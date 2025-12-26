Aumentó el desempleo y crece la búsqueda de un segundo trabajo en Mendoza

La desocupación subió al 6,2% en el tercer trimestre de 2025 y ya son 33 mil las personas sin empleo. Además, 119 mil mendocinos buscan sumar otro ingreso para llegar a fin de mes.

El mercado laboral del Gran Mendoza mostró señales claras de deterioro durante el último año. Según datos del Indec correspondientes al tercer trimestre de 2025, la tasa de desocupación alcanzó el 6,2%, frente al 5% registrado en igual período de 2024, lo que implicó unos 7 mil nuevos desocupados y cerca de 20 mil personas ocupadas que comenzaron a buscar un segundo empleo.

¿Cuánto aumentó el desempleo en el Gran Mendoza?

En términos interanuales, la cantidad de personas sin trabajo pasó de 26 mil a 33 mil, lo que confirma un deterioro sostenido del empleo en la región. Si bien el indicador mostró una leve mejora trimestral de 0,2 puntos, el volumen total de desocupados sigue siendo significativamente mayor al del año pasado.

¿Qué pasó con la actividad y el empleo?

Los datos oficiales muestran una mayor participación en el mercado laboral. La tasa de actividad subió de 48,5% a 49,3%, mientras que la tasa de empleo pasó de 46% a 46,3%. Este crecimiento refleja que más personas salieron a buscar trabajo, aunque no todas lograron insertarse en el mercado formal.

¿Cómo se ubica el Gran Mendoza frente al resto del país?

Al comparar los resultados con otros centros urbanos, el Gran Mendoza quedó por debajo del promedio nacional de desempleo, que fue del 6,6%. Sin embargo, el desempeño fue menos favorable que el de provincias cercanas como San Luis, con una tasa del 3,5%, y San Juan, con el 3,2%.

¿Por qué cada vez más mendocinos buscan un segundo empleo?

La presión sobre los ingresos familiares se refleja en un dato contundente: 119 mil mendocinos manifestaron estar en la búsqueda de un segundo trabajo, lo que representa una tasa del 22,7%. La cifra supera a las 108 mil personas del segundo trimestre de 2025 y a las 99 mil del tercer trimestre de 2024, confirmando que para muchas familias del Gran Mendoza un solo empleo ya no alcanza para cubrir los gastos básicos.