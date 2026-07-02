Mendoza Propone

¿Tenés una idea, una carta abierta o algo que querés contarle a la comunidad? Tu propuesta es noticia.

Participar ahora
Alerta por el frío extremo

Ola polar en Mendoza: así es el operativo ante el frío extremo, las rutas complicadas y la suspensión de clases

El Gobierno de Mendoza despliega un operativo integral para enfrentar la ola polar que afecta a toda la provincia. Continúa la suspensión de las clases presenciales, se mantiene el monitoreo de rutas, el sistema de salud funciona con normalidad y Defensa Civil sigue de cerca la evolución de las condiciones meteorológicas.

Ola polar en Mendoza mantiene en alerta a toda la provincia por las temperaturas extremas, las nevadas, el hielo sobre las rutas y las intensas heladas que afectan a distintos departamentos. Frente a este escenario, el Gobierno provincial reforzó un operativo integral con la participación de diferentes ministerios y organismos para garantizar los servicios esenciales, asistir a la población y minimizar los riesgos derivados del frío extremo.

El ingreso de una masa de aire antártico provocó un marcado descenso térmico en todo el territorio mendocino, con temperaturas bajo cero, nevadas en sectores cordilleranos y complicaciones en la circulación vial. De acuerdo con los pronósticos, las condiciones comenzarán a mejorar durante el fin de semana, aunque persistirán las heladas durante las primeras horas del día.

Ante este panorama, las distintas áreas del Ejecutivo provincial trabajan de manera coordinada para monitorear la situación y responder rápidamente frente a cualquier contingencia.

San Rafael atraviesa la ola polar sin cortes de gas gracias al nuevo gasoducto

Continúa la suspensión de las clases presenciales en Mendoza

La Dirección General de Escuelas (DGE) resolvió extender este jueves 2 de julio la suspensión de las clases presenciales para los turnos tarde, vespertino y nocturno en todos los niveles y modalidades de la provincia.

Mientras dure la medida, las actividades educativas continúan de manera virtual mediante la plataforma Escuela Digital Mendoza, con el objetivo de garantizar la continuidad pedagógica de los estudiantes.

Desde la DGE informaron además que la decisión sobre el dictado de clases correspondiente al viernes 3 de julio será comunicada a las 21 de este jueves, una vez que se evalúe la evolución de las condiciones meteorológicas.

Qué problemas registraron las escuelas por el frío extremo

La Subsecretaría de Infraestructura Escolar realizó un relevamiento en todos los establecimientos educativos para detectar posibles daños ocasionados por las bajas temperaturas.

Según informó el subsecretario de Infraestructura Escolar, Carlos Daparo, hasta las 11.30 únicamente se habían detectado inconvenientes menores relacionados con calefacción, congelamiento de cañerías y suministro de gas.

Las escuelas afectadas pertenecen a los departamentos de Capital, Lavalle, Las Heras, Guaymallén, Luján de Cuyo, Maipú, Godoy Cruz, Junín y Tupungato.

Desde el Gobierno escolar señalaron que las cuadrillas técnicas ya trabajan en cada uno de esos establecimientos para resolver los inconvenientes y garantizar el normal funcionamiento de los edificios cuando se reanuden las actividades presenciales.

El Gobierno de Mendoza despliega un operativo integral para enfrentar la ola polar que afecta a toda la provincia. Continúa la suspensión de las clases presenciales, se mantiene el monitoreo de rutas, el sistema de salud funciona con normalidad y Defensa Civil sigue de cerca la evolución de las condiciones meteorológicas.

Cómo están las rutas de Mendoza por la ola polar

La Dirección Provincial de Vialidad mantiene un monitoreo permanente del estado de los caminos y recomienda evitar desplazamientos innecesarios mientras persistan las condiciones climáticas adversas.

Las mayores complicaciones se registran en la alta montaña y en el sur provincial, donde varias rutas permanecen intransitables por acumulación de nieve y formación de hielo.

Entre los tramos afectados figuran las rutas provinciales 13, 52, 86, 143, 173, 220 y 226, además del Paso del Carqueque.

También se solicita circular con extrema precaución por las rutas provinciales 89, 94, 153, 171, 180 y 222, donde existen sectores con hielo sobre la calzada.

Vialidad advirtió además sobre la presencia de hielo en puentes, badenes y zonas de montaña, además de neblinas matinales en distintos corredores. Por ello recomienda consultar el estado actualizado de las rutas antes de viajar, respetar la señalización y reducir la velocidad.

Defensa Civil mantiene el monitoreo en toda la provincia

La Dirección de Defensa Civil, dependiente del Ministerio de Seguridad y Justicia, realiza un seguimiento permanente de la situación meteorológica junto con los municipios.

Desde antes del ingreso de la ola polar se mantiene un intercambio constante de información entre todas las áreas de Defensa Civil para conocer el estado de cada departamento y responder rápidamente ante cualquier emergencia.

Hasta el momento no se registraron incidentes graves relacionados con las condiciones climáticas, aunque el monitoreo continúa durante las 24 horas.

Además, el organismo sostiene una campaña preventiva para informar a la población sobre los riesgos de intoxicación por monóxido de carbono, el uso seguro de los sistemas de calefacción y las precauciones necesarias para viajar por rutas con hielo o nieve.

El Gobierno de Mendoza despliega un operativo integral para enfrentar la ola polar que afecta a toda la provincia. Continúa la suspensión de las clases presenciales, se mantiene el monitoreo de rutas, el sistema de salud funciona con normalidad y Defensa Civil sigue de cerca la evolución de las condiciones meteorológicas.

El sistema de salud continúa funcionando con normalidad

El Ministerio de Salud y Deportes confirmó que todos los hospitales y centros de salud de Mendoza continúan prestando servicios con normalidad.

Las autoridades señalaron que no se produjo un incremento significativo de consultas por enfermedades respiratorias y que la demanda se mantiene estable respecto de los últimos días.

Sin embargo, el Servicio Coordinado de Emergencias sí registró un importante aumento de accidentes de tránsito provocados por las condiciones climáticas.

Entre las 6 y las 9 de este jueves fueron asistidos 64 siniestros viales en el Gran Mendoza, una cifra que prácticamente duplica los registros habituales para esa misma franja horaria.

El mayor número de intervenciones ocurrió entre las 7 y las 8 de la mañana. Guaymallén encabezó la cantidad de accidentes, seguido por Luján de Cuyo, mientras que Las Heras y Godoy Cruz ocuparon el tercer lugar.

La mayoría de los pacientes presentó politraumatismos leves y, hasta el cierre del informe oficial, no se habían reportado personas con lesiones graves.

Desde el Ministerio destacaron que el Servicio Coordinado de Emergencias logró responder a todos los llamados mediante el despliegue completo de sus recursos operativos, garantizando la atención en todo el Gran Mendoza.

El Gobierno de Mendoza despliega un operativo integral para enfrentar la ola polar que afecta a toda la provincia. Continúa la suspensión de las clases presenciales, se mantiene el monitoreo de rutas, el sistema de salud funciona con normalidad y Defensa Civil sigue de cerca la evolución de las condiciones meteorológicas.

El Gobierno seguirá monitoreando la evolución de la ola polar en Mendoza

Mientras continúe el frío extremo, el Gobierno de Mendoza mantendrá activo el operativo integral para monitorear la evolución de las condiciones meteorológicas, sostener el funcionamiento de los servicios públicos esenciales y asistir a la población ante cualquier eventualidad.

Las autoridades reiteraron la importancia de extremar los cuidados, evitar traslados innecesarios, conducir con precaución y mantenerse informados únicamente a través de los canales oficiales, ya que durante los próximos días continuarán las heladas y persistirá el riesgo de formación de hielo en distintos sectores de la provincia.

También puedes leer

Alerta por el frío extremo

Ola polar en Mendoza: así es el operativo ante el frío extremo, las rutas complicadas y la suspensión de clases

Inseguridad vial

Obras en el Acceso Este: desde el 6 de julio habrá desvíos entre Arturo González y Tirasso

Estado del tiempo

Suspendieron las clases en parte de Mendoza: qué departamentos no tendrán actividad

Estado del tiempo

Suspendieron las clases en Mendoza por el temporal de aire polar y frío extremo

San Martín

Un mendocino necesita $15 millones para caminar y su familia lanzó una colecta

Triste desenlace

Hallaron sin vida a Elizabeth Vela en un canal de riego de San Rafael tras días de búsqueda

Te puede interesar

El departamento desplegó una agenda de presentaciones junto a cámaras empresarias y organismos de turismo para posicionarse como destino clave en las vacaciones de invierno.
Receso escolar

Vacaciones de invierno 2026: San Rafael refuerza su promoción turística en San Luis y Mendoza

Alerta por el frío extremo

Ola polar en Mendoza: así es el operativo ante el frío extremo, las rutas complicadas y la suspensión de clases

Inseguridad vial

Obras en el Acceso Este: desde el 6 de julio habrá desvíos entre Arturo González y Tirasso

Estado del tiempo

Suspendieron las clases en parte de Mendoza: qué departamentos no tendrán actividad

Estado del tiempo

Suspendieron las clases en Mendoza por el temporal de aire polar y frío extremo

San Martín

Un mendocino necesita $15 millones para caminar y su familia lanzó una colecta

Triste desenlace

Hallaron sin vida a Elizabeth Vela en un canal de riego de San Rafael tras días de búsqueda

Estado del tiempo

Frente frío en Mendoza: llegan lluvias, viento sur y un brusco descenso de la temperatura

Salud pública

Arte para sanar: un hospital de Mendoza tendrá un aula especial para la recuperación de niños y adolescentes

Vacaciones de Invierno

Ciudad de los Chicos 2026: teatro, Monstriña, cine y cientos de actividades para disfrutar en familia

Copa del Mundo

Mundial 2026: Argentina doblegó a Jordania con goles de Lo Celso, Lautaro y Messi

Crisis en Casa Rosada

Manuel Adorni renunció como jefe de Gabinete y apuntó contra las denuncias: “No puedo seguir”

Rituales rítmicos

Reggae, ska y cumbia en una sola noche: llega el Segundo Festival Frecuencia Libre al Le Parc

Mapa del INPRES

Mendoza lidera el mapa de riesgo sísmico: por qué tiene el mayor peligro de terremotos

Drogas peligrosas

Narcotráfico en Mendoza: secuestraron más de 174 mil dólares y detuvieron a tres personas

El capitán de la Selección Argentina -de fútbol- Lionel Messi, marcó los tres goles del triunfo 3-0, alcanzó marcas históricas en los Mundiales y fue la gran figura del estreno de la Selección argentina en el Grupo J.
Copa del Mundo 2026

Argentina ya piensa en Jordania: Scaloni analiza una formación alternativa y evalúa darle descanso a Messi

Obra histórica

San Rafael atraviesa la ola polar sin cortes de gas gracias al nuevo gasoducto

Derrota de Fidel

Adriana García ganó el balotaje y será la nueva rectora de la UNCuyo hasta 2030

Ciudad de Mendoza

Juegos Intercolegiales 2026: más de 400 estudiantes participaron de la gran final

Abuso sexual

Junín: una nueva denuncia por abuso sexual intrafamiliar complica la situación de “Cacha” y amplía la investigación