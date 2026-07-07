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La Selección argentina perdía 2-0, pero reaccionó con goles de Cristian Romero, Lionel Messi y Enzo Fernández para imponerse 3-2 ante Egipto. El equipo de Lionel Scaloni clasificó a los cuartos de final del Mundial 2026 tras una remontada histórica.
Copa del Mundo

Argentina remontó un partido épico ante Egipto y avanzó a los cuartos de final del Mundial 2026

La Selección argentina perdía 2-0, pero reaccionó con goles de Cristian Romero, Lionel Messi y Enzo Fernández para imponerse 3-2 ante Egipto. El equipo de Lionel Scaloni clasificó a los cuartos de final del Mundial 2026 tras una remontada histórica.

La Selección argentina logró una remontada inolvidable frente a Egipto, ganó 3-2 en un partido cargado de emoción y se clasificó a los cuartos de final del Mundial 2026. El conjunto dirigido por Lionel Scaloni estuvo dos goles abajo en el marcador, pero encontró respuestas futbolísticas y anímicas para revertir la historia con tantos de Cristian Romero, Lionel Messi y Enzo Fernández.

El comienzo del encuentro fue muy complicado para la Albiceleste. Argentina salió desconcentrada y a los 15 minutos recibió el primer golpe cuando Yasser Ibrahim superó en el juego aéreo a Lisandro Martínez y conectó un cabezazo certero tras un preciso centro de Marwan Ateya para establecer el 1-0.

Lejos de derrumbarse, el seleccionado nacional reaccionó rápidamente y comenzó a generar situaciones claras de peligro. La oportunidad más importante llegó mediante un penal sancionado por una infracción sobre Nicolás Tagliafico. Sin embargo, el arquero egipcio Mostafa Shobeir Oufa le contuvo el remate a Lionel Messi y mantuvo la ventaja para su equipo.

El arquero africano volvió a convertirse en figura al responder con grandes intervenciones ante un cabezazo de Alexis Mac Allister y otro remate muy peligroso dentro del área, sosteniendo el resultado favorable para Egipto antes del descanso.

¿Cómo fue la remontada de Argentina ante Egipto?

En el segundo tiempo, Egipto decidió esperar más cerca de su arco y apostar por los contraataques. Esa estrategia le permitió generar varias oportunidades y, aunque un primer gol de Mostafa Ziko fue invalidado por una infracción previa, el delantero tuvo revancha pocos minutos después.

A los 22 minutos del complemento, Ziko encabezó una nueva contra letal y definió para poner el 2-0, un resultado que parecía sentenciar la clasificación en favor del conjunto africano.

Pero cuando el panorama lucía más complicado para Argentina apareció la jerarquía de sus principales figuras. Cristian “Cuti” Romero descontó con un potente cabezazo tras un preciso centro de Lionel Messi, devolviéndole la ilusión al equipo de Scaloni.

La presión argentina aumentó con el correr de los minutos y el empate llegó a los 38 del segundo tiempo. Messi controló dentro del área y sacó una espectacular volea que venció al arquero egipcio para desatar el festejo de toda la delegación albiceleste.

La Selección argentina perdía 2-0, pero reaccionó con goles de Cristian Romero, Lionel Messi y Enzo Fernández para imponerse 3-2 ante Egipto. El equipo de Lionel Scaloni clasificó a los cuartos de final del Mundial 2026 tras una remontada histórica.

Lionel Messi volvió a ser decisivo en el Mundial 2026

El capitán argentino volvió a demostrar por qué continúa siendo determinante en las grandes competencias. Además de convertir el empate parcial, participó activamente en la generación de juego, asistió en el primer gol de Romero y lideró la reacción cuando el equipo atravesaba su momento más difícil.

Con esta actuación, Messi continúa ampliando su legado en las Copas del Mundo y sumando nuevos registros históricos con la camiseta de la Selección argentina.

Enzo Fernández selló la clasificación en el final

Cuando el partido parecía encaminado al tiempo suplementario, Argentina encontró el premio a su insistencia.

A los 47 minutos del complemento, Lautaro Martínez envió un centro perfecto al área y Enzo Fernández apareció libre para conectar un cabezazo preciso que decretó el 3-2 definitivo y desató una celebración inolvidable entre los jugadores, el cuerpo técnico y los miles de hinchas argentinos presentes en el Mercedes-Benz Stadium.

El tanto confirmó una de las remontadas más emocionantes del Mundial 2026 y aseguró el pase de la Albiceleste a la siguiente instancia.

¿Quién será el próximo rival de Argentina en el Mundial 2026?

Con esta victoria, la Selección argentina avanzó a los cuartos de final del Mundial 2026, donde enfrentará al ganador del cruce entre Colombia y Suiza en busca de un lugar entre los cuatro mejores equipos del torneo.

El equipo de Lionel Scaloni mantiene intacto su sueño de conquistar un nuevo título mundial y continúa demostrando una gran capacidad de reacción en los momentos de mayor exigencia.

Formaciones y detalles del partido

Mundial 2026 – Octavos de final

Argentina 3-2 Egipto

Estadio: Mercedes-Benz Stadium.

Árbitro: Francois Letexier (Francia).

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Lionel Messi y Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni.

Egipto: Mostafa Shobeir Oufa; Mohamed Hany, Yasser Ibrahim, Rami Rabia, Karim Hafez; Marwan Ateya, Mohanad Lasheen, Emam Ashour, Haissem Hassan; Mohamed Salah y Mostafa Ziko. DT: Hossam Hassan.

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