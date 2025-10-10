Noticias Mendoza

API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.

Secciones

Deportes
Probables formaciones

Argentina vs México: cuartos de final del Mundial Sub 20 2025 en Chile

La Albiceleste llega con puntaje ideal a enfrentar a México

La Selección Argentina Sub 20 se enfrentará este sábado a México en un partido decisivo por los cuartos de final del Mundial Sub 20 2025 en Chile. El encuentro se jugará a las 20 horas (hora de Argentina) en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos y se podrá ver en DSports y Telefe.

Argentina, dirigida por Diego Placente, llega con un andar perfecto tras superar la fase de grupos con victorias sobre Cuba (3-1), Australia (4-1) e Italia (1-0), y aplastar a Nigeria 4-0 en los octavos de final. Así, la Albiceleste vuelve a los cuartos de final del Mundial Sub 20 por primera vez desde 2011.

México, un rival peligroso para Argentina

Por su parte, México Sub 20 llega a esta instancia tras un recorrido destacado. En la fase de grupos terminó segundo con empates frente a España y Brasil, y una victoria sobre Marruecos. En octavos de final goleó 4-1 a Chile, el país anfitrión.

Históricamente, Argentina ha vencido a México en Mundiales Sub 20, como en los cuartos de final de 2007 (1-0 con gol de Maximiliano Moralez) y en la fase de grupos del 2011 (1-0 con gol de Erik Lamela).

Detalles del partido y probables formaciones

  • Mundial Sub 20 2025 – Cuartos de final
  • Partido: Argentina – México
  • Estadio: Julio Martínez Prádanos, Santiago de Chile
  • Hora: 20:00 (ARG)
  • TV: DSports y Telefe
  • Árbitro: a confirmar

Argentina (DT: Diego Placente): Santino Barbi; Julio Soler, Tobías Ramírez, Valente Pierani, Dylan Gorosito; Milton Delgado, Valentino Acuña; Gianluca Prestianni, Maher Carrizo, Ian Subiabre; Alejo Sarco.

México (DT: Eduardo Arce): Emmanuel Ochoa; Everaldo López, Diego Ochoa, José Pachuca; Alexei Domínguez, Obed Vargas, Elías Montiel, Diego Sánchez; Iker Fimbres; Gilberto Mora y Tahiel Jiménez.

Además, a las 17 horas, Colombia se enfrentará a España. El ganador de ese partido se cruzará en semifinales con el que salga victorioso entre Argentina y México.

También puedes leer

Fútbol para ciegos

Las Murciélagas vencieron a Inglaterra y son bicampeonas del mundo en India

Vino Argentino

Vino y mosto en alerta: Mendoza enfrenta caída del consumo y desafíos productivos

Elecciones 2025

Carolina Jacky: “La minería debe cumplir la 7722 y respetar estándares internacionales”

Infraestructura eléctrica

Mendoza proyecta su futuro energético hacia 2050

Seguridad y rastreo

Mercedes Rus despidió a Cira, la perra policía más fiel de Mendoza

Brilla el talento local

Una banda de San Martín puede llegar a Cosquín Rock en 2026

Te puede interesar

Campeón de la Primera Nacional

¡Gimnasia y Esgrima de Mendoza es de Primera División!

Fútbol para ciegos

Las Murciélagas vencieron a Inglaterra y son bicampeonas del mundo en India

Vino Argentino

Vino y mosto en alerta: Mendoza enfrenta caída del consumo y desafíos productivos

Elecciones 2025

Carolina Jacky: “La minería debe cumplir la 7722 y respetar estándares internacionales”

Infraestructura eléctrica

Mendoza proyecta su futuro energético hacia 2050

Seguridad y rastreo

Mercedes Rus despidió a Cira, la perra policía más fiel de Mendoza

Brilla el talento local

Una banda de San Martín puede llegar a Cosquín Rock en 2026

Diferencias con Milei

Ulpiano Suárez se despega del acuerdo UCR–LLA y muestra gestión en la Ciudad de Mendoza

Probables formaciones

Argentina vs México: cuartos de final del Mundial Sub 20 2025 en Chile

Congreso de la Nación

Milei enfrenta un nuevo revés en el Congreso según el senador Rodolfo Suarez

Elecciones 2025

Milei: un exintendente del Valle de Uco criticó su discurso en San Rafael

Estado del tiempo

Mendoza otra vez bajo los efectos del viento Zonda: cúando y dónde llegará

Por un puñado de dólares

La magnitud de la crisis argentina genera un dilema para Estados Unidos

Streaming

VENGO DE AYER, programa de rituales rítmicos del jueves 9 de octubre desde San Martín

Orgullo mendocino

Estefanía Banini vuelca toda su experiencia en el fútbol internacional

Elecciones 2025

Milei no pudo caminar por la Ciudad de Mendoza y recorrió brevemente el microcentro

Elecciones 2025

Félix sobre la visita de Milei: “Le faltaron el respeto a los sanrafaelinos”

Elecciones 2025

Milei visita Mendoza para reforzar su campaña: almuerzo y recorrida

Elecciones 2025

Mendoza recibe a Milei en la Ciudad capital: hora y destino de la caminata

Streaming

OBLIGADOS POR EL JEFE: programa del jueves 9 de octubre desde San Martín