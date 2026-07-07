Gas en San Rafael: más de 100 vecinos iniciaron el trámite para conectarse a la red tras la habilitación del gasoducto

Más de 100 sanrafaelinos comenzaron el trámite para obtener la autorización municipal que les permitirá avanzar con la conexión definitiva al servicio de gas natural. El procedimiento está dirigido a quienes ya cuentan con factibilidad condicionada o parcial emitida por Ecogas.

San Rafael dio un nuevo paso en la ampliación del acceso al gas natural luego de la habilitación del nuevo gasoducto. Más de 100 vecinos iniciaron este lunes el trámite para obtener la autorización municipal necesaria para completar la conexión definitiva a la red, un proceso destinado a usuarios que ya habían gestionado la factibilidad ante Ecogas.

La habilitación del nuevo gasoducto marcó un cambio esperado por cientos de familias de San Rafael que, pese a haber iniciado los trámites hace tiempo, no podían avanzar con la conexión definitiva debido a las limitaciones de capacidad del sistema. Ahora, con la infraestructura en funcionamiento, comenzó una nueva etapa en la que los expedientes podrán completarse de manera progresiva.

¿Quiénes pueden realizar el trámite para conectarse al gas en San Rafael?

La autorización municipal está destinada exclusivamente a los usuarios que ya iniciaron su expediente ante Ecogas y cuentan con una factibilidad condicionada a la finalización del gasoducto o una factibilidad parcial que ya se encuentra avanzada.

Una vez emitida la autorización por parte del Municipio, los vecinos podrán continuar con las instancias finales requeridas por la distribuidora para acceder al servicio de gas natural.

Desde el Municipio recordaron que la autorización emitida por la Dirección Municipal de Vivienda constituye un paso indispensable para aquellos usuarios que ya cuentan con la factibilidad correspondiente otorgada por Ecogas. Una vez finalizada esta instancia, cada expediente continuará su recorrido administrativo hasta llegar a la habilitación definitiva del servicio.

¿Dónde se realiza la autorización municipal?

Durante la primera jornada de atención, la Dirección Municipal de Vivienda recibió a más de un centenar de vecinos interesados en completar el trámite.

La atención se realiza de lunes a viernes, de 8 a 12.30, en la sede de la Dirección Municipal de Vivienda, ubicada en Belgrano 474, donde se emiten las autorizaciones correspondientes.

Las autoridades también señalaron que la demanda registrada durante la primera jornada era esperada, ya que existe un importante número de vecinos que aguardaba la finalización del gasoducto para poder completar un trámite que, en algunos casos, llevaba varios meses en espera. Por ese motivo, se recomienda asistir con toda la documentación requerida para agilizar la atención.

El acceso al gas natural representa una mejora significativa para la calidad de vida de las familias, especialmente durante el invierno, cuando el consumo destinado a calefacción aumenta considerablemente. Además de brindar mayor comodidad en los hogares, la conexión a la red suele traducirse en un ahorro frente a otras fuentes de energía utilizadas para cocinar, calefaccionar ambientes y producir agua caliente.

¿Qué documentación deben presentar los interesados?

Los vecinos que se encuentren en condiciones de realizar el trámite deben concurrir con la documentación requerida y el número de expediente o trámite iniciado ante Ecogas.

Con la autorización municipal aprobada, podrán continuar el proceso para concretar la conexión definitiva al servicio de gas natural, una obra que comenzó a generar beneficios concretos para cientos de familias de San Rafael tras la puesta en funcionamiento del nuevo gasoducto.

Con el inicio de esta etapa, el objetivo es que las conexiones definitivas avancen de forma ordenada y conforme al cronograma establecido por la distribuidora. La expectativa es que cada vez más hogares de San Rafael puedan incorporarse a la red de gas natural, aprovechando la capacidad adicional que aporta el nuevo gasoducto y consolidando una obra considerada estratégica para el crecimiento del departamento.