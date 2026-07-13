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Ciudad de Mendoza, entre las mejores para criar a un niño en la Argentina: quedó quinta a nivel país

La Ciudad de Mendoza se ubicó en el quinto puesto del índice NIDO, elaborado por la Fundación Bunge y Born, que evalúa las condiciones para el desarrollo integral de la primera infancia en localidades de más de 100 mil habitantes.

Ciudad de Mendoza volvió a destacarse a nivel nacional al ubicarse en el quinto puesto del ranking de las mejores ciudades de la Argentina para criar a un niño, según el índice NIDO, una herramienta desarrollada por la Fundación Bunge y Born. El estudio analiza las condiciones para el desarrollo integral de niñas y niños de hasta 5 años en localidades de más de 100 mil habitantes y posicionó a la capital mendocina entre las diez mejores del país.

El reconocimiento refleja el desempeño de la Ciudad en aspectos fundamentales para la primera infancia, como el acceso a la salud, la educación, el contexto socioeconómico y la disponibilidad de espacios verdes, variables que conforman la base del índice y permiten evaluar las oportunidades que tienen los niños durante sus primeros años de vida.

El intendente Ulpiano Suarez celebró el resultado y destacó que se trata de una validación del rumbo que viene siguiendo la gestión municipal.

“Queremos que la Ciudad de Mendoza sea el mejor lugar para crecer. Por eso trabajamos con una mirada transversal, poniendo a las infancias en el centro de cada política pública, porque garantizar las mejores oportunidades desde los primeros años es la base para construir una sociedad más justa e inclusiva. Este reconocimiento reafirma que vamos por el camino correcto y nos impulsa a seguir consolidando un proyecto de Ciudad pensado para las próximas generaciones”, afirmó el jefe comunal.

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¿Qué lugar ocupa la Ciudad de Mendoza en el ranking?

La capital mendocina quedó ubicada en el quinto lugar del ranking nacional elaborado por la Fundación Bunge y Born.

El listado es encabezado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y también incluye a Vicente López, Rafaela, Olavarría, Junín, Paraná, Rosario y Río Cuarto, entre otras localidades que se destacaron por ofrecer mejores condiciones para el desarrollo de la primera infancia.

La presencia de la Ciudad de Mendoza entre las cinco primeras confirma un desempeño sostenido en indicadores vinculados con la calidad de vida y las oportunidades que encuentran las familias para criar a sus hijos durante los primeros años.

¿Qué evalúa el índice NIDO?

El índice NIDO fue diseñado para ofrecer una mirada integral sobre el desarrollo infantil en las principales ciudades argentinas.

La evaluación combina cuatro dimensiones consideradas esenciales para garantizar un crecimiento saludable:

  • Salud.
  • Educación.
  • Contexto socioeconómico.
  • Disponibilidad de espacios verdes.

Cada una de estas variables tiene una ponderación específica dentro del índice y, en conjunto, permiten construir un diagnóstico sobre las condiciones en las que crecen niñas y niños de hasta 5 años.

El objetivo no es solamente elaborar un ranking, sino brindar información útil para orientar políticas públicas que favorezcan el desarrollo infantil.

La Ciudad de Mendoza se ubicó en el quinto puesto del índice NIDO, elaborado por la Fundación Bunge y Born, que evalúa las condiciones para el desarrollo integral de la primera infancia en localidades de más de 100 mil habitantes.

Una herramienta con información por barrios y manzanas

Uno de los aspectos más innovadores del índice NIDO es el nivel de detalle con el que presenta la información.

La plataforma permite consultar datos de manera interactiva por barrios e incluso por manzanas, ofreciendo una radiografía mucho más precisa de las condiciones que presenta cada sector urbano.

De esta manera, tanto los gobiernos locales como organizaciones sociales e investigadores pueden identificar fortalezas y desafíos específicos para diseñar políticas públicas focalizadas en aquellos sectores que requieren mayor atención.

¿Cómo se elabora el índice?

La Fundación Bunge y Born construyó el índice utilizando información proveniente de distintas fuentes oficiales.

Entre ellas se encuentran:

  • el Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas;
  • registros educativos;
  • indicadores sanitarios;
  • relevamientos sobre espacios verdes;
  • estadísticas socioeconómicas.

La combinación de todas estas bases de datos permite elaborar un diagnóstico amplio sobre las oportunidades de desarrollo que tienen los niños durante la primera infancia.

Un reconocimiento que fortalece el posicionamiento de la Ciudad

La ubicación alcanzada por la Ciudad de Mendoza representa un reconocimiento al conjunto de políticas e inversiones orientadas a mejorar la calidad de vida de las familias y a generar entornos más favorables para el crecimiento de niñas y niños.

Más allá del resultado estadístico, el quinto puesto obtenido en el índice NIDO fortalece el posicionamiento de la capital mendocina como una de las ciudades con mejores condiciones para el desarrollo infantil en la Argentina y la consolida como una referencia nacional en materia de calidad de vida, planificación urbana y políticas públicas destinadas a la primera infancia.

 

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