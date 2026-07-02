El Gobierno de Mendoza despliega un operativo integral para enfrentar la ola polar que afecta a toda la provincia. Continúa la suspensión de las clases presenciales, se mantiene el monitoreo de rutas, el sistema de salud funciona con normalidad y Defensa Civil sigue de cerca la evolución de las condiciones meteorológicas.

Ola polar en Mendoza mantiene en alerta a toda la provincia por las temperaturas extremas, las nevadas, el hielo sobre las rutas y las intensas heladas que afectan a distintos departamentos. Frente a este escenario, el Gobierno provincial reforzó un operativo integral con la participación de diferentes ministerios y organismos para garantizar los servicios esenciales, asistir a la población y minimizar los riesgos derivados del frío extremo.

El ingreso de una masa de aire antártico provocó un marcado descenso térmico en todo el territorio mendocino, con temperaturas bajo cero, nevadas en sectores cordilleranos y complicaciones en la circulación vial. De acuerdo con los pronósticos, las condiciones comenzarán a mejorar durante el fin de semana, aunque persistirán las heladas durante las primeras horas del día.

Ante este panorama, las distintas áreas del Ejecutivo provincial trabajan de manera coordinada para monitorear la situación y responder rápidamente frente a cualquier contingencia.

Continúa la suspensión de las clases presenciales en Mendoza

La Dirección General de Escuelas (DGE) resolvió extender este jueves 2 de julio la suspensión de las clases presenciales para los turnos tarde, vespertino y nocturno en todos los niveles y modalidades de la provincia.

Mientras dure la medida, las actividades educativas continúan de manera virtual mediante la plataforma Escuela Digital Mendoza, con el objetivo de garantizar la continuidad pedagógica de los estudiantes.

Desde la DGE informaron además que la decisión sobre el dictado de clases correspondiente al viernes 3 de julio será comunicada a las 21 de este jueves, una vez que se evalúe la evolución de las condiciones meteorológicas.

Qué problemas registraron las escuelas por el frío extremo

La Subsecretaría de Infraestructura Escolar realizó un relevamiento en todos los establecimientos educativos para detectar posibles daños ocasionados por las bajas temperaturas.

Según informó el subsecretario de Infraestructura Escolar, Carlos Daparo, hasta las 11.30 únicamente se habían detectado inconvenientes menores relacionados con calefacción, congelamiento de cañerías y suministro de gas.

Las escuelas afectadas pertenecen a los departamentos de Capital, Lavalle, Las Heras, Guaymallén, Luján de Cuyo, Maipú, Godoy Cruz, Junín y Tupungato.

Desde el Gobierno escolar señalaron que las cuadrillas técnicas ya trabajan en cada uno de esos establecimientos para resolver los inconvenientes y garantizar el normal funcionamiento de los edificios cuando se reanuden las actividades presenciales.

Cómo están las rutas de Mendoza por la ola polar

La Dirección Provincial de Vialidad mantiene un monitoreo permanente del estado de los caminos y recomienda evitar desplazamientos innecesarios mientras persistan las condiciones climáticas adversas.

Las mayores complicaciones se registran en la alta montaña y en el sur provincial, donde varias rutas permanecen intransitables por acumulación de nieve y formación de hielo.

Entre los tramos afectados figuran las rutas provinciales 13, 52, 86, 143, 173, 220 y 226, además del Paso del Carqueque.

También se solicita circular con extrema precaución por las rutas provinciales 89, 94, 153, 171, 180 y 222, donde existen sectores con hielo sobre la calzada.

Vialidad advirtió además sobre la presencia de hielo en puentes, badenes y zonas de montaña, además de neblinas matinales en distintos corredores. Por ello recomienda consultar el estado actualizado de las rutas antes de viajar, respetar la señalización y reducir la velocidad.

Defensa Civil mantiene el monitoreo en toda la provincia

La Dirección de Defensa Civil, dependiente del Ministerio de Seguridad y Justicia, realiza un seguimiento permanente de la situación meteorológica junto con los municipios.

Desde antes del ingreso de la ola polar se mantiene un intercambio constante de información entre todas las áreas de Defensa Civil para conocer el estado de cada departamento y responder rápidamente ante cualquier emergencia.

Hasta el momento no se registraron incidentes graves relacionados con las condiciones climáticas, aunque el monitoreo continúa durante las 24 horas.

Además, el organismo sostiene una campaña preventiva para informar a la población sobre los riesgos de intoxicación por monóxido de carbono, el uso seguro de los sistemas de calefacción y las precauciones necesarias para viajar por rutas con hielo o nieve.

El sistema de salud continúa funcionando con normalidad

El Ministerio de Salud y Deportes confirmó que todos los hospitales y centros de salud de Mendoza continúan prestando servicios con normalidad.

Las autoridades señalaron que no se produjo un incremento significativo de consultas por enfermedades respiratorias y que la demanda se mantiene estable respecto de los últimos días.

Sin embargo, el Servicio Coordinado de Emergencias sí registró un importante aumento de accidentes de tránsito provocados por las condiciones climáticas.

Entre las 6 y las 9 de este jueves fueron asistidos 64 siniestros viales en el Gran Mendoza, una cifra que prácticamente duplica los registros habituales para esa misma franja horaria.

El mayor número de intervenciones ocurrió entre las 7 y las 8 de la mañana. Guaymallén encabezó la cantidad de accidentes, seguido por Luján de Cuyo, mientras que Las Heras y Godoy Cruz ocuparon el tercer lugar.

La mayoría de los pacientes presentó politraumatismos leves y, hasta el cierre del informe oficial, no se habían reportado personas con lesiones graves.

Desde el Ministerio destacaron que el Servicio Coordinado de Emergencias logró responder a todos los llamados mediante el despliegue completo de sus recursos operativos, garantizando la atención en todo el Gran Mendoza.

El Gobierno seguirá monitoreando la evolución de la ola polar en Mendoza

Mientras continúe el frío extremo, el Gobierno de Mendoza mantendrá activo el operativo integral para monitorear la evolución de las condiciones meteorológicas, sostener el funcionamiento de los servicios públicos esenciales y asistir a la población ante cualquier eventualidad.

Las autoridades reiteraron la importancia de extremar los cuidados, evitar traslados innecesarios, conducir con precaución y mantenerse informados únicamente a través de los canales oficiales, ya que durante los próximos días continuarán las heladas y persistirá el riesgo de formación de hielo en distintos sectores de la provincia.