El video de la pelea entre Lionel Scaloni y David Beckham que resurgió antes del Argentina vs Inglaterra

En la previa de la semifinal del Mundial 2026, volvió a viralizarse el fuerte cruce que protagonizaron Lionel Scaloni y David Beckham cuando eran futbolistas. Hubo una dura infracción, un cara a cara caliente y hasta un desplante del actual entrenador de la Selección argentina.

Lionel Scaloni y David Beckham, calentaron la previa del esperado Argentina vs Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026, con un viejo video volvió a recorrer las redes sociales y despertó la nostalgia de los fanáticos del fútbol.

Las imágenes muestran el intenso enfrentamiento que protagonizaron Lionel Scaloni y David Beckham en 2003, cuando ambos todavía eran jugadores y defendían las camisetas de Deportivo La Coruña y Real Madrid, respectivamente. El episodio, que incluyó una fuerte infracción, una discusión cara a cara y un saludo rechazado, sumó un nuevo condimento a uno de los clásicos con mayor carga histórica del fútbol mundial.

El cruce ocurrió el 14 de diciembre de 2003 en el estadio Santiago Bernabéu, durante un partido correspondiente a La Liga de España. Aquel encuentro terminó con triunfo del Real Madrid por 2-1 sobre el Deportivo La Coruña, en un duelo clave porque ambos equipos peleaban por los primeros puestos del campeonato.

¿Cómo fue la pelea entre Lionel Scaloni y David Beckham?

Cuando faltaban pocos minutos para el final del encuentro, Scaloni fue con decisión a disputar una pelota cerca de la mitad de la cancha. Beckham respondió con una dura infracción desde atrás y ambos terminaron tendidos sobre el césped.

La jugada no terminó ahí.

Mientras todavía estaba en el piso, el argentino reaccionó con una patada hacia el mediocampista inglés, lo que provocó un inmediato enfrentamiento entre ambos. Los dos se levantaron rápidamente y comenzaron a increparse cara a cara, generando uno de los momentos más tensos del partido.

La situación obligó a intervenir a varios futbolistas para evitar que la discusión pasara a mayores. Entre quienes separaron a los protagonistas estuvieron dos referentes del Real Madrid como Roberto Carlos e Iván Helguera.

Finalmente, el árbitro decidió sancionar a ambos jugadores con tarjeta amarilla y el juego pudo reanudarse.

Sin embargo, la historia todavía tenía un capítulo más.

El saludo que Scaloni rechazó y una frase que quedó para la historia

Una vez terminado el encuentro, David Beckham intentó dejar atrás el incidente y se acercó a saludar a Scaloni.

Sin embargo, el argentino sorprendió a todos al negarle el apretón de manos, un gesto que rápidamente fue captado por las cámaras de televisión.

Días después explicó públicamente el motivo de aquella reacción.

“Me ofreció la mano y no se la di por falso”, afirmó Scaloni, dejando en claro que todavía seguía molesto por lo ocurrido durante el partido.

La respuesta de Beckham no tardó en llegar. Consultado por la prensa inglesa, el ex capitán de la selección de Inglaterra eligió el humor para responder.

“Ahora sé que es otro argentino al que no le gusto”, expresó con ironía.

Aquellas declaraciones terminaron de alimentar una rivalidad que, aunque nunca volvió a repetirse dentro de una cancha, quedó registrada como una de las anécdotas más recordadas de ambos futbolistas.

¿Qué dijo Scaloni años después sobre aquel episodio?

Con el paso del tiempo, el actual entrenador de la Selección argentina cambió completamente su mirada sobre aquel incidente.

Ya retirado como futbolista y convertido en director técnico, Scaloni recordó ese enfrentamiento como una simple “calentura de partido” y explicó que el contexto tuvo mucho que ver con la intensidad de la discusión.

Según relató, Deportivo La Coruña estaba peleando el campeonato español frente al poderoso Real Madrid y el gol del triunfo del conjunto merengue había llegado en los minutos finales, una situación que aumentó el nerviosismo de todos los jugadores.

Con esa explicación buscó quitarle dramatismo a un episodio que, más de dos décadas después, continúa siendo recordado por los hinchas.

¿Por qué el video volvió a viralizarse antes del Argentina vs Inglaterra?

El resurgimiento de las imágenes no fue casual.

El video comenzó a compartirse nuevamente en redes sociales a medida que se acercaba la semifinal del Mundial 2026 entre Argentina e Inglaterra, un partido que inevitablemente revive una de las rivalidades más emblemáticas de la historia del fútbol.

Aunque aquel cruce quedó definitivamente en el pasado, el video volvió a instalarse en la conversación futbolera en la antesala de un nuevo capítulo entre Argentina e Inglaterra, demostrando que algunas historias nunca pierden vigencia cuando el calendario vuelve a reunir a dos selecciones atravesadas por una rivalidad histórica.