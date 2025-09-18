Noticias Mendoza

API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.

Secciones

Mendoza
Bares y parques

Así serán los controles por el Día del Estudiante en Mendoza

“El foco estará puesto en la prevención y por eso vamos a trabajar en todos los espacios de recreación”, explicó el director general de Relaciones con la Comunidad, Hernán Amat

Como cada año, el Gobierno de Mendoza confirmó que habrá controles policiales por la celebración del Día del Estudiante, para cuidar a los jóvenes. En este sentido, el director general de Relaciones con la Comunidad, Hernán Amat, anunció que las medidas preventivas comenzarán el viernes y se extenderán hasta el domingo. 

Las acciones se desarrollarán en rutas, locales gastronómicos, boliches, espacios verdes, espejos de agua y en la zona de Alta Montaña, con presencia policial permanente para garantizar que los festejos transcurran sin incidentes.

“El foco estará puesto en la prevención y por eso vamos a trabajar junto a otros ministerios, en todos los espacios de recreación”, agregó Amat al confirmar la implementación del dispositivo.

El operativo contempla controles de alcoholemia y registros biométricos, junto con la promoción de la figura del conductor designado. La Subdirección de Control de Eventos y Locales de Esparcimiento reforzará las inspecciones en bares y restaurantes, mientras que personal de la DISEP se sumará al trabajo desplegado en toda la provincia. 

“Estamos con el programa de conductor designado, repartiendo folletos y llaveros. Tenemos unos 30 inspectores entre la DISEP y Diversión Nocturna, y trabajamos de manera coordinada con la Policía Vial y la Dirección General de Relaciones con la Comunidad”, sostuvo el funcionario.

Gran Mendoza

Las acciones incluyen controles en el predio de la Virgen en Guaymallén durante los festejos del Día de la Primavera, en el Acceso Este frente a la Virgen con Policía Vial y la Agencia Nacional de Seguridad Vial, y en Potrerillos, donde se realizarán decomisos de alcohol y promoción de campañas en puestos viales y camping. Además, se desarrollarán controles y concientización en locales bailables de Guaymallén durante el fin de semana.

Sur

En los departamentos del Sur provincial, los operativos se centran en la promoción de la conducción responsable y la prevención en distintos puntos, incluyendo puestos viales, locales de esparcimiento y eventos municipales en General Alvear y Malargüe. Durante el fin de semana, se intensificarán las acciones nocturnas en boliches y espacios públicos para reforzar las campañas “Hoy cuido a mis amigos” y “Convive seguro”.

Valle de Uco

En San Carlos, los controles se desarrollarán en el Anfiteatro Neyú Mapú, junto al Ministerio de Salud, mientras que en Tunuyán y Tupungato se realizarán en rutas y espacios recreativos, siempre con la presencia de Policía Vial y personal de seguridad, promoviendo las campañas de prevención y conducción responsable.

Este

En el Este provincial, las acciones se realizarán en locales bailables y rutas principales, incluyendo puntos estratégicos en San Martín y Rivadavia, así como en El Carrizal frente al Destacamento San Isidro. Todas las acciones se realizan en conjunto con Policía Vial y están enfocadas en concientizar sobre la conducción responsable y la prevención de accidentes durante las celebraciones.

También puedes leer

Conflicto bélico

Donald Trump y su esperanza en Ucrania: “Putin me ha fallado”

Rugby

Los Tordos cerró en la cima la segunda etapa del Top 8 Cuyano

Bares y parques

Así serán los controles por el Día del Estudiante en Mendoza

Las Heras

Los bomberos fueron a apagar un incendio y la gente los recibió a piedrazos

Veto rechazado

Así reaccionó un Milei herido luego del revés sufrido en el Congreso nacional

La nueva grieta

Explosión libertaria contra Pamela Verasay por rechazar el veto de Javier Milei

Te puede interesar

Hay una alternativa

“Qué desastre”: se cayó la app del Banco Galicia y hay bronca en los usuarios

Conflicto bélico

Donald Trump y su esperanza en Ucrania: “Putin me ha fallado”

Rugby

Los Tordos cerró en la cima la segunda etapa del Top 8 Cuyano

Bares y parques

Así serán los controles por el Día del Estudiante en Mendoza

Las Heras

Los bomberos fueron a apagar un incendio y la gente los recibió a piedrazos

Veto rechazado

Así reaccionó un Milei herido luego del revés sufrido en el Congreso nacional

La nueva grieta

Explosión libertaria contra Pamela Verasay por rechazar el veto de Javier Milei

Estado del tiempo

A qué hora bajará el Zonda y donde se esperan tormentas en Mendoza

Datos al 911

Encontraron a Lourdes, la niña de 5 que había desaparecido en San Rafael

Congreso de la Nación

Bocharon el veto de Milei para el financiamiento educativo y el Garraham

Elecciones 2025

Carolina Jacky presentó su proyecto de reforma de coparticipación en Guaymallén

Mercado cambiario

El dólar mayorista tocó el techo de banda y el minorista cerró en $1.485

Elecciones 2025

Patricia Bullrich no viajará a Mendoza: la esperaba Luis Petri para un acto

Federación Mendocina de Box

Luciano Pandolfino: “Repudiamos la puesta en escena de combates ilegales”

Karting

Karting Rotax: Bruno Miranda es puntero a una fecha del final

Bono 2029

La deuda en dólares más importante de Mendoza vence en pocos días

Hockey sobre patines

Los equipos de Mendoza avanzan en el Campeonato Argentino

Inseguridad vial

Chocó un borracho y una bebé de meses debió ser internada en el Notti

Financiamiento Universitario

Marcha de la UNCuyo: recorrido y cortes en el centro de Mendoza

A metros del ascenso

Llegó la hora crucial del Lobo de Mendoza en un momento contrarreloj