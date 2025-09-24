Más de 100 jugadores, personas desde 60 años en adelante, participaron en una jornada deportiva exclusiva para adultos mayores. Fue en el Gimnasio Municipal Nº 2 y también hubo competidores de otras provincias.

El Gimnasio Municipal Nº 2 de la Ciudad de Mendoza fue el escenario de la segunda edición del Encuentro de Newcom Senior: Generación Activa. Se trató de un evento que reunió a más de 100 personas mayores de 60 años. En esta ocasión, participaron ocho equipos de Mendoza y, como invitado, estuvo Viejitos Piolas, proveniente de Lomas de Zamora, Buenos Aires.

Organizado por el equipo local de la Ciudad de Mendoza, sus miembros aprovecharon para presentar su nuevo nombre: Seminare, en homenaje a la emblemática canción de Serú Girán. Este término, que evoca la idea de sembrar y transmitir, refleja los valores de comunidad y conexión que caracterizan a este deporte.

La jornada, que se extendió hasta las 14 horas, estuvo marcada por un ambiente de camaradería, alegría y espíritu deportivo. Los participantes destacaron la importancia de contar con espacios que promuevan la actividad física en la adultez mayor, al tiempo que expresaron su agradecimiento por la invitación y el apoyo recibido.

Además de los partidos, los equipos fueron reconocidos con diplomas y copas en una emotiva ceremonia de premiación, que valoró el esfuerzo, la participación y el compromiso de los jugadores.

El Newcom, una disciplina que fomenta la actividad física y social

El Newcom es una adaptación del vóley tradicional, en la que la pelota se atrapa y se lanza por encima de la red. Esta modalidad resulta clave para las personas mayores, ya que favorece la movilidad, la coordinación y la memoria, al mismo tiempo que fortalece los lazos sociales.

Con eventos como este, la Ciudad de Mendoza reafirma su compromiso con el envejecimiento activo y saludable, destacando al deporte como una herramienta fundamental para mejorar la calidad de vida, aumentar la autoestima y generar redes de apoyo comunitario.