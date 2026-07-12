Argentina venció a Suiza 3 a 1 en el alargue y avanzó a las semifinales del Mundial 2026

La Selección de Lionel Scaloni igualó 1 a 1 en los 90 minutos, pero encontró la diferencia en el tiempo suplementario con goles de Julián Álvarez y Lautaro Martínez. Ahora enfrentará a Inglaterra por un lugar en la gran final.

Argentina venció a Suiza y está entre los cuatro mejores del Mundial 2026. La Selección nacional derrotó 3 a 1 a Suiza tras un intenso alargue en los cuartos de final disputados en Kansas City y selló su clasificación a las semifinales, donde se medirá con Inglaterra. Luego del empate 1 a 1 en el tiempo reglamentario, el equipo de Lionel Scaloni hizo valer la superioridad numérica y resolvió el encuentro con los tantos de Julián Álvarez y Lautaro Martínez.

¿Cómo fue el partido entre Argentina y Suiza?

Desde el inicio, el conjunto argentino buscó asumir el protagonismo, aunque Suiza respondió con presión alta y una propuesta intensa que complicó la salida albiceleste. La primera llegada clara fue para los europeos, cuando Granit Xhaka remató por encima del travesaño tras una buena combinación ofensiva.

La respuesta argentina no tardó en llegar. A los 10 minutos, una buena jugada colectiva terminó con Alexis Mac Allister definiendo con precisión para establecer el 1 a 0 y desatar el festejo de los miles de hinchas argentinos que colmaron las tribunas.

Con la ventaja, Argentina manejó la pelota durante varios pasajes del primer tiempo, aunque por momentos retrocedió demasiado y permitió que Suiza creciera en el campo. Pese a ello, el equipo de Scaloni logró sostener la diferencia hasta el descanso.

¿Por qué Suiza logró empatar el partido?

En el complemento, el seleccionado suizo adelantó sus líneas y encontró la igualdad gracias a Dan Ndoye, quien aprovechó una desatención defensiva para convertir el 1 a 1.

A partir de allí, el partido se volvió de ida y vuelta. Emiliano “Dibu” Martínez respondió con una gran atajada ante un potente remate de Xhaka y luego Lisandro Martínez evitó una ocasión clarísima con un cierre providencial dentro del área.

Argentina también contó con oportunidades para desnivelar. Lionel Messi tuvo el gol del triunfo en sus pies, pero definió sin la precisión habitual y el arquero Gregor Kobel logró contener el disparo.

¿Qué cambió el desarrollo del encuentro?

Uno de los momentos decisivos llegó con la expulsión del delantero suizo Breel Embolo, quien vio la tarjeta roja luego de que el VAR revisara una simulación dentro del área.

Con un futbolista más, Argentina aumentó la presión en busca del gol de la clasificación. Sin embargo, Suiza resistió durante el resto del tiempo reglamentario y el encuentro debió definirse en el alargue.

En los primeros 15 minutos suplementarios, el conjunto albiceleste monopolizó la posesión, aunque no consiguió romper el orden defensivo de su rival. Incluso, Lisandro Martínez estuvo cerca con una espectacular chilena que encontró una gran respuesta de Kobel.

¿Cómo selló Argentina el pase a las semifinales?

El desgaste comenzó a sentirse en el equipo suizo y Argentina encontró los espacios que tanto había buscado durante el partido.

A pocos minutos del final del alargue apareció Julián Álvarez, que definió con categoría para marcar el 2 a 1 y acercar a la Selección a una nueva semifinal mundialista.

Cuando Suiza salió desesperadamente en busca del empate, llegó el golpe definitivo. Lautaro Martínez aprovechó una rápida transición ofensiva para convertir el 3 a 1, sentenciar la historia y desatar el festejo argentino.

El pitazo final confirmó la clasificación de la Albiceleste entre los cuatro mejores equipos del torneo.

¿Cuándo vuelve a jugar Argentina en el Mundial 2026?

Con esta victoria, la Selección argentina enfrentará a Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026, en un duelo que reeditará uno de los grandes clásicos de la historia del fútbol.

El equipo dirigido por Lionel Scaloni buscará dar un nuevo paso hacia la defensa del título mundial y alcanzar otra final, apoyado en la jerarquía de Lionel Messi, la seguridad de Emiliano Martínez y el poder ofensivo de Julián Álvarez y Lautaro Martínez.

La ilusión argentina sigue intacta. Tras superar una exigente prueba ante Suiza, la Albiceleste volvió a demostrar carácter en un partido de máxima tensión y quedó a solo dos encuentros de conquistar una nueva Copa del Mundo.