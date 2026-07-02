Obras en el Acceso Este: desde el 6 de julio habrá desvíos entre Arturo González y Tirasso

El Gobierno de Mendoza iniciará una nueva etapa de la reconstrucción del Acceso Este en Guaymallén. Habrá cambios en la circulación, aunque aseguran que el tránsito no será interrumpido y que permanecerán habilitadas las calzadas y colectoras para ambos sentidos.

Las obras Acceso Este avanzarán desde el próximo 6 de julio con una nueva etapa de intervención entre las calles Arturo González y Tirasso, en Guaymallén. Los trabajos forman parte del plan integral de reconstrucción y ampliación del principal ingreso a Mendoza e implicarán cambios en la circulación, aunque las autoridades aseguraron que el tránsito no será interrumpido gracias a un operativo especial que mantendrá habilitadas las calzadas y colectoras.

La intervención estará a cargo del Gobierno de Mendoza, a través de la Subsecretaría de Infraestructura, en conjunto con la Municipalidad de Guaymallén. En esta oportunidad, las tareas se concentrarán sobre el cantero central que divide ambas manos de circulación, como parte de un proyecto que busca modernizar uno de los corredores viales más importantes de la provincia.

El inicio de esta etapa fue programado para coincidir con las vacaciones de invierno, período en el que disminuye el flujo habitual de vehículos. De esta manera, las autoridades buscan reducir el impacto sobre los automovilistas y avanzar con mayor rapidez en una obra considerada estratégica para mejorar la conectividad del Gran Mendoza.

¿Cómo será la circulación durante las obras del Acceso Este?

Desde el Gobierno provincial informaron que el tránsito no será interrumpido y que se mantendrán habilitadas alternativas de circulación para quienes transiten en ambos sentidos.

Los vehículos que circulen desde la zona Este hacia la Ciudad de Mendoza podrán hacerlo utilizando una media calzada habilitada sobre la traza principal entre Arturo González y Tirasso, además de la colectora.

Por su parte, quienes viajen desde el oeste hacia San Martín también dispondrán de una media calzada habilitada sobre la traza principal y podrán utilizar la colectora para completar el recorrido.

Las colectoras fueron previamente reacondicionadas y repavimentadas por la Municipalidad de Guaymallén con el objetivo de absorber el incremento del tránsito y ofrecer condiciones de circulación más seguras durante el desarrollo de los trabajos.

El esquema fue diseñado para garantizar que el principal ingreso a Mendoza continúe funcionando con normalidad mientras se ejecuta esta etapa de la obra.

Habrá un operativo especial para ordenar el tránsito

Para acompañar los desvíos y facilitar la circulación, la Municipalidad de Guaymallén implementará un amplio operativo de prevención y asistencia vial.

El despliegue contará con aproximadamente 30 inspectores de tránsito, distribuidos en distintos turnos, quienes trabajarán con motocicletas y camionetas en los principales puntos de conflicto, empalmes y desvíos internos.

Además, habrá señalización específica y tecnología vial para orientar a los conductores y agilizar el desplazamiento en los sectores donde se desarrollarán las obras.

Las autoridades explicaron que el objetivo será intervenir rápidamente ante cualquier inconveniente, ordenar la circulación y minimizar las demoras que puedan registrarse durante la ejecución de los trabajos.

También recomendaron a quienes transiten por la zona respetar las velocidades máximas establecidas para sectores en obra, conducir con precaución y prestar especial atención a toda la cartelería preventiva.

La obra busca mejorar el tránsito de más de 100 mil vehículos por día

La intervención que comenzará el 6 de julio forma parte de la histórica renovación del corredor urbano del Acceso Este, cuyos primeros trabajos comenzaron durante mayo en el tramo correspondiente a Maipú.

El proyecto contempla una repavimentación integral de la calzada y la construcción de una tercera trocha sobre el cantero central entre Sarmiento y Arturo González, una mejora que permitirá aumentar la capacidad de circulación en uno de los accesos más transitados de Mendoza.

Además, se construirán tres nuevos puentes que conectarán de norte a sur distintos sectores de Guaymallén. Las estructuras estarán ubicadas en Rosario y Houssay, Avellaneda y Azcuénaga, y Urquiza Norte y Urquiza Sur.

De acuerdo con las estimaciones oficiales, una vez finalizada la obra, el nuevo diseño permitirá agilizar el desplazamiento diario de más de 100 mil vehículos, reduciendo tiempos de viaje, mejorando la seguridad vial y disminuyendo los habituales congestionamientos que se producen en horas pico.

Para el Gobierno provincial, esta inversión representa una de las obras de infraestructura vial más importantes que actualmente se ejecutan en Mendoza, ya que beneficiará tanto a los miles de mendocinos que utilizan diariamente el corredor como al transporte de cargas y a quienes ingresan o salen de la provincia por el Acceso Este.