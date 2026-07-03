Ecogas podrá realizar nuevas conexiones de gas natural en San Rafael: cómo obtener la autorización municipal

La Municipalidad de San Rafael habilitó un procedimiento para que Ecogas avance con las conexiones definitivas de gas natural de los usuarios que ya cuentan con factibilidad aprobada y trámites iniciados. Los interesados deberán gestionar una autorización municipal antes de continuar el proceso con la distribuidora.

Ecogas podrá avanzar con nuevas conexiones de gas natural en San Rafael para aquellos usuarios que ya disponen de factibilidad condicionada a la finalización del gasoducto y cuyos trámites fueron previamente aprobados por la empresa distribuidora. Para completar el proceso será necesario obtener una autorización emitida por la Municipalidad, un paso administrativo obligatorio antes de la conexión definitiva.

La medida fue informada por la Municipalidad de San Rafael y alcanza exclusivamente a quienes ya iniciaron el trámite ante Ecogas y cumplen con las condiciones establecidas para acceder al servicio de gas natural.

¿Quiénes pueden acceder a las nuevas conexiones de gas natural?

El procedimiento está destinado a los usuarios que ya cuentan con factibilidad condicionada a la finalización del gasoducto de San Rafael y que tienen aprobada la documentación técnica por parte de Ecogas.

En estos casos, el Municipio autorizará la continuidad del trámite mediante la emisión de la correspondiente autorización prevista en el artículo 10 de la Resolución 70/21 del entonces ENARGAS.

De esta manera, quienes ya tenían el expediente iniciado podrán avanzar hacia la conexión definitiva del servicio, siempre que se cumplan las verificaciones técnicas y de seguridad exigidas por la distribuidora.

¿Cómo tramitar la autorización municipal?

Los interesados deberán presentarse desde el lunes 6 de julio, entre las 8 y las 13, en la Dirección de Vivienda de la Municipalidad de San Rafael, ubicada en Belgrano 474, entre Buenos Aires y Moreno.

Para realizar el trámite será necesario presentar:

La documentación correspondiente a la obra.

El número de trámite otorgado por Ecogas.

Una vez revisada la información, el Municipio emitirá la autorización necesaria para que el usuario continúe con el procedimiento ante la empresa distribuidora.

¿Qué sucede después de obtener la autorización?

Con la autorización municipal emitida, cada usuario podrá continuar el trámite técnico directamente ante Ecogas.

La conexión definitiva dependerá exclusivamente de las evaluaciones técnicas, operativas y de seguridad que realiza la distribuidora, que será la encargada de verificar que las instalaciones cumplan con todos los requisitos antes de habilitar el suministro.

Desde el Municipio explicaron que este mecanismo tiene como objetivo ordenar el circuito administrativo y facilitar que quienes ya habían iniciado el proceso puedan acceder al servicio de gas natural sin nuevas demoras.

El Municipio mantendrá el control sobre la capacidad del gasoducto

Como parte del procedimiento establecido, Ecogas deberá informar a la Municipalidad cada conexión definitiva que se concrete.

El objetivo es llevar un registro actualizado de la capacidad disponible del nuevo gasoducto de San Rafael y garantizar un adecuado seguimiento de las conexiones autorizadas.

Desde la comuna aclararon además que esta decisión no implica modificar ni renunciar a los derechos que posee la Municipalidad sobre la administración y el control de la capacidad resultante del gasoducto.

En ese sentido, remarcaron que la autorización municipal constituye un paso administrativo previsto por la normativa vigente y que permite coordinar el crecimiento de las conexiones domiciliarias con la disponibilidad del sistema.

La implementación de este procedimiento representa un avance esperado por numerosos vecinos que aguardaban la posibilidad de acceder al servicio luego de haber cumplido con los requisitos técnicos exigidos por Ecogas. Con la habilitación de este mecanismo, el proceso podrá retomarse para quienes ya tenían expedientes aprobados, agilizando el acceso al gas natural y brindando mayor previsibilidad a los usuarios.

¿Dónde realizar consultas sobre el gasoducto?

La Municipalidad informó que quienes tengan dudas relacionadas exclusivamente con el gasoducto o con las condiciones de acceso al servicio podrán recibir asesoramiento en las oficinas de Buenos Aires 474.

En ese lugar habrá personal de Defensa del Consumidor disponible para responder consultas y orientar a los vecinos respecto del procedimiento, la documentación requerida y los pasos necesarios para completar el trámite de conexión.