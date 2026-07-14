Acceso Este: habilitaron un tramo con doble sentido en la Ruta Provincial 22 para agilizar el tránsito en Mendoza

La nueva modalidad de circulación ya funciona en un sector estratégico de la Ruta Provincial 22, en Maipú. La medida permitirá mantener el flujo vehicular mientras avanzan las obras de reconstrucción y repavimentación del Acceso Este.

La modernización del Acceso Este en Mendoza registró un nuevo avance con la habilitación de un tramo de doble sentido de circulación sobre la Ruta Provincial 22, una medida que busca mejorar el tránsito mientras continúan las obras de reconstrucción y repavimentación en el departamento de Maipú.

El nuevo esquema vial forma parte del plan de trabajo impulsado por el Gobierno de Mendoza para reducir el impacto de las obras sobre los miles de conductores que utilizan diariamente uno de los principales ingresos al Gran Mendoza.

¿Dónde funciona el nuevo doble sentido en el Acceso Este?

Con el avance de la obra quedó habilitado un bypass con circulación en ambos sentidos sobre un sector estratégico de la Ruta Provincial 22. De esta manera, los vehículos pueden seguir transitando mientras las cuadrillas trabajan sobre la calzada principal.

Según informaron desde el Gobierno provincial, la modificación fue posible gracias al buen ritmo de ejecución de los trabajos, favorecido por las condiciones climáticas y la coordinación entre los equipos técnicos y las empresas encargadas de la obra.

¿Cómo continúa la obra del Acceso Este?

La siguiente etapa contempla la colocación de la primera capa de asfalto definitivo sobre uno de los sectores ya intervenidos. Posteriormente se ejecutará una segunda carpeta asfáltica que completará la renovación integral de la calzada.

El proyecto incluye además la reconstrucción del pavimento, mejoras estructurales, reacondicionamiento de banquinas y trabajos sobre la infraestructura vial para aumentar la seguridad y prolongar la vida útil del corredor.

Piden circular con precaución por la zona de obras

Aunque el tránsito permanece habilitado, desde el Gobierno de Mendoza recordaron que continúan los trabajos en distintos frentes de obra, por lo que solicitaron respetar la señalización preventiva, disminuir la velocidad y seguir las indicaciones del personal vial.

También advirtieron que los desvíos y modificaciones en la circulación podrán cambiar de manera dinámica de acuerdo con el avance de la obra, priorizando tanto la seguridad de los trabajadores como la de los automovilistas.

¿Cómo es la circulación actual en el Acceso Este?

Sentido Este-Oeste (hacia Ciudad de Mendoza)

Desde Lamadrid hasta Las Margaritas: circulación por calle colectora.

Desde Las Margaritas hasta la Ruta Provincial 31: desvío mediante un bypass en el cantero central hacia la calzada Sur, que funciona con doble sentido de circulación.

Desde la Ruta Provincial 31 hacia el oeste: retorno a la calzada habitual.

Entre las calles Cervantes y Serpa: circulación reducida a media calzada.

Sentido Oeste-Este (hacia San Martín)

Desde Serpa hasta Cervantes: circulación por calle colectora, excepto en el cruce con calle Don Bosco.

Desde la Ruta Provincial 31 hasta Las Margaritas: tránsito por la calzada Sur, compartiendo el doble sentido de circulación.

Una obra estratégica para la movilidad en Mendoza

La modernización del Acceso Este es una de las intervenciones viales más importantes que se ejecutan actualmente en Mendoza. El proyecto busca mejorar la conexión entre Maipú, Guaymallén y el resto del área metropolitana, optimizando un corredor por el que circulan miles de vehículos cada día.

Con el avance de las distintas etapas, la obra permitirá contar con una infraestructura más segura, moderna y preparada para responder al crecimiento del tránsito en uno de los principales accesos a la provincia.