Puma en Alta Montaña: qué hacer si te encontrás con uno durante las vacaciones de invierno

El Ministerio de Energía y Ambiente difundió recomendaciones para quienes recorran la Alta Montaña de Mendoza durante el fin de semana largo. Las nevadas favorecen el descenso de la fauna silvestre y aumentan las posibilidades de avistar pumas.

Puma en Alta Montaña: el Ministerio de Energía y Ambiente advirtió que las nevadas y el frío favorecen el descenso de la fauna silvestre en la cordillera de Mendoza, por lo que durante las vacaciones de invierno aumentan las posibilidades de observar pumas, guanacos, zorros y otras especies cerca de rutas y sectores turísticos. Por ese motivo, difundió una serie de recomendaciones para actuar de forma segura ante un eventual encuentro.

¿Por qué pueden verse más pumas y otros animales en la Alta Montaña?

Durante el invierno, las nevadas modifican el comportamiento habitual de la fauna cordillerana. Muchas especies descienden desde las zonas más elevadas hacia los valles en busca de alimento y mejores condiciones para sobrevivir.

Como consecuencia, es más frecuente encontrar animales cerca de caminos, rutas y áreas donde circulan turistas y pobladores.

Desde el Ministerio de Energía y Ambiente recordaron que el puma, al igual que el resto de la fauna silvestre de Mendoza, está protegido por la legislación provincial y cumple un rol esencial como depredador tope del ecosistema andino.

¿Qué hacer si aparece un puma?

Aunque los encuentros con pumas son poco habituales, las autoridades recomiendan mantener la calma y seguir una serie de medidas para minimizar cualquier riesgo.

Se aconseja:

Mantener la calma.

Permanecer siempre de pie, sin agacharse.

Mirar al animal de frente y sostener el contacto visual.

Alejarse lentamente, caminando hacia atrás.

No correr ni intentar acorralarlo.

Dejar siempre una vía de escape.

Si hay niños, levantarlos en brazos para evitar que corran.

Si el animal adopta una actitud agresiva, se recomienda levantar los brazos o agitar una prenda para parecer más grande y gritar con firmeza para intentar disuadirlo.

Ante cualquier avistamiento, las autoridades solicitan llamar al 911 para que intervenga la Policía de Seguridad Rural o realizar la denuncia mediante el portal del Ministerio de Energía y Ambiente.

¿Qué otras recomendaciones hicieron las autoridades?

El Gobierno provincial recordó que alimentar a los animales silvestres altera su comportamiento natural y aumenta el riesgo de accidentes y transmisión de enfermedades.

También pidió conducir con extrema precaución, ya que durante el invierno es habitual encontrar fauna sobre la calzada o en las banquinas.

Además, recomendó no dejar residuos, ya que la basura atrae animales y puede provocar intoxicaciones, y mantener siempre con correa a los perros, evitando su ingreso a las Áreas Naturales Protegidas.

¿Qué animales pueden observarse en la cordillera de Mendoza?

La Alta Montaña alberga una gran diversidad de especies adaptadas a los ambientes de altura.

Entre las aves se destacan el cóndor andino, el águila mora, el choique, los jotes, los chimangos y distintas especies acuáticas que habitan cerca de ríos y arroyos.

Entre los mamíferos pueden observarse guanacos, zorros colorados y grises, chinchillones, gatos monteses y, con menor frecuencia, pumas y gatos andinos.

Las autoridades remarcaron que quienes recorren estos paisajes son visitantes del hábitat natural de estas especies, por lo que respetar las distancias y evitar cualquier interacción es la mejor forma de proteger la biodiversidad de Mendoza.

La presencia del puma en la cordillera mendocina forma parte del equilibrio natural de los ecosistemas de montaña. Aunque su aparición cerca de zonas transitadas suele generar preocupación, los especialistas remarcan que se trata de animales que evitan el contacto con las personas y que los encuentros directos son poco frecuentes. Respetar su espacio, no intentar acercarse para tomar fotografías y evitar cualquier acción que modifique su comportamiento son medidas fundamentales para conservar esta especie y garantizar una convivencia segura entre la actividad turística y la vida silvestre.