Arrancó el Campeonato Argentino C15 de selecciones en Guaymallén

Mendoza igualó sin goles en su debut ante Metropolitana. Esta noche el equipo mendocino jugará ante Rosario, que viene de derrotar por 3 a 2 a El Dorado

Arrancó en nuestra provincia el Argentino de Selecciones de fútbol de Salón en la categoría C15, certamen que nuclea lo más selecto de la disciplina a nivel nacional con doce selecciones de primer nivel.

Mendoza y Metropolitana cerraron la jornada con buen partido que terminó igualado sin goles y en donde sobresalió la figura de Juan Cruz Mastroeni.

Los resultados de la fecha

San Rafael le ganó por 3 a 2 a Caleta Olivia, Rosario, por el mismo marcador, superó a El Dorado, en tanto, Comodoro Rivadavia superó por 3 a 1 a Santa Fe.

La goleada de la jornada inaugural estuvo a cargo de Tucumán que derrotó por 6 a 0 a Mar Chiquita. Gualeguaychú también goleó. El equipo entrerriano superó por 5 a 0 a Tunuyán y el duelo que cerró la jornada terminó igualado entre Mendoza y Metropolitana 0 a 0.

