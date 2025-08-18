Noticias Mendoza

API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.

Secciones

Mendoza
Maipú

Atropelló a un hombre, le provocó la muerte y después huyó

Un hombre resultó muerto al ser atropellado en Maipú, pero el conductor del rodado que provocó la tragedia lo dejó abandonado y huyó.

Un hombre murió en la mañana de este lunes al ser atropellado en el departamento Maipú, y el conductor del rodado causante de la tragedia huyó dejándolo abandonado

Según la información oficial, un llamado a la línea de emergencias 911 daba cuenta de la presencia de un hombre tendido sobre la carpeta asfáltica en la calle Don Bosco, antes de su intersección con la calle Roma.

Maipú: lo mató y lo dejó abandonado en la calle

Al llegar al lugar indicado, personal policial constató que la víctima, identificada como Eliberto Cruz Cardozo, de 60 años, presentaba heridas de gravedad y restos de vidrios y plásticos de un vehículo, por lo que se dedujo que había sido atropellado por algún rodado cuyo conductor se dio a la fuga.

Al ser convocado el personal médico del Servicio de Emergencias Coordinado, asistió al hombre, pero constató su fallecimiento debido a las graves lesiones sufridas.

El hecho es investigado por personal de la Comisaría 49ª de la Policía de Mendoza, junto con la Oficina Fiscal de Maipú.

También puedes leer

FACPyR

Ramón Sánchez es candidato al sillón presidencial de la FACPyR

Maipú

Atropelló a un hombre, le provocó la muerte y después huyó

Fiesta de la Asunción

Lavalle vivió la Fiesta Patronal en honor a la Virgen María

TC 2000

El sanmartiniano Nicolás Palau hizo podio en General Roca

Estado del tiempo

Llega la ciclogénesis a la Argentina: así afectará a Mendoza

Impacto y proyección

Mendoza fortalece la gestión de sus parques industriales

Te puede interesar

Boxeo Internacional

Alfonzo y Carrasco, los protagonistas del Cuna de Campeones III

FACPyR

Ramón Sánchez es candidato al sillón presidencial de la FACPyR

Maipú

Atropelló a un hombre, le provocó la muerte y después huyó

Fiesta de la Asunción

Lavalle vivió la Fiesta Patronal en honor a la Virgen María

TC 2000

El sanmartiniano Nicolás Palau hizo podio en General Roca

Estado del tiempo

Llega la ciclogénesis a la Argentina: así afectará a Mendoza

Impacto y proyección

Mendoza fortalece la gestión de sus parques industriales

primera nacional - zona b

El Lobo cambió y lo pudo dar vuelta para ser más líder que nunca

Wine Expo 2025

El caballero del vino argentino y el desafío de “pensar en las nuevas tribus”

Homenaje a San Martín

El museo de Boulogne Sur Mer recibió la imagen del Cerro de la Gloria

Alivio económico

Partido de los Jubilados pide que la exención de tasas sea en todo Mendoza

San Rafael

Dique El Nihuil: se tiñó de rosa el lago en el sur de Mendoza por los flamencos

Maiipú

Falleció un adolescente luego de estrellarse contra un árbol

En Santa Rosa

Recuperan en Mendoza caballos robados para vender sus carnes

En Rivadavia

Con el uso de una Taser salvaron la vida a un hombre atrincherado en Mendoza

Día del Niño

Sigue la feria del juguete en Guaymallén

En su casa

Encontraron muerto en Mendoza a uno de los imputados por el caso Bento

Patrimonio provincial

Un nuevo cuadro de San Martín se suma al Memorial de la Bandera

Torneo Clausura

Blindaje tecnológico y anillos de seguridad: para el duelo Lepra – Boca

Inseguridad vial

Dos jóvenes murieron en Lavalle por un accidente de tránsito