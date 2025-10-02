Mendoza igualó sin goles en su debut ante Metropolitana. Esta noche el equipo mendocino jugará ante Rosario, que viene de derrotar por 3 a 2 a El Dorado

Arrancó en nuestra provincia el Argentino de Selecciones de fútbol de Salón en la categoría C15, certamen que nuclea lo más selecto de la disciplina a nivel nacional con doce selecciones de primer nivel.

Mendoza y Metropolitana cerraron la jornada con buen partido que terminó igualado sin goles y en donde sobresalió la figura de Juan Cruz Mastroeni.

Los resultados de la fecha

San Rafael le ganó por 3 a 2 a Caleta Olivia, Rosario, por el mismo marcador, superó a El Dorado, en tanto, Comodoro Rivadavia superó por 3 a 1 a Santa Fe.

La goleada de la jornada inaugural estuvo a cargo de Tucumán que derrotó por 6 a 0 a Mar Chiquita. Gualeguaychú también goleó. El equipo entrerriano superó por 5 a 0 a Tunuyán y el duelo que cerró la jornada terminó igualado entre Mendoza y Metropolitana 0 a 0.