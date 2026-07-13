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Mendoza, Cornejo y Milei: por qué la provincia vuelve a ser clave en la estrategia electoral de la Casa Rosada para 2027

El Gobierno nacional cambió la lógica con la que encarará las elecciones presidenciales de 2027. Tras apostar por el crecimiento exclusivo de La Libertad Avanza en 2025, ahora busca acuerdos con gobernadores aliados. Ese giro político vuelve a colocar a Mendoza y a Alfredo Cornejo en un lugar estratégico dentro del armado de Javier Milei.

Mendoza, Alfredo Cornejo y Javier Milei vuelven a quedar vinculados por la nueva estrategia política que comenzó a diseñar la Casa Rosada para las elecciones presidenciales de 2027. Después de priorizar el crecimiento de La Libertad Avanza en los comicios legislativos de 2025, el Gobierno nacional ahora busca construir acuerdos con gobernadores aliados para fortalecer una eventual reelección del Presidente. En ese escenario, la provincia aparece nuevamente como una pieza de peso dentro del mapa político nacional.

Ese giro no es menor. Mientras hace apenas un año el oficialismo privilegiaba el crecimiento del sello libertario incluso a costa de tensar la relación con dirigentes provinciales, ahora entiende que la reelección presidencial dependerá también de la capacidad para sumar aliados territoriales.

En ese nuevo tablero político, Mendoza vuelve a ocupar un lugar de relevancia.

¿Por qué la Mendoza de Cornejo vuelve a ser importante para Milei?

La provincia reúne varias condiciones que hoy resultan atractivas para el oficialismo nacional.

Alfredo Cornejo mantiene desde el inicio de la gestión de Milei una relación institucional marcada por la cooperación. Aunque pertenece a la Unión Cívica Radical y nunca se integró formalmente a La Libertad Avanza, acompañó buena parte de las reformas impulsadas por el Gobierno nacional y evitó confrontaciones públicas que sí protagonizaron otros mandatarios provinciales.

Ese vínculo le permitió a Mendoza sostener un canal de diálogo permanente con la Nación para discutir obras, financiamiento, infraestructura y distintas políticas de gestión.

Ahora ese entendimiento podría adquirir una dimensión mucho más política.

En la Casa Rosada consideran que los gobernadores con capacidad de gestión y buena imagen pública pueden transformarse en socios estratégicos para fortalecer una eventual candidatura de Milei en busca de un segundo mandato.

El Gobierno nacional cambió la lógica con la que encarará las elecciones presidenciales de 2027. Tras apostar por el crecimiento exclusivo de La Libertad Avanza en 2025, ahora busca acuerdos con gobernadores aliados. Ese giro político vuelve a colocar a Mendoza y a Alfredo Cornejo en un lugar estratégico dentro del armado de Javier Milei.

¿Qué cambió dentro del Gobierno nacional?

El cambio también refleja una discusión que durante más de un año atravesó a la conducción libertaria.

Mientras el asesor presidencial Santiago Caputo defendía la necesidad de construir acuerdos con gobernadores para ampliar la base de sustentación política del Gobierno, el sector encabezado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, impulsaba consolidar exclusivamente a La Libertad Avanza como estructura nacional.

Durante las elecciones legislativas de 2025 predominó esta última postura. El objetivo consistió en instalar el sello libertario en cada distrito, aun cuando eso implicara competir contra dirigentes que mantenían una relación cordial con la Casa Rosada.

Ahora el escenario cambió.

En Balcarce 50 reconocen que una elección presidencial exige una lógica diferente. La prioridad dejó de ser únicamente fortalecer el partido y pasó a concentrarse en ampliar los apoyos sin resignar el liderazgo político de Milei.

¿Cómo podría concretarse esa alianza?

Uno de los instrumentos que analiza el oficialismo aparece vinculado con la reforma electoral.

Ante las dificultades para aprobar el proyecto original, el Gobierno estudia un mecanismo que permita a los gobernadores adherir sus listas provinciales de diputados y senadores nacionales a la boleta presidencial libertaria mediante un esquema similar al de las colectoras.

La idea no supone repartir cargos antes de competir.

Por el contrario, cerca del oficialismo aclaran que cada espacio debería disputar los lugares legislativos dentro de una alianza electoral, preservando la identidad de cada fuerza política mientras acompaña la candidatura presidencial.

Si finalmente prospera ese modelo, gobernadores como Cornejo tendrían mayor margen para construir acuerdos sin necesidad de incorporarse formalmente a La Libertad Avanza.

El Gobierno nacional cambió la lógica con la que encarará las elecciones presidenciales de 2027. Tras apostar por el crecimiento exclusivo de La Libertad Avanza en 2025, ahora busca acuerdos con gobernadores aliados. Ese giro político vuelve a colocar a Mendoza y a Alfredo Cornejo en un lugar estratégico dentro del armado de Javier Milei.

¿Qué lugar podría ocupar Alfredo Cornejo?

El gobernador mendocino aparece entre los dirigentes provinciales con mejor relación institucional con Javier Milei.

Durante el último año acompañó buena parte de las reformas económicas impulsadas por el Ejecutivo y evitó ubicarse dentro del bloque de gobernadores más confrontativos.

Ese posicionamiento hoy podría transformarse en un activo político para ambas partes.

Para la Casa Rosada, porque Mendoza representa uno de los distritos con mayor estabilidad institucional y un gobernador con capacidad de articulación política.

Para Cornejo, porque un entendimiento con el oficialismo nacional podría fortalecer la posición de Mendoza en futuras negociaciones vinculadas con infraestructura, inversiones y financiamiento.

El desafío será equilibrar intereses nacionales y provinciales

De todos modos, el eventual acercamiento también plantea interrogantes.

Cornejo deberá administrar el equilibrio entre mantener la identidad política del radicalismo mendocino y profundizar una relación con un Gobierno nacional que buscará ampliar su base electoral.

Al mismo tiempo, Milei necesitará sumar gobernadores sin diluir la identidad libertaria que constituyó uno de los principales activos políticos de su primera campaña presidencial.

Ese equilibrio será una de las claves del proceso electoral que comenzará a definirse una vez finalizado el Mundial 2026, cuando la Casa Rosada prevé iniciar las conversaciones formales con mandatarios provinciales y aliados.

El Gobierno nacional cambió la lógica con la que encarará las elecciones presidenciales de 2027. Tras apostar por el crecimiento exclusivo de La Libertad Avanza en 2025, ahora busca acuerdos con gobernadores aliados. Ese giro político vuelve a colocar a Mendoza y a Alfredo Cornejo en un lugar estratégico dentro del armado de Javier Milei.

Un cambio que también redefine el mapa político de Mendoza

Más allá de las negociaciones que puedan concretarse, el cambio de estrategia ya deja una señal política.

La Casa Rosada entendió que la construcción territorial será decisiva para intentar la reelección de Javier Milei. En ese escenario, los gobernadores dejaron de ser actores secundarios para volver a ocupar un lugar central.

Mendoza aparece entre las provincias mejor posicionadas para ese nuevo esquema. Si finalmente prosperan los acuerdos políticos que hoy se analizan en Balcarce 50, Alfredo Cornejo volverá a convertirse en uno de los interlocutores más importantes del Gobierno nacional en el camino hacia las presidenciales de 2027.

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