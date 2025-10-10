La Albiceleste llega con puntaje ideal a enfrentar a México

La Selección Argentina Sub 20 se enfrentará este sábado a México en un partido decisivo por los cuartos de final del Mundial Sub 20 2025 en Chile. El encuentro se jugará a las 20 horas (hora de Argentina) en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos y se podrá ver en DSports y Telefe.

Argentina, dirigida por Diego Placente, llega con un andar perfecto tras superar la fase de grupos con victorias sobre Cuba (3-1), Australia (4-1) e Italia (1-0), y aplastar a Nigeria 4-0 en los octavos de final. Así, la Albiceleste vuelve a los cuartos de final del Mundial Sub 20 por primera vez desde 2011.

México, un rival peligroso para Argentina

Por su parte, México Sub 20 llega a esta instancia tras un recorrido destacado. En la fase de grupos terminó segundo con empates frente a España y Brasil, y una victoria sobre Marruecos. En octavos de final goleó 4-1 a Chile, el país anfitrión.

Históricamente, Argentina ha vencido a México en Mundiales Sub 20, como en los cuartos de final de 2007 (1-0 con gol de Maximiliano Moralez) y en la fase de grupos del 2011 (1-0 con gol de Erik Lamela).

Detalles del partido y probables formaciones

Mundial Sub 20 2025 – Cuartos de final

Partido: Argentina – México

Argentina – México Estadio: Julio Martínez Prádanos, Santiago de Chile

Julio Martínez Prádanos, Santiago de Chile Hora: 20:00 (ARG)

20:00 (ARG) TV: DSports y Telefe

DSports y Telefe Árbitro: a confirmar

Argentina (DT: Diego Placente): Santino Barbi; Julio Soler, Tobías Ramírez, Valente Pierani, Dylan Gorosito; Milton Delgado, Valentino Acuña; Gianluca Prestianni, Maher Carrizo, Ian Subiabre; Alejo Sarco.

México (DT: Eduardo Arce): Emmanuel Ochoa; Everaldo López, Diego Ochoa, José Pachuca; Alexei Domínguez, Obed Vargas, Elías Montiel, Diego Sánchez; Iker Fimbres; Gilberto Mora y Tahiel Jiménez.

Además, a las 17 horas, Colombia se enfrentará a España. El ganador de ese partido se cruzará en semifinales con el que salga victorioso entre Argentina y México.