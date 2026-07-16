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Obra histórica

San Rafael: Ecogas deberá avanzar con las conexiones de gas de unos 2.400 usuarios

El ENReGE confirmó que no existen impedimentos para habilitar el servicio cuando las condiciones técnicas lo permiten y emplazó a la empresa a comenzar con las conexiones domiciliarias pendientes tras la ejecución del nuevo gasoducto.

Los vecinos de San Rafael que aún esperan la conexión de gas natural recibieron una noticia clave. El Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENReGE) notificó a Ecogas que debe avanzar con las conexiones domiciliarias pendientes vinculadas al nuevo gasoducto, al considerar que no existen impedimentos regulatorios para otorgar el servicio cuando las condiciones técnicas y operativas están dadas.

La comunicación fue realizada en las últimas horas y quedó formalizada luego de que integrantes de la Delegación Cuyo del organismo se presentaran en las oficinas de Ecogas en San Rafael para dejar constancia de la situación.

El ENReGE confirmó que no existen impedimentos para habilitar el servicio cuando las condiciones técnicas lo permiten y emplazó a la empresa Ecogas a comenzar con las conexiones domiciliarias pendientes en San Rafael tras la ejecución del nuevo gasoducto.

“La intervención ratifica lo que el Municipio venía sosteniendo respecto de los usuarios cuyas factibilidades habían quedado condicionadas a la finalización del gasoducto”, explicó el concejal Francisco Perdigues.

En ese sentido, el edil remarcó que “el Ente emplazó a Ecogas para que comience a realizar las conexiones pendientes tras la conclusión del gasoducto”.

ENReGE autorizó a ECOGAS a avanzar con conexiones de gas natural en San Rafael: qué cambia para los vecinos

¿Cuántos usuarios serán beneficiados?

Según informó el Municipio, la medida alcanza a alrededor de 2.400 usuarios de San Rafael que todavía no cuentan con el servicio de gas natural pese a que la obra del nuevo gasoducto ya fue finalizada.

Perdigues invitó a quienes se encuentren en esa situación a presentarse en la Dirección de Vivienda, ubicada en Belgrano 474, de lunes a viernes entre las 8 y las 13, para obtener la autorización municipal correspondiente.

Una vez completado ese trámite, los vecinos deberán dirigirse a las oficinas de Ecogas, en 25 de Mayo 55, para gestionar la conexión definitiva al servicio.

El ENReGE confirmó que no existen impedimentos para habilitar el servicio cuando las condiciones técnicas lo permiten y emplazó a la empresa Ecogas a comenzar con las conexiones domiciliarias pendientes en San Rafael tras la ejecución del nuevo gasoducto.

El ENReGE ratificó los derechos del Municipio sobre el gasoducto

Además de ordenar el avance de las conexiones, el ENReGE reconoció que el Municipio de San Rafael mantiene derechos sobre la capacidad incorporada con la construcción del nuevo gasoducto.

“El ente expuso en su comunicado oficial que San Rafael, como tercero interesado, tiene derechos sobre el gasoducto que deben ser respetados”, destacó Perdigues.

Desde el organismo nacional explicaron que la vigencia de la Resolución 70/2021 tiene como objetivo preservar esos derechos adquiridos y que, en ningún caso, representa una limitación para autorizar nuevas conexiones de gas natural.

¿Por qué estaban demoradas las conexiones de gas?

La posibilidad de avanzar con las conexiones domiciliarias era uno de los principales reclamos de numerosos vecinos de San Rafael que, pese a contar con la factibilidad para acceder al servicio, permanecían a la espera de una definición administrativa tras la ejecución del nuevo gasoducto.

Durante ese período, diferentes gestiones impulsadas por el Municipio buscaron destrabar la situación para que las familias pudieran acceder al suministro de gas natural. El planteo sostenía que, una vez finalizada la obra y siempre que existieran las condiciones técnicas necesarias, no debía haber impedimentos para habilitar las conexiones pendientes.

Con la intervención del ENReGE, ese criterio quedó respaldado oficialmente. El organismo nacional aclaró que la normativa vigente no impide la prestación del servicio en aquellos casos en los que la infraestructura ya permite realizar las conexiones, por lo que Ecogas deberá avanzar con los trámites correspondientes para incorporar a los usuarios que permanecían en espera.

Un gasoducto estratégico para el crecimiento de San Rafael

La construcción del nuevo gasoducto fue considerada una de las obras de infraestructura energética más importantes para el sur mendocino en los últimos años, ya que permitió ampliar la capacidad de transporte de gas natural y generar mejores condiciones para responder al crecimiento de la demanda residencial, comercial e industrial.

Además de beneficiar a miles de familias, la ampliación de la red también representa una herramienta clave para el desarrollo económico del departamento. La disponibilidad de gas natural facilita la instalación de nuevos emprendimientos, mejora las condiciones para el funcionamiento de comercios e industrias y acompaña el crecimiento urbano de San Rafael.

En ese contexto, el inicio de las conexiones domiciliarias pendientes representa un paso esperado por cientos de vecinos que desde hace meses aguardaban poder acceder al servicio. Con el emplazamiento realizado por el ENReGE a Ecogas, el proceso comenzará a avanzar para los usuarios que cumplan con los requisitos técnicos y administrativos establecidos.

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