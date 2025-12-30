Noticias Mendoza

Mendoza
Incrementos 2026

Aumenta el boleto de colectivo en Mendoza: cuánto costará desde enero

A partir del 1 de enero de 2026, el transporte público en Mendoza tendrá un nuevo aumento. El boleto de colectivo subirá $200 y la tarifa plana en el área metropolitana pasará de $1.200 a $1.400, según lo dispuesto en la Resolución 1656 publicada en el Boletín Oficial.

El incremento del boleto de colectivo en Mendoza fue autorizado por el gobernador Alfredo Cornejo y forma parte del esquema de actualización del sistema de transporte público de pasajeros, en un contexto de suba de costos operativos como combustible y salarios.

¿Cuánto aumenta el boleto de colectivo en Mendoza?

El aumento será de $200 por viaje. Con esta suba, la tarifa plana en el Gran Mendoza quedará fijada en $1.400 a partir de enero de 2026.

¿Por qué se aplicó el aumento del transporte público?

La actualización responde a la necesidad de equilibrar el financiamiento del sistema de transporte. Las empresas concesionarias habían solicitado incrementos superiores al 50%, argumentando el impacto de los costos operativos, pero el Ejecutivo provincial definió un ajuste menor.

Desde el Gobierno señalaron además que, aun con la suba, el boleto en Mendoza seguirá siendo más barato que en ciudades como Córdoba o Rosario.

¿Se mantienen los descuentos y los pasajes gratuitos?

Sí. El Gobierno de Mendoza confirmó que continuarán vigentes los beneficios sociales y subsidios para distintos grupos.

Seguirán teniendo pasaje gratuito:

  • Docentes
  • Celadores
  • Bomberos
  • Jubilados mayores de 70 años
  • Personas con discapacidad

¿Cuánto pagarán estudiantes y jubilados con descuento?

El esquema de tarifas diferenciadas se mantiene sin cambios:

  • Estudiantes de nivel primario: $560
  • Secundarios, universitarios y jubilados: $700

Además, continuará vigente el beneficio de hasta dos trasbordos gratuitos en los servicios urbanos del Gran Mendoza.

