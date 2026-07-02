Vacaciones de invierno 2026: San Rafael refuerza su promoción turística en San Luis y Mendoza

El departamento desplegó una agenda de presentaciones junto a cámaras empresarias y organismos de turismo para posicionarse como destino clave en las vacaciones de invierno.

Las vacaciones de invierno impulsan la agenda turística de San Rafael, que reforzó su promoción turística en San Luis y en la Ciudad de Mendoza con una serie de presentaciones enfocadas en consolidar el turismo de cercanía y captar visitantes durante el receso invernal.

¿Dónde se realizó la promoción turística de San Rafael?

Las acciones promocionales se llevaron a cabo en la Ciudad de San Luis y en la Ciudad de Mendoza, donde autoridades locales y prestadores turísticos de San Rafael expusieron la oferta integral del departamento ante operadores, instituciones y referentes del sector.

El objetivo fue ampliar la visibilidad del destino en mercados regionales estratégicos, en un contexto donde el turismo de cercanía continúa siendo uno de los segmentos de mayor crecimiento en la Argentina.

¿Quiénes participaron de la estrategia de promoción turística?

La agenda se desarrolló junto a las Cámaras de Comercio y Turismo y la Asociación Empresaria Hotelero Gastronómica y Afines (AEHGA), lo que permitió articular una presentación público-privada del destino.

Además, las actividades contaron con el acompañamiento del Ministerio de Turismo de San Luis y del Ente Mendoza Turismo, fortaleciendo el trabajo conjunto entre provincias para impulsar el movimiento turístico regional durante la temporada invernal.

¿Qué se presentó sobre la oferta de turismo en San Rafael?

Durante las presentaciones se difundieron los principales atractivos naturales de San Rafael, su reconocida oferta gastronómica, las experiencias de enoturismo, las actividades de turismo aventura y el calendario de eventos previstos para las vacaciones de invierno.

La propuesta puso en valor la diversidad de alternativas que ofrece el departamento, combinando naturaleza, gastronomía, vino y actividades recreativas, lo que lo posiciona como un destino versátil tanto para escapadas cortas como para estadías prolongadas.

¿Por qué el turismo de cercanía es clave para San Rafael?

El turismo de cercanía se consolidó en los últimos años como uno de los segmentos más dinámicos del sector, impulsado por viajes más frecuentes, estadías cortas y la búsqueda de destinos accesibles.

En este contexto, San Rafael apuesta a fortalecer su posicionamiento regional como una opción competitiva para los viajeros que eligen escapadas dentro del país, especialmente durante las vacaciones de invierno y los fines de semana largos.

¿Dónde continuará la agenda de promoción turística?

La estrategia de difusión del destino continuará en las próximas semanas con nuevas presentaciones en la Ciudad de Buenos Aires, uno de los principales mercados emisores de turistas hacia San Rafael.

El objetivo es reforzar la presencia del destino en el público porteño y consolidar su posicionamiento entre quienes planifican sus vacaciones de invierno, apuntando a sostener el flujo turístico durante toda la temporada.

En paralelo, desde la organización destacaron que la planificación anticipada de la temporada invernal resulta clave para mejorar la ocupación hotelera y ordenar la demanda turística, especialmente en un contexto donde las escapadas de corta distancia se consolidan como la principal tendencia de viaje en el mercado interno argentino.

Asimismo, remarcaron que este tipo de acciones de promoción permite sostener la actividad de prestadores locales durante todo el año, generando un impacto directo en sectores como la hotelería, la gastronomía, las agencias de viaje y los servicios de turismo aventura, que integran la cadena de valor del destino.

La combinación de naturaleza, infraestructura turística consolidada y variedad de propuestas posiciona a San Rafael como uno de los destinos más competitivos de la región de Cuyo, con fuerte proyección en temporadas medias e invernales. En ese sentido, la articulación entre el sector público y privado aparece como un factor determinante para sostener el crecimiento sostenido del turismo en el departamento.