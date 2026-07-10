Argentina vs Suiza: las claves de la Selección para llegar a las semifinales del Mundial 2026

La Albiceleste llega a cuartos de final del Mundial 2026 tras superar a Egipto y ahora enfrenta a Suiza con la necesidad de recuperar solidez defensiva y regularidad en su juego.

La Selección Argentina afrontará a Suiza este sábado un nuevo desafío en el Mundial 2026 cuando se mida por los cuartos de final. El equipo dirigido por Lionel Scaloni dejó atrás una fase de grupos sin sobresaltos, pero los duelos ante Cabo Verde y Egipto expusieron una tendencia que preocupa: la dificultad para sostener el control del partido y la necesidad de remontar situaciones adversas para seguir en carrera.

Ante los “tiburones azules” ya había habido señales de alerta, pero frente a “los faraones” la complejidad fue mayor. Argentina debió reaccionar después de verse comprometida en el marcador y consiguió el pase a cuartos gracias a una remontada que incluyó el empate y el gol decisivo de Enzo Fernández.

Ahora, el desafío es distinto. En los cruces de eliminación directa, cada error puede resultar determinante y el margen de recuperación es cada vez menor.

¿Qué sistemas tácticos utilizó Argentina en el Mundial 2026?

Uno de los aspectos más destacados del ciclo de Lionel Scaloni ha sido la capacidad de adaptación táctica. A lo largo del torneo, Argentina alternó diferentes esquemas según el desarrollo de cada encuentro.

Los sistemas más utilizados fueron:

4-3-3

4-4-2

3-5-2

La Scaloneta ha demostrado en varias ocasiones que puede modificar su estructura durante el mismo partido, generando desconcierto en los rivales y encontrando nuevas formas de atacar y defender.

Ese repertorio táctico será una de las claves frente a Suiza, un equipo caracterizado por su orden y disciplina colectiva.

¿Cómo llega la defensa argentina al partido contra Suiza?

La última línea sigue siendo el sector que más interrogantes genera.

Argentina recibió goles en sus últimos tres partidos:

Jordania

Cabo Verde

Egipto

La dupla central conformada por Cristian Romero y Lisandro Martínez mantiene un alto nivel, pero los laterales han mostrado altibajos.

Nahuel Molina y Facundo Medina combinaron buenas intervenciones con errores posicionales que afectaron la seguridad del equipo frente al arco defendido por Emiliano “Dibu” Martínez.

La recuperación física de Nicolás Tagliafico abre además la posibilidad de una variante con tres centrales, una alternativa que Scaloni podría ensayar para reforzar la estructura defensiva.

¿Cuál es la principal fortaleza de la Selección?

El mediocampo continúa siendo el gran motor del campeón del mundo.

La sociedad entre Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister y Enzo Fernández fue uno de los pilares de la conquista en Qatar 2022 y sigue siendo fundamental para el funcionamiento colectivo.

En este Mundial 2026:

De Paul no atraviesa su mejor momento, aunque mantiene su influencia en la presión y la recuperación.

Mac Allister fue recuperando nivel tras rotar de posiciones durante el torneo.

Enzo Fernández se consolidó como el jugador más regular del mediocampo y llega fortalecido tras convertir el gol de la victoria ante Egipto.

A ellos se suma Leandro Paredes, de muy buena actuación en octavos de final y con posibilidades de meterse entre los titulares.

¿Cómo está el ataque argentino?

La Selección cuenta con dos delanteros de jerarquía internacional: Lautaro Martínez y Julián Álvarez.

Lautaro aporta presencia de área, movilidad y capacidad para asociarse. Su centro para el gol de Enzo Fernández frente a Egipto fue una muestra de su influencia más allá de la definición.

Julián Álvarez, en cambio, todavía busca su mejor versión en el torneo. El delantero mostró movimientos interesantes como mediapunta y participó activamente del juego, aunque sigue en deuda en la definición frente al arco rival.

Scaloni también cuenta con alternativas como Thiago Almada y Giuliano Simeone para modificar el ataque según las necesidades del partido.

Lionel Messi, el factor decisivo

Hablar de Lionel Messi ya no requiere demasiadas explicaciones.

El capitán argentino continúa siendo el jugador capaz de cambiar un partido con una acción individual, una asistencia o un gol inesperado. Su liderazgo dentro y fuera de la cancha sigue siendo el principal sostén emocional de la Selección en los momentos de mayor presión.

Frente a Suiza, Argentina necesitará algo más que el talento de Messi: deberá recuperar equilibrio, solidez y precisión para transformarse, como dice el viejo refrán, en un verdadero “reloj suizo” que no adelante ni atrase y le permita alcanzar las semifinales del Mundial 2026.

Si supera este cruce, la Albiceleste se enfrentará en semifinales al ganador del duelo entre Noruega e Inglaterra, un escenario que mantiene intacta la ilusión de volver a pelear por el título.