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Gasoducto de San Rafael: evitó cortes de gas durante la ola polar y habilitó nuevas conexiones

El nuevo gasoducto de San Rafael garantizó el suministro de gas durante los días de mayor demanda por la ola polar, evitando las restricciones que sí afectaron a la región en 2025. Desde este lunes 6 de julio, además, comenzará una nueva etapa con la autorización de conexiones definitivas para usuarios con factibilidad aprobada.

El gasoducto de San Rafael confirmó su importancia durante la ola polar que afectó al sur de Mendoza. Tras más de diez días consecutivos con temperaturas bajo cero y un fuerte incremento en la demanda de gas natural, el departamento logró mantener el servicio sin cortes ni restricciones, consolidando el impacto de una obra clave para la infraestructura energética de la región.

El escenario contrasta de manera marcada con lo ocurrido durante el invierno de 2025. En los primeros días de julio del año pasado, la alta demanda obligó a suspender el expendio de GNC en 17 estaciones de servicio del departamento y también provocó pérdidas de presión en numerosos hogares conectados a la red de gas natural.

En esta temporada invernal, en cambio, la puesta en funcionamiento del nuevo gasoducto permitió sostener el abastecimiento tanto para usuarios residenciales como para las estaciones de servicio que comercializan GNC, incluso durante los momentos de mayor consumo.

San Rafael atraviesa la ola polar sin cortes de gas gracias al nuevo gasoducto

¿Cómo respondió el gasoducto de San Rafael durante la ola polar?

La infraestructura fue puesta a prueba durante una de las semanas más frías del año. Entre el 23 y el 24 de junio, cuando gran parte del país debió aplicar restricciones en el suministro de gas debido a la ola polar y al aumento excepcional de la demanda, San Rafael mantuvo el servicio con absoluta normalidad.

La capacidad adicional incorporada por el gasoducto permitió abastecer la demanda sin afectar a los hogares ni a las actividades económicas que dependen del suministro de gas natural.

El resultado dejó en evidencia la importancia de contar con una red energética preparada para responder a situaciones de consumo extremo, reduciendo el riesgo de interrupciones y fortaleciendo la seguridad del sistema.

El nuevo gasoducto de San Rafael garantizó el suministro de gas durante los días de mayor demanda por la ola polar, evitando las restricciones que sí afectaron a la región en 2025. Desde este lunes 6 de julio, además, comenzará una nueva etapa con la autorización de conexiones definitivas para usuarios con factibilidad aprobada.

¿Por qué el nuevo gasoducto es una obra estratégica para San Rafael?

La obra, ejecutada por el Municipio de San Rafael, representa una inversión destinada a mejorar la infraestructura energética y acompañar el crecimiento del departamento.

Además de incrementar la capacidad de transporte de gas, el gasoducto aporta mayor estabilidad operativa, mejora la calidad del servicio y crea condiciones para el desarrollo de nuevos emprendimientos, inversiones privadas y futuros proyectos habitacionales.

También brinda mayor previsibilidad para miles de familias que dependen del suministro domiciliario, especialmente durante los meses de invierno, cuando el consumo alcanza sus niveles más elevados.

El buen desempeño registrado durante esta ola de frío confirmó que la obra respondió a uno de los principales desafíos que enfrentaba el departamento: garantizar el abastecimiento aun en escenarios de demanda récord.

El nuevo gasoducto de San Rafael garantizó el suministro de gas durante los días de mayor demanda por la ola polar, evitando las restricciones que sí afectaron a la región en 2025. Desde este lunes 6 de julio, además, comenzará una nueva etapa con la autorización de conexiones definitivas para usuarios con factibilidad aprobada.

¿Cuándo comenzarán las nuevas conexiones domiciliarias de gas?

Otro de los beneficios inmediatos de la obra comenzará a verse desde este lunes 6 de julio, cuando Ecogas podrá avanzar con las conexiones definitivas de gas natural para usuarios que ya cuentan con factibilidad condicionada a la finalización del gasoducto y cuyos trámites fueron previamente aprobados por la empresa.

De esta manera, numerosas familias podrán acceder finalmente al servicio de gas natural, luego de que las limitaciones de capacidad existentes hasta ahora impidieran concretar las conexiones.

Los vecinos alcanzados por esta etapa deberán presentarse entre las 8 y las 13 en la Dirección Municipal de Vivienda, ubicada en Belgrano 474, entre Buenos Aires y Moreno, llevando la documentación correspondiente y el número de trámite.

En esa dependencia municipal se emitirá la autorización necesaria para completar el proceso de conexión al servicio.

La habilitación de estas nuevas conexiones constituye una de las consecuencias más importantes de la puesta en marcha del gasoducto, ya que permitirá ampliar la cobertura de la red y responder a una demanda que permanecía pendiente por falta de capacidad en el sistema.

Con el funcionamiento pleno de la obra y la incorporación progresiva de nuevos usuarios, San Rafael fortalece su infraestructura energética y mejora las condiciones para afrontar futuros inviernos con un sistema más robusto, seguro y preparado para acompañar el crecimiento del departamento.

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