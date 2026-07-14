Mendoza Propone

¿Tenés una idea, una carta abierta o algo que querés contarle a la comunidad? Tu propuesta es noticia.

Participar ahora
Obra pública

Acceso Este: habilitaron un tramo con doble sentido en la Ruta Provincial 22 para agilizar el tránsito en Mendoza

La nueva modalidad de circulación ya funciona en un sector estratégico de la Ruta Provincial 22, en Maipú. La medida permitirá mantener el flujo vehicular mientras avanzan las obras de reconstrucción y repavimentación del Acceso Este.

La modernización del Acceso Este en Mendoza registró un nuevo avance con la habilitación de un tramo de doble sentido de circulación sobre la Ruta Provincial 22, una medida que busca mejorar el tránsito mientras continúan las obras de reconstrucción y repavimentación en el departamento de Maipú.

El nuevo esquema vial forma parte del plan de trabajo impulsado por el Gobierno de Mendoza para reducir el impacto de las obras sobre los miles de conductores que utilizan diariamente uno de los principales ingresos al Gran Mendoza.

¿Dónde funciona el nuevo doble sentido en el Acceso Este?

Con el avance de la obra quedó habilitado un bypass con circulación en ambos sentidos sobre un sector estratégico de la Ruta Provincial 22. De esta manera, los vehículos pueden seguir transitando mientras las cuadrillas trabajan sobre la calzada principal.

Según informaron desde el Gobierno provincial, la modificación fue posible gracias al buen ritmo de ejecución de los trabajos, favorecido por las condiciones climáticas y la coordinación entre los equipos técnicos y las empresas encargadas de la obra.

La nueva modalidad de circulación ya funciona en un sector estratégico de la Ruta Provincial 22, en Maipú. La medida permitirá mantener el flujo vehicular mientras avanzan las obras de reconstrucción y repavimentación del Acceso Este.

¿Cómo continúa la obra del Acceso Este?

La siguiente etapa contempla la colocación de la primera capa de asfalto definitivo sobre uno de los sectores ya intervenidos. Posteriormente se ejecutará una segunda carpeta asfáltica que completará la renovación integral de la calzada.

El proyecto incluye además la reconstrucción del pavimento, mejoras estructurales, reacondicionamiento de banquinas y trabajos sobre la infraestructura vial para aumentar la seguridad y prolongar la vida útil del corredor.

Piden circular con precaución por la zona de obras

Aunque el tránsito permanece habilitado, desde el Gobierno de Mendoza recordaron que continúan los trabajos en distintos frentes de obra, por lo que solicitaron respetar la señalización preventiva, disminuir la velocidad y seguir las indicaciones del personal vial.

También advirtieron que los desvíos y modificaciones en la circulación podrán cambiar de manera dinámica de acuerdo con el avance de la obra, priorizando tanto la seguridad de los trabajadores como la de los automovilistas.

La nueva modalidad de circulación ya funciona en un sector estratégico de la Ruta Provincial 22, en Maipú. La medida permitirá mantener el flujo vehicular mientras avanzan las obras de reconstrucción y repavimentación del Acceso Este.

¿Cómo es la circulación actual en el Acceso Este?

Sentido Este-Oeste (hacia Ciudad de Mendoza)

  • Desde Lamadrid hasta Las Margaritas: circulación por calle colectora.
  • Desde Las Margaritas hasta la Ruta Provincial 31: desvío mediante un bypass en el cantero central hacia la calzada Sur, que funciona con doble sentido de circulación.
  • Desde la Ruta Provincial 31 hacia el oeste: retorno a la calzada habitual.
  • Entre las calles Cervantes y Serpa: circulación reducida a media calzada.

Sentido Oeste-Este (hacia San Martín)

  • Desde Serpa hasta Cervantes: circulación por calle colectora, excepto en el cruce con calle Don Bosco.
  • Desde la Ruta Provincial 31 hasta Las Margaritas: tránsito por la calzada Sur, compartiendo el doble sentido de circulación.

Una obra estratégica para la movilidad en Mendoza

La modernización del Acceso Este es una de las intervenciones viales más importantes que se ejecutan actualmente en Mendoza. El proyecto busca mejorar la conexión entre Maipú, Guaymallén y el resto del área metropolitana, optimizando un corredor por el que circulan miles de vehículos cada día.

Con el avance de las distintas etapas, la obra permitirá contar con una infraestructura más segura, moderna y preparada para responder al crecimiento del tránsito en uno de los principales accesos a la provincia.

También puedes leer

Obra pública

Acceso Este: habilitaron un tramo con doble sentido en la Ruta Provincial 22 para agilizar el tránsito en Mendoza

El director del Ecoparque de Mendoza, Ignacio Haudet, presentó una denuncia ante el Ministerio Público Fiscal luego de que se viralizara un video en el que una llama era trasladada con la cabeza fuera de un auto en movimiento durante los festejos por el triunfo de la Selección argentina en el departamento de La Paz. El funcionario sostuvo que el episodio debe ser investigado por un posible caso de maltrato animal.

Tras el triunfo de Argentina

La llama en un auto durante los festejos en La Paz terminó en una denuncia por maltrato animal

Ranking nacional

Ciudad de Mendoza, entre las mejores para criar a un niño en la Argentina: quedó quinta a nivel país

Escenario electoral

Mendoza, Cornejo y Milei: por qué la provincia vuelve a ser clave en la estrategia electoral de la Casa Rosada para 2027

Copa del Mundo 2026

Argentina está en semifinales, pero necesita recuperar su mejor versión para enfrentar a Inglaterra

La Selección de Lionel Scaloni igualó 1 a 1 en los 90 minutos, pero encontró la diferencia en el tiempo suplementario con goles de Julián Álvarez y Lautaro Martínez. Ahora enfrentará a Inglaterra por un lugar en la gran final.

Copa del Mundo

Argentina venció a Suiza 3 a 1 en el alargue y avanzó a las semifinales del Mundial 2026

Te puede interesar

Copa del Mundo 2026

Argentina vs Inglaterra: Scaloni analiza sacar a De Paul y ya tiene dos alternativas para la semifinal

Obra pública

Acceso Este: habilitaron un tramo con doble sentido en la Ruta Provincial 22 para agilizar el tránsito en Mendoza

El director del Ecoparque de Mendoza, Ignacio Haudet, presentó una denuncia ante el Ministerio Público Fiscal luego de que se viralizara un video en el que una llama era trasladada con la cabeza fuera de un auto en movimiento durante los festejos por el triunfo de la Selección argentina en el departamento de La Paz. El funcionario sostuvo que el episodio debe ser investigado por un posible caso de maltrato animal.
Tras el triunfo de Argentina

La llama en un auto durante los festejos en La Paz terminó en una denuncia por maltrato animal

Ranking nacional

Ciudad de Mendoza, entre las mejores para criar a un niño en la Argentina: quedó quinta a nivel país

Escenario electoral

Mendoza, Cornejo y Milei: por qué la provincia vuelve a ser clave en la estrategia electoral de la Casa Rosada para 2027

Copa del Mundo 2026

Argentina está en semifinales, pero necesita recuperar su mejor versión para enfrentar a Inglaterra

La Selección de Lionel Scaloni igualó 1 a 1 en los 90 minutos, pero encontró la diferencia en el tiempo suplementario con goles de Julián Álvarez y Lautaro Martínez. Ahora enfrentará a Inglaterra por un lugar en la gran final.
Copa del Mundo

Argentina venció a Suiza 3 a 1 en el alargue y avanzó a las semifinales del Mundial 2026

El Ministerio de Energía y Ambiente difundió recomendaciones para quienes recorran la Alta Montaña de Mendoza durante el fin de semana largo. Las nevadas favorecen el descenso de la fauna silvestre y aumentan las posibilidades de avistar pumas.
Fin de semana largo

Puma en Alta Montaña: qué hacer si te encontrás con uno durante las vacaciones de invierno

Copa del Mundo

Argentina vs Suiza: las claves de la Selección para llegar a las semifinales del Mundial 2026

Seguridad aérea

SKY Airline: dos vuelos aterrizaron de emergencia preventiva en Mendoza por formación de hielo

Obra histórica

ENReGE autorizó a ECOGAS a avanzar con conexiones de gas natural en San Rafael: qué cambia para los vecinos

Crisis ambiental

Justicia ordenó a Aysam presentar un plan para eliminar las emanaciones cloacales en Los Corralitos

Fondos militares

Luis Petri y la causa IOSFA: la Justicia avanzó con la investigación por presuntas irregularidades

La Selección argentina perdía 2-0, pero reaccionó con goles de Cristian Romero, Lionel Messi y Enzo Fernández para imponerse 3-2 ante Egipto. El equipo de Lionel Scaloni clasificó a los cuartos de final del Mundial 2026 tras una remontada histórica.
Copa del Mundo

Argentina remontó un partido épico ante Egipto y avanzó a los cuartos de final del Mundial 2026

Obra histórica

Gas en San Rafael: más de 100 vecinos iniciaron el trámite para conectarse a la red tras la habilitación del gasoducto

Obra municipal

Gasoducto de San Rafael: evitó cortes de gas durante la ola polar y habilitó nuevas conexiones

Estado del tiempo

Mendoza tendrá mañanas heladas, Zonda leve y tardes cada vez más templadas

Copa del Mundo 2026

Argentina venció 3-2 a Cabo Verde en un partidazo y avanzó a octavos

Actualización impositiva

Monotributo 2026: cuánto aumentarían las cuotas y los nuevos topes de facturación desde julio

El capitán de la Selección Argentina -de fútbol- Lionel Messi, marcó los tres goles del triunfo 3-0, alcanzó marcas históricas en los Mundiales y fue la gran figura del estreno de la Selección argentina en el Grupo J.
Copa del Mundo

Argentina vs Cabo Verde: hora, TV y posibles formaciones para el partido por un lugar en los octavos de final