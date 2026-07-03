La Selección argentina superó 3-2 a Cabo Verde en los 16avos de final del Mundial 2026 en un encuentro dramático que se definió en el tiempo suplementario. Lionel Messi, Lisandro Martínez y Cristian Romero marcaron los goles de la clasificación.

Argentina vs Cabo Verde dejó uno de los partidos más intensos del Mundial 2026. La Selección argentina se impuso 3-2 en tiempo extra y logró el pase a los octavos de final tras un duelo que exigió al máximo al equipo de Lionel Scaloni.

Los goles de la Albiceleste fueron convertidos por Lionel Messi, Lisandro Martínez y Cristian Romero, mientras que para Cabo Verde anotaron Laros Duarte y Jovane Cabral, en un encuentro que tuvo alternancia constante en el marcador y momentos de alta tensión.

Durante el primer tiempo, Argentina dominó la posesión de la pelota, pero le costó encontrar profundidad ante un bloque defensivo muy compacto. La primera situación clara llegó a los 14 minutos, cuando Messi probó con un remate cruzado que pasó muy cerca del palo defendido por Vozinha. Poco después, el propio capitán volvió a intentar con un tiro libre, bien controlado por el arquero caboverdiano.

La apertura del marcador llegó a los 29 minutos, cuando Messi recibió dentro del área tras un pase largo de Lisandro Martínez y definió con gran categoría para el 1-0. Con este tanto, el capitán argentino alcanzó cifras históricas en la Copa del Mundo, consolidando su protagonismo en la edición 2026.

En el segundo tiempo, Cabo Verde salió con mayor decisión y encontró la igualdad a los 14 minutos gracias a un remate cruzado de Laros Duarte, que dejó sin chances a Emiliano “Dibu” Martínez.

Desde ese momento, el partido se volvió de ida y vuelta. Argentina volvió a cargar sobre el área rival y generó múltiples oportunidades, pero una y otra vez se encontró con la figura de Vozinha, que sostuvo a su equipo y forzó el tiempo suplementario.

En el inicio del tiempo extra, la Selección volvió a golpear rápidamente: Lisandro Martínez marcó el 2-1 con una gran definición al ángulo a los 2 minutos. Sin embargo, Cabo Verde respondió con carácter y volvió a igualar el marcador a través de Jovane Cabral, quien también firmó un gol de gran factura para el 2-2.

Cuando el desgaste físico comenzaba a pesar, apareció Cristian “Cuti” Romero para marcar el 3-2 definitivo a los 6 minutos del segundo tiempo extra, conectando un cabezazo que desató el festejo argentino y selló la clasificación.

Con este triunfo, la Selección argentina avanzó a los octavos de final del Mundial 2026, donde enfrentará a Egipto, que previamente eliminó a Australia en la tanda de penales.

Síntesis del partido

Mundial 2026 – 16avos de final

Argentina 3-2 Cabo Verde

Estadio: Hard Rock (Miami)

Árbitro: Drew Fischer (Canadá)

VAR: Sandra Ramírez (México)

Argentina: Emiliano Martínez; Facundo Medina, Lisandro Martínez, Cristian Romero, Nahuel Molina; Thiago Almada, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Rodrigo De Paul; Lionel Messi y Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.

Cabo Verde: Vozinha; Sidny Cabral, Diney Borges, Roberto Lopes, Steven Moreira; Kevin Lenini, Jovane Cabral, Deroy Duarte, Laros Duarte, Ryan Mendes; Nuno Da Costa. DT: Bubista.

Goles

29’ Messi (ARG)

14’ ST Laros Duarte (CVE)

2’ ET Lisandro Martínez (ARG)

14’ ET Jovane Cabral (CVE)

6’ ST ET Cristian Romero (ARG)

Cambios

Argentina: Nicolás González por Almada; Julián Álvarez por Lautaro Martínez; Paredes por De Paul; Tagliafico por Medina; Montiel por Molina.

Cabo Verde: Monteiro por Laros Duarte; Livramento por Nuno Da Costa; Hélio Varela por Jovane Cabral; Willy Semedo por Ryan Mendes; Benchimol por Kevin Lenini; Yannick Semedo por Deroy Duarte.