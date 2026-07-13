Argentina está en semifinales, pero necesita recuperar su mejor versión para enfrentar a Inglaterra

La Selección argentina eliminó a Suiza y se metió entre los cuatro mejores del Mundial 2026 y espera a Inglaterra, aunque dejó varias señales de alerta desde el funcionamiento. Lionel Scaloni tendrá pocos días para corregir aspectos clave antes del duelo del miércoles ante Inglaterra, un rival que exigirá una actuación mucho más sólida.

Argentina está en semifinales y ahora se prepara Inglaterra. La Selección argentina cumplió el primer gran objetivo y volverá a disputar una semifinal de la Copa del Mundo, pero el análisis de lo ocurrido frente a Suiza obliga a mirar más allá del resultado. El 3-1 conseguido tras el alargue le permitió seguir soñando con el bicampeonato, aunque el rendimiento colectivo estuvo lejos de ofrecer las garantías que demandará el compromiso del próximo miércoles desde las 16 (hora argentina) frente a Inglaterra.

Al mejor estilo de los hinchas, los futbolistas argentinos se despidieron en la madrugada del domingo del Arrowhead Kansas City Stadium entre abrazos, saltos y cánticos que reflejaron el enorme desahogo de un plantel que durante buena parte del partido caminó por una delgada cornisa. La clasificación llegó, pero también dejó lecciones que el cuerpo técnico seguramente ya comenzó a analizar.

Pasada la euforia, aparece una certeza difícil de discutir: Argentina jugó uno de sus partidos más flojos en este Mundial y estuvo muy cerca de llevar la definición a los penales frente a un seleccionado suizo que, en la previa, aparecía un escalón por debajo en el plano individual y colectivo. Incluso, logró destrabar el encuentro cuando ya jugaba con un futbolista menos.

La alegría por el triunfo no debería ocultar esa realidad. Todo lo contrario. Si esta Selección pretende volver a jugar una final del mundo, deberá reencontrarse con el nivel futbolístico que mostró durante buena parte de la fase de grupos y que, por momentos, desapareció en los cruces de eliminación directa.

La defensa volvió a sostener al equipo, pero mostró fisuras preocupantes

Desde el comienzo del Mundial existe una constante: la pareja integrada por Cristian Romero y Lisandro Martínez continúa siendo el principal sostén defensivo de la Selección. Ambos transmiten firmeza en los duelos individuales, dominan el juego aéreo y ofrecen liderazgo en los momentos de mayor presión.

Sin embargo, el funcionamiento defensivo dejó espacios que rivales de mayor jerarquía difícilmente perdonen.

Emiliano “Dibu” Martínez recibió seis goles en los últimos cuatro encuentros: uno frente a Jordania, dos ante Cabo Verde, dos contra Egipto y uno frente a Suiza. Si bien en varios de esos tantos tuvo escasa responsabilidad, el dato refleja que Argentina perdió la solidez que había construido durante gran parte del ciclo Scaloni.

Los mayores inconvenientes aparecieron sobre los costados. Nahuel Molina alternó buenas y malas intervenciones, mientras que Nicolás Tagliafico priorizó el aspecto defensivo y encontró pocas oportunidades para proyectarse. Cuando ambos laterales quedaron superados, Romero y Lisandro Martínez debieron multiplicar esfuerzos para cerrar espacios.

La presencia de Nicolás Otamendi continúa siendo una garantía para reforzar la última línea cuando el partido lo requiere, pero Inglaterra exigirá un nivel mucho más alto de coordinación defensiva.

Harry Kane representa uno de los delanteros más completos del fútbol mundial y Jude Bellingham posee la capacidad para romper líneas desde la segunda línea. Ante futbolistas de semejante jerarquía, cada desajuste puede convertirse en una situación de gol.

El mediocampo necesita recuperar el control del partido

Uno de los aspectos que más preocuparon frente a Suiza fue la pérdida de dominio en la mitad de la cancha.

Argentina nunca logró imponer el ritmo que más le conviene. Durante largos pasajes se vio obligado a correr detrás de la pelota y eso terminó alejando al equipo del arco rival.

Rodrigo De Paul no consiguió la influencia habitual. Acostumbrado a acelerar el juego con pases profundos y cambios de ritmo, esta vez alternó decisiones conservadoras y terminó siendo reemplazado después de un desgaste importante.

Enzo Fernández asumió una doble función de recuperación y salida que lo obligó a recorrer demasiados metros, mientras que Alexis Mac Allister volvió a multiplicarse para sostener el equilibrio entre defensa y ataque.

Cuando el mediocampo pierde protagonismo, también se resiente el resto del funcionamiento colectivo. Messi recibe más lejos del área, los delanteros quedan aislados y la presión tras pérdida pierde intensidad.

Frente a Inglaterra será indispensable que Argentina vuelva a controlar la pelota y administre los tiempos del partido. De lo contrario, el desgaste físico podría transformarse en un factor determinante.

Messi continúa siendo el jugador que cambia cualquier partido

A sus 39 años, Lionel Messi sigue demostrando por qué continúa siendo el futbolista más determinante de la Selección.

Más allá de los ocho goles que acumula en el torneo, su influencia excede ampliamente las estadísticas. Cada vez que Argentina encuentra claridad ofensiva, el capitán participa de la construcción de la jugada.

Frente a Suiza volvió a aparecer en el momento indicado con la asistencia que derivó en el primer gol convertido por Alexis Mac Allister y fue, una vez más, el futbolista capaz de darle pausa y sentido al ataque argentino.

Sin embargo, también quedó demostrado que ni siquiera Messi puede resolver todo en soledad. Necesita un equipo que lo acompañe, le genere espacios y le permita recibir en posiciones donde pueda marcar diferencias.

Scaloni cuenta con variantes para cambiar el desarrollo de los partidos

Otra de las fortalezas de esta Selección continúa siendo la amplitud de recursos que ofrece el banco de suplentes.

Lautaro Martínez volvió a responder con un gol importante y ratificó que atraviesa un gran momento de confianza.

Julián Álvarez, por su parte, mantiene intacta su capacidad para presionar, generar espacios y aparecer en zonas de definición.

A ellos se suman futbolistas como Nicolás Otamendi, Facundo Medina y José Manuel “Flaco” López, quienes ofrecen alternativas tácticas diferentes según las necesidades de cada encuentro.

La riqueza del plantel le permite a Scaloni modificar esquemas y características sin perder competitividad. Esa flexibilidad puede transformarse en un factor decisivo durante una semifinal que seguramente será muy exigente desde lo físico y lo estratégico.

Inglaterra obligará a la Selección a mostrar su mejor versión

La semifinal ya no admite margen para los errores que Argentina cometió frente a Suiza.

El seleccionado inglés llega fortalecido después de eliminar a Noruega y presenta un equipo con intensidad para presionar, velocidad para atacar los espacios y futbolistas capaces de resolver partidos con una sola acción.

Si Argentina vuelve a conceder ventajas defensivas o pierde el control del mediocampo durante largos pasajes, las dificultades serán mucho mayores que las atravesadas frente al conjunto helvético.

En cambio, si recupera la circulación de pelota, la presión coordinada y la dinámica colectiva que exhibió durante la fase de grupos, contará con argumentos suficientes para discutir el pase a la final.

Las semifinales suelen premiar a los equipos que corrigen a tiempo. Lionel Scaloni lo sabe y también lo saben sus futbolistas. La clasificación frente a Suiza mantuvo vivo el sueño del bicampeonato, pero el miércoles, desde las 16 (hora argentina), no alcanzarán la mística ni las individualidades. Para superar a Inglaterra y volver a disputar una final del mundo, la Selección argentina necesitará ofrecer su mejor versión colectiva.