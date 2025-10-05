El Tomba y el Rojo sumaron un punto por cada lado. Poca cosecha para dos equipos que están necesitados de sumar de a tres

Godoy Cruz-Independiente fue uno de los encuentros correspondientes a la fecha 11 del Grupo B en la Liga Profesional. El partido que inició a las 14.30 fue dirigido por Andrés Gariano y se pudo ver a través de la señal de ESPN Premium.

El once conducido por Walter Ribonetto viene de caer ante San Lorenzo por 2 a 0 en la fecha anterior y buscará dejar atrás la mala racha como local, donde todavía no ha podido ganar desde su vuelta al Feliciano Gambarte.

Godoy Cruz lleva tres partidos sin ganar en el certamen, con dos empates y una derrota. Se encuentra en el puesto 14º del grupo B con 8 unidades. En la tabla anual, elenco blanquiazul marcha en el puesto 27º con 25 puntos superando a Talleres, San Martín de San Juan y Aldosivi de Mar del Plata.

Entre las novedades del plantel tombino, podrá contar con el defensor Mateo Mendoza, quien ya cumplió con la suspensión por acumulación de tarjetas amarillas.

Por su parte, Independiente viene de igualar en el clásico con Racing Club 0 a 0 donde se produjo el debut del Gustavo Quinteros en el banco del Rojo.