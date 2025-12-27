Aumentó la demanda de salud mental entre mujeres y personas LGBTI en Mendoza

La Dirección de Género y Diversidad presentó su informe de gestión 2025 y alertó por un incremento del 40% en la demanda de atención psicológica, principalmente en personas de entre 25 y 40 años.

Durante 2025, la demanda de servicios de salud mental por parte de mujeres y personas de la diversidad en Mendoza registró un aumento significativo. Según el informe de gestión de la Dirección de Género y Diversidad, 4.560 personas accedieron a dispositivos de contención psicológica, lo que representa un incremento del 40% respecto a 2024 y expone la creciente necesidad de políticas públicas de acompañamiento en la provincia.

¿Cuántas personas accedieron a atención de salud mental en 2025?

De acuerdo al reporte oficial, 4.560 mujeres y personas LGBTI, mayoritariamente de entre 25 y 40 años, solicitaron y recibieron asistencia en salud mental durante 2025. El aumento interanual del 40% posiciona a este eje como uno de los más sensibles dentro de la gestión.

¿Cuántos casos atendió la Dirección de Género y Diversidad de Mendoza?

En el mismo período, el organismo registró 2.056 casos atendidos, una cifra levemente inferior a la del año anterior. Desde la Dirección señalaron que el descenso responde a un sistema de registro más consolidado y articulado entre la provincia y los municipios.

¿Qué dispositivos se utilizan para la atención psicológica?

La asistencia se canaliza a través del Registro Único de Casos y la Ficha de Atención en Diversidad, herramientas que permiten un seguimiento integral y coordinado de las personas que requieren contención psicológica y acompañamiento estatal.

¿Cómo se reforzó el acompañamiento en los municipios?

Durante el último trimestre de 2025, la Dirección incrementó en un 60% las transferencias económicas directas a los municipios, lo que permitió fortalecer los dispositivos locales y garantizar respuestas más ágiles para víctimas de violencia en los distintos departamentos.

¿Cuántos agentes se capacitaron en perspectiva de género?

Más de 10 mil trabajadores se inscribieron en las capacitaciones virtuales de la Ley Micaela, con una tasa de finalización superior al 70%. El programa alcanzó a la administración pública, municipios y al sector privado.

¿Qué balance dejaron las acciones territoriales y educativas?

La gestión también impulsó talleres presenciales en Lavalle, Malargüe, Las Heras y Godoy Cruz, con 200 agentes de salud y seguridad capacitados. Además, la Escuela de Gobierno, Género y Diversidad sumó 9.600 inscriptos en sus plataformas gratuitas de Educación Sexual Integral.