial por presunto enriquecimiento ilícito y omisión maliciosa en declaraciones juradas.

En esa investigación, el fiscal Guillermo Marijuán solicitó su declaración indagatoria y será el juez Daniel Rafecas quien deberá definir los próximos pasos del expediente.

Mientras tanto, la causa IOSFA continuará avanzando bajo la conducción del juez Sebastián Ramos, con la atención puesta en las decisiones adoptadas durante una etapa clave del organismo dependiente del Ministerio de Defensa.

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