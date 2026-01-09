Ataque masivo de Rusia sobre Kiev: al menos cuatro muertos y 25 heridos

Un nuevo ataque aéreo de Rusia con drones y misiles sobre Kiev dejó al menos cuatro personas muertas y unas 25 heridas, tras impactar en distintos barrios de la capital ucraniana durante la madrugada de este viernes.

Al menos cuatro personas murieron y cerca de 25 resultaron heridas en la ciudad de Kiev luego de un ataque masivo lanzado por Rusia con drones y misiles. La ofensiva afectó a múltiples distritos de la capital de Ucrania y provocó graves daños en edificios residenciales e instalaciones civiles.

¿Quiénes son las víctimas del ataque en Kiev?

Según informó la Oficina del Fiscal de la Ciudad de Kiev, tres de las personas fallecidas eran residentes de un complejo habitacional alcanzado por los bombardeos. La cuarta víctima fue un trabajador médico de emergencias de 58 años que murió mientras prestaba asistencia durante el ataque.

Entre los heridos se encuentran personal sanitario, rescatistas y un oficial de policía, de acuerdo con el reporte difundido por la agencia Xinhua y citado por la Agencia Noticias Argentinas.

¿Qué zonas de Kiev fueron alcanzadas por los bombardeos?

El ataque impactó en al menos siete distritos de Kiev y provocó daños en 19 edificios de departamentos. Entre las instalaciones afectadas se encuentran un edificio perteneciente a una embajada, una guardería y otras estructuras civiles, lo que volvió a generar preocupación por la seguridad de la población urbana.

¿Qué tipo de armamento utilizó Rusia en el ataque?

La Fuerza Aérea de Ucrania informó que Rusia lanzó 242 drones y 36 misiles durante la ofensiva, entre ellos un misil balístico de medio alcance disparado desde el campo de pruebas de Kapustin Yar, un complejo ruso de lanzamiento de proyectiles.

Por su parte, el Ministerio de Defensa ruso confirmó el ataque y señaló que se utilizó el misil hipersónico Oreshnik, un sistema capaz de transportar cargas útiles tanto convencionales como nucleares, dirigido contra lo que definió como “instalaciones críticas” en territorio ucraniano.