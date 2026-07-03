Monotributo 2026: cuánto aumentarían las cuotas y los nuevos topes de facturación desde julio

ARCA se prepara para oficializar la actualización semestral del Monotributo. Según las estimaciones privadas, las cuotas subirían alrededor de un 14,3% y también se incrementarán los topes de facturación para cada categoría.

El Monotributo volverá a actualizarse en julio de 2026 y millones de trabajadores independientes, profesionales y pequeños comerciantes esperan la confirmación de los nuevos valores que oficializará la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). La modificación impactará tanto en las cuotas mensuales como en los límites de facturación de cada categoría, que se ajustan dos veces al año de acuerdo con la inflación acumulada del semestre.

Aunque los valores definitivos se conocerán una vez que el INDEC publique el índice de inflación de junio, las estimaciones de especialistas en materia tributaria anticipan que el incremento rondará el 14,3%.

La actualización también definirá las escalas que deberán tener en cuenta los contribuyentes al momento de realizar la recategorización correspondiente al segundo semestre del año.

¿Por qué aumenta el Monotributo en julio?

La normativa vigente establece que el Monotributo debe actualizarse cada seis meses utilizando como referencia la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que publica el INDEC.

Por ese motivo, ARCA espera el dato oficial de inflación de junio para calcular el ajuste definitivo que comenzará a regir durante julio.

Además de modificar el valor de las cuotas, la actualización incrementa los ingresos máximos permitidos para permanecer dentro del régimen simplificado, evitando que muchos contribuyentes deban pasar al régimen general únicamente por el efecto inflacionario sobre su facturación.

Una vez publicados los nuevos importes, ARCA también informará el cronograma oficial para la recategorización y la fecha desde la cual comenzarán a aplicarse los nuevos valores.

¿Cuánto aumentarían las cuotas del Monotributo?

De acuerdo con las proyecciones realizadas por tributaristas y consultoras privadas, estos serían los valores estimados para cada categoría:

Categoría A: $42.386,74.

$42.386,74. Categoría B: $48.250,78.

$48.250,78. Categoría C: $56.501,85 para servicios y $55.227,06 para venta de bienes.

$56.501,85 para servicios y $55.227,06 para venta de bienes. Categoría D: $72.414,10 para servicios y $70.661,26 para bienes.

$72.414,10 para servicios y $70.661,26 para bienes. Categoría E: $102.537,97 para servicios y $92.658,35 para bienes.

$102.537,97 para servicios y $92.658,35 para bienes. Categoría F: $129.045,32 para servicios y $111.198,27 para bienes.

$129.045,32 para servicios y $111.198,27 para bienes. Categoría G: $197.108,23 para servicios y $135.918,34 para bienes.

$197.108,23 para servicios y $135.918,34 para bienes. Categoría H: $447.346,93 para servicios y $272.063,40 para bienes.

$447.346,93 para servicios y $272.063,40 para bienes. Categoría I: $824.802,26 para servicios y $406.512,05 para bienes.

$824.802,26 para servicios y $406.512,05 para bienes. Categoría J: $999.007,65 para servicios y $497.059,41 para bienes.

$999.007,65 para servicios y $497.059,41 para bienes. Categoría K: $1.381.687,90 para servicios y $600.879,51 para bienes.

Las categorías A y B continúan siendo las más numerosas dentro del régimen, por lo que la actualización tendrá un impacto directo sobre una gran cantidad de trabajadores independientes y pequeños contribuyentes.

¿Cuáles serían los nuevos topes de facturación?

Junto con las cuotas también aumentarán los ingresos máximos anuales permitidos para permanecer dentro del Monotributo.

Las proyecciones indican que los nuevos límites serían los siguientes:

Categoría A: cerca de $12 millones anuales.

cerca de $12 millones anuales. Categoría B: alrededor de $17,6 millones.

alrededor de $17,6 millones. Categoría C: aproximadamente $24,7 millones.

aproximadamente $24,7 millones. Categoría H: unos $82,1 millones.

unos $82,1 millones. Categoría J: cerca de $105,3 millones.

cerca de $105,3 millones. Categoría K: alrededor de $127 millones anuales.

Estos montos son estimativos y quedarán sujetos a la publicación oficial de ARCA, que realizará los cálculos definitivos una vez conocido el índice de inflación correspondiente a junio.

El incremento de los topes busca mantener actualizados los parámetros del régimen simplificado y evitar que la inflación provoque la exclusión automática de contribuyentes que, en términos reales, no incrementaron significativamente su actividad económica.

¿Hasta cuándo habrá tiempo para recategorizarse?

Con la entrada en vigencia de los nuevos valores, los monotributistas deberán revisar si continúan dentro de la categoría actual o si corresponde realizar una recategorización.

Según el cronograma previsto, habrá tiempo para completar este trámite hasta el 5 de agosto, fecha límite establecida para adecuar la categoría de acuerdo con la facturación registrada durante los últimos doce meses.

La recategorización resulta obligatoria cuando los ingresos, la superficie afectada a la actividad, el consumo de energía eléctrica o los alquileres devengados superan o quedan por debajo de los parámetros de la categoría vigente.

El Monotributo volvió al centro del debate por una recomendación del FMI

Mientras ARCA prepara la actualización semestral, el régimen simplificado volvió a ocupar un lugar central en la discusión tributaria luego de que el Fondo Monetario Internacional (FMI) recomendara revisar su funcionamiento en el marco de una eventual reforma impositiva.

El organismo internacional planteó la posibilidad de acercar progresivamente el esquema del Monotributo al régimen general, al considerar que actualmente existen diferencias importantes en la carga tributaria que enfrentan ambos sistemas.

Por el momento no existe ninguna modificación oficial en ese sentido. La actualización que se aplicará durante julio responde exclusivamente al mecanismo automático previsto por la legislación vigente y tiene como finalidad adecuar cuotas y escalas al contexto inflacionario.