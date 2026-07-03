La Selección argentina enfrenta este viernes a Cabo Verde en el Hard Rock Stadium de Miami con el objetivo de avanzar a los octavos de final del Mundial 2026. Conocé a qué hora juegan, dónde ver el partido en vivo y las posibles formaciones de ambos equipos.

Argentina vs Cabo Verde será uno de los partidos más esperados de la jornada del Mundial 2026. La Selección argentina buscará este viernes el pase a los octavos de final cuando se enfrente al conjunto africano en el Hard Rock Stadium de Miami. El encuentro comenzará a las 19 y podrá verse en vivo por TV Pública, TyC Sports, Telefe, Paramount+, Disney+ Premium, DAZN y DSports.

El equipo dirigido por Lionel Scaloni llega con puntaje ideal tras una sólida fase de grupos, mientras que Cabo Verde se convirtió en una de las grandes revelaciones del certamen al superar invicto su primera participación en una Copa del Mundo.

¿A qué hora juegan Argentina vs Cabo Verde por el Mundial 2026?

El encuentro se disputará este viernes desde las 19 (hora de Argentina) en el Hard Rock Stadium de Miami, Estados Unidos.

El árbitro designado para impartir justicia será el canadiense Drew Fischer, mientras que millones de fanáticos seguirán el encuentro con la expectativa de ver a la Albiceleste dar un nuevo paso hacia la defensa del título mundial.

¿Dónde ver en vivo Argentina vs Cabo Verde?

El partido podrá seguirse en vivo a través de diferentes señales de televisión y plataformas de streaming:

TV Pública

TyC Sports

Telefe

Paramount+

Disney+ Premium

DAZN

DSports

La amplia cobertura permitirá que los hinchas puedan seguir el encuentro tanto por televisión como desde dispositivos móviles.

Cómo llega la Selección argentina

La Selección argentina tuvo una fase de grupos prácticamente ideal y dejó en claro por qué llega como una de las grandes favoritas para repetir el título conseguido en Qatar 2022.

Los dirigidos por Lionel Scaloni derrotaron 3-0 a Argelia, 2-0 a Austria y 3-1 a Jordania, mostrando solidez defensiva, dominio del juego y una clara superioridad sobre sus rivales.

Sin embargo, uno de los aspectos que genera cierta preocupación en el cuerpo técnico es la producción goleadora de los delanteros.

De los ocho goles convertidos hasta el momento, seis fueron obra de Lionel Messi, mientras que los otros dos llegaron mediante pelota parada: un penal ejecutado por Lautaro Martínez y un tiro libre convertido por Giovani Lo Celso.

Pese a esa estadística, Argentina continúa siendo uno de los equipos con mejor rendimiento colectivo del torneo y buscará mantener ese nivel en la etapa de eliminación directa.

Cabo Verde quiere seguir haciendo historia

La selección africana protagoniza una de las mayores sorpresas del Mundial 2026.

En su primera participación en una Copa del Mundo, Cabo Verde logró avanzar invicto desde el Grupo H luego de igualar 0-0 con España, 0-0 con Arabia Saudita y 2-2 frente a Uruguay.

Aunque todavía no consiguió una victoria en el certamen, mostró una gran organización defensiva y personalidad para competir frente a rivales de mayor tradición internacional.

Uno de los grandes responsables de esta histórica campaña es el experimentado arquero Vózinha, quien fue figura en varios encuentros y ahora tendrá la oportunidad de enfrentar a Lionel Messi, un sueño que había manifestado públicamente antes del torneo.

¿Con quién jugará el ganador?

El equipo que consiga la clasificación avanzará a los octavos de final del Mundial 2026.

En la siguiente instancia deberá enfrentarse al vencedor del cruce entre Australia y Egipto, otro de los encuentros programados para esta fase del campeonato.

Con la ilusión intacta de volver a pelear por el título, la Selección argentina intentará imponer su jerarquía frente a un rival que llega sin presión y con el entusiasmo de seguir escribiendo páginas históricas en su debut mundialista.

Posibles formaciones de Argentina y Cabo Verde

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero o Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico o Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Thiago Almada; Lionel Messi y Lautaro Martínez o Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni.

Cabo Verde: Vózinha; Steven Moreira, Diney Borges, Roberto Lopes, Sidny Cabral; Kevin Lenini, Jamiro Montero; Ryan Mendes, Talmo Arcanjo, Garry Rodrigues; Livramento. DT: Bubista.