

Mendoza
Chapanay

Asesinato en San Martín: un joven fue acribillado a balazos tras una violenta discusión

Un joven de 25 años murió tras recibir tres disparos en el pecho durante un tiroteo en la localidad de Chapanay, San Martín. El presunto autor, un vecino de la víctima, se dio a la fuga y es intensamente buscado por la Policía.

El violento hecho ocurrió este viernes cerca de las 19 horas en Chapanay, departamento de San Martín, y dejó como saldo la muerte de un joven de 25 años.

Según las primeras informaciones, todo comenzó con una fuerte discusión entre la víctima y otro hombre, que terminó de la peor manera.

El agresor disparó tres veces, impactando directamente en el pecho de la víctima, quien cayó gravemente herido.

Intentaron salvarle la vida, pero murió en el hospital

Familiares del joven lo trasladaron de urgencia al Hospital Perrupato, donde el personal médico realizó maniobras para reanimarlo.

A pesar de los esfuerzos, el joven falleció a los pocos minutos debido a la gravedad de las heridas.

La identidad del fallecido no fue revelada oficialmente, mientras la Policía intenta reconstruir la secuencia exacta del ataque.

Búsqueda del sospechoso y primeras hipótesis

De acuerdo con la investigación, el presunto autor del crimen sería un vecino que vive en una propiedad cercana.

Tras el tiroteo, el sospechoso escapó a pie, aprovechando la confusión del momento.
Las fuerzas de seguridad desplegaron un operativo de búsqueda en distintas zonas del Este mendocino para dar con su paradero.

Los investigadores manejan dos posibles líneas: un ajuste de cuentas o una vieja disputa vecinal que habría terminado en tragedia.

