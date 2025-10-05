Noticias Mendoza

API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.

Secciones

Deportes
Torneo Clausura

Aunque Godoy Cruz mereció más que Independiente, terminó empatando

El Tomba y el Rojo sumaron un punto por cada lado. Poca cosecha para dos equipos que están necesitados de sumar de a tres

Godoy Cruz-Independiente fue uno de los encuentros correspondientes a la fecha 11 del Grupo B en la Liga Profesional. El partido que inició a las 14.30 fue dirigido por Andrés Gariano y se pudo ver a través de la señal de ESPN Premium.

El once conducido por Walter Ribonetto viene de caer ante San Lorenzo por 2 a 0 en la fecha anterior y buscará dejar atrás la mala racha como local, donde todavía no ha podido ganar desde su vuelta al Feliciano Gambarte.

Godoy Cruz lleva tres partidos sin ganar en el certamen, con dos empates y una derrota. Se encuentra en el puesto 14º del grupo B con 8 unidades. En la tabla anual, elenco blanquiazul marcha en el puesto 27º con 25 puntos superando a Talleres, San Martín de San Juan y Aldosivi de Mar del Plata.

Aunque Godoy Cruz mereció más que Independiente, terminaron empatando 1 a 1

Entre las novedades del plantel tombino, podrá contar con el defensor Mateo Mendoza, quien ya cumplió con la suspensión por acumulación de tarjetas amarillas.

Por su parte, Independiente viene de igualar en el clásico con Racing Club 0 a 0 donde se produjo el debut del Gustavo Quinteros en el banco del Rojo.

Aunque Godoy Cruz mereció más que Independiente, terminaron empatando 1 a 1

También puedes leer

Básquet

San José tuvo un debut soñado en la Liga Nacional al derrotar a Gorriones

Elecciones 2025

José Luis Espert, Luis Rosales y Fred Machado: la relación que terminó en una balacera

San Rafael

Buscan a una adolescente que fue vista por última vez el viernes pasado

Contra la presión impositiva

Viñateros en alerta: “O solucionan la crisis de rentabilidad o habrá acampe en la ruta”

Estado del tiempo

Luego del Zonda bajó la temperatura en Mendoza por un frente frío

Estado del tiempo

Mendoza observa la ocurrencia de vientos por el ingreso de un frente frío

Te puede interesar

Torneo Clausura

Aunque Godoy Cruz mereció más que Independiente, terminó empatando

Básquet

San José tuvo un debut soñado en la Liga Nacional al derrotar a Gorriones

Elecciones 2025

José Luis Espert, Luis Rosales y Fred Machado: la relación que terminó en una balacera

San Rafael

Buscan a una adolescente que fue vista por última vez el viernes pasado

Contra la presión impositiva

Viñateros en alerta: “O solucionan la crisis de rentabilidad o habrá acampe en la ruta”

Estado del tiempo

Luego del Zonda bajó la temperatura en Mendoza por un frente frío

Estado del tiempo

Mendoza observa la ocurrencia de vientos por el ingreso de un frente frío

Elecciones 2025

Jacky comparó a Petri con Fargosi: “Es una vergüenza que no den el debate”

Fenómeno atmosférico

Mendoza se iluminó en la noche del sábado con una potente luz en el cielo

Elecciones 2025

Javier Milei viaja a Entre Ríos y Santa Fe para respaldar a sus candidatos

Las Heras

Un ciclista disparó contra una camioneta e hirió a dos jóvenes que fueron internados

Monitoreo en tiempo real

Ciudad de Mendoza ya tiene cámaras lectoras de patentes de automóviles

Lavalle

La Policía Rural frustró una maniobra de caza furtiva en Costa de Araujo

Guaymallén

Último fin de semana para recorrer la Feria del libro 2025 en el Le Parc

Estado del tiempo

Mendoza espera nuevamente la persistencia de viento Zonda

Maipú

Nueva edición de los Juegos Recreativos Secundarios

Hasta cualquier momento

Mendoza llora por la partida de uno de sus mejores periodistas: Cristian Ortega

Elecciones 2025

Carolina Jacky vuelve al ataque y Luis Petri no sale de la trinchera

Automovilismo

Luego de 11 años vuelve el Turismo Nacional al Autódromo de San Martín

Corredor Bioceánico

El tránsito a Chile estuvo cortado por un choque frontal entre dos camiones