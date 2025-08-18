Un hombre resultó muerto al ser atropellado en Maipú, pero el conductor del rodado que provocó la tragedia lo dejó abandonado y huyó.

Un hombre murió en la mañana de este lunes al ser atropellado en el departamento Maipú, y el conductor del rodado causante de la tragedia huyó dejándolo abandonado.

Según la información oficial, un llamado a la línea de emergencias 911 daba cuenta de la presencia de un hombre tendido sobre la carpeta asfáltica en la calle Don Bosco, antes de su intersección con la calle Roma.

Maipú: lo mató y lo dejó abandonado en la calle

Al llegar al lugar indicado, personal policial constató que la víctima, identificada como Eliberto Cruz Cardozo, de 60 años, presentaba heridas de gravedad y restos de vidrios y plásticos de un vehículo, por lo que se dedujo que había sido atropellado por algún rodado cuyo conductor se dio a la fuga.

Al ser convocado el personal médico del Servicio de Emergencias Coordinado, asistió al hombre, pero constató su fallecimiento debido a las graves lesiones sufridas.

El hecho es investigado por personal de la Comisaría 49ª de la Policía de Mendoza, junto con la Oficina Fiscal de Maipú.