Mendoza tendrá mañanas heladas, Zonda leve y tardes cada vez más templadas

El pronóstico del tiempo anticipa heladas generalizadas este domingo, presencia de viento Zonda leve entre el lunes y el martes en sectores de la provincia y un progresivo ascenso de la temperatura máxima durante la semana.

Mendoza seguirá con heladas intensas durante las mañanas, pero con un progresivo aumento de las temperaturas máximas. De acuerdo con el reporte de la Dirección Provincial de Defensa Civil, el domingo se presentará muy frío en toda la provincia, mientras que entre el lunes y el martes aparecerá viento Zonda de intensidad leve en sectores de la precordillera y el departamento de Malargüe.

Además, las condiciones meteorológicas muestran una mejora en la cordillera, donde finalizará el período de mal tiempo y predominará el cielo despejado durante gran parte de los próximos días.

¿Cómo estará el tiempo en Mendoza este domingo?

La jornada del domingo comenzó con cielo nublado en el sur provincial, el Valle de Uco, el Gran Mendoza y sectores del llano. Sin embargo, desde el mediodía se espera una mejora gradual, con predominio de cielo despejado durante la tarde.

En cuanto al viento, se prevé una leve circulación del sector norte, principalmente en el Valle de Uco y la zona sur de la provincia.

Las temperaturas continuarán siendo muy bajas. La máxima rondará entre los 11 °C y 12 °C, mientras que las mínimas alcanzarán los -4 °C en Malargüe, el Valle de Uco y otras localidades del sur mendocino. En el resto del territorio provincial oscilarán entre -1 °C y -2 °C, con heladas generalizadas.

¿Qué se espera para el lunes en Mendoza?

El lunes comenzará con cielo despejado y ambiente muy frío durante las primeras horas del día.

Entre las 4 y las 11 de la mañana se prevé viento Zonda leve en sectores de la precordillera y el sur de Malargüe. Posteriormente, entre el mediodía y las 19, se registrará circulación de viento norte de baja intensidad sobre la franja este provincial.

La nubosidad aumentará de forma parcial desde el mediodía, primero en Malargüe y luego en el Valle de Uco.

La temperatura mostrará una recuperación respecto del domingo, con una máxima prevista de 14 °C. Las mínimas continuarán bajo cero: llegarán a -4 °C en Malargüe y zonas bajas del Valle de Uco, mientras que en el resto de Mendoza oscilarán entre -1 °C y -2 °C.

¿Habrá viento Zonda el martes?

Sí. Defensa Civil anticipó la presencia de viento Zonda de intensidad leve durante gran parte del martes.

El fenómeno se desarrollará entre las 5 de la mañana y aproximadamente las 21 o 22 horas, afectando la precordillera, Malargüe y el sur del departamento.

Además, se espera circulación de viento norte de baja intensidad sobre el este provincial entre las 11 y las 22.

En cuanto al estado del cielo, se prevé nubosidad variable en la zona centro, el Valle de Uco y el sur provincial, extendiéndose durante la tarde hacia el este de Mendoza. No se esperan precipitaciones.

La temperatura continuará en ascenso, con una máxima cercana a los 17 °C. Las mínimas serán de -2 °C en Malargüe y zonas bajas del Valle de Uco, mientras que en el resto de la provincia rondarán los 2 °C.

¿Cómo estará la cordillera en los próximos días?

Las condiciones mejorarán significativamente en la alta montaña.

Durante el domingo finalizará el período de mal tiempo que afectó especialmente al sur cordillerano y, desde media mañana, se espera cielo prácticamente despejado en toda la cordillera mendocina.

El lunes continuará el buen tiempo, aunque desde el mediodía aparecerá algo de nubosidad en el sector sur.

Para el martes se pronostica cielo entre seminublado y nublado desde la mañana en toda la alta montaña, con una disminución de la nubosidad durante la noche.

Defensa Civil mantiene el monitoreo del tiempo

La Dirección Provincial de Defensa Civil informó que continúa realizando un seguimiento permanente de la evolución de las condiciones meteorológicas en Mendoza, especialmente por la presencia de viento Zonda en sectores específicos y las persistentes heladas que afectan a gran parte del territorio provincial.

Las autoridades recomendaron a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales y extremar los cuidados durante las primeras horas de la mañana debido a las bajas temperaturas, la formación de hielo sobre calles y rutas y las condiciones propias del invierno.